Splashtop Puede Ayudar: Encuesta de KPMG Sobre las Experiencias de Trabajo Desde el COVID-19

La pandemia ha provocado rondas de cambios en la mayoría de nuestras vidas, pero resulta alentador que, según una encuesta reciente de KPMG de agosto de 2020 , el 79% de los trabajadores crea que la calidad de su trabajo ha mejorado. El 70% afirma que su productividad ha aumentado, el 67% indica que ha mejorado su conciliación de la vida laboral y familiar, y un sorprendente 84% dice estar satisfecho con la respuesta de su empresa a la pandemia.
Esto puede atribuirse a que las herramientas adecuadas están disponibles en el momento adecuado para los trabajadores remotos, incluidos los productos de escritorio remoto como Splashtop. Splashtop ofrece una cloud asequible y soluciones de acceso remoto en las instalaciones para las organizaciones, ofrece seguridad y fiabilidad de nivel empresarial.
De hecho, Splashtop hizo su propia encuesta en Junio de este año y determinó que antes del COVID-19, el 71% de los encuestados nunca o rara vez habían trabajado desde casa. Sólo alrededor del 8 por ciento se describieron como trabajadores remotos.
Durante mucho tiempo se ha dicho que las herramientas y la tecnología solo son útiles una vez que se identifican la estrategia y los objetivos. Cuando sepa adónde quiere ir, las herramientas de trabajo remoto pueden llevarlo allí. El liderazgo corporativo ha liderado la carga para aprovechar el software de escritorio remoto de Splashtop para permitir el trabajo desde casa.
Una vez conectados con Splashtop, el 75 por ciento del grupo dijo que usaban el acceso remoto para trabajar eficazmente desde casa.
Aquí hay más información de la encuesta de KPMG: Según el 91 por ciento de los trabajadores que trabajan a distancia al menos parte del tiempo, se han proporcionado nuevas tecnologías para ayudarles a hacer su trabajo con éxito, y más de la mitad de esos trabajadores a distancia (55 por ciento) quieren la flexibilidad de seguir trabajando a distancia al menos parte del tiempo.
Lo que Splashtop hace bien como solución de acceso remoto es que permite a los trabajadores acceder a los recursos informáticos de su trabajo desde cualquiera de sus ordenadores personales, tabletas o dispositivos móviles. Esto da a los trabajadores una flexibilidad ilimitada sin comprometer la productividad.
Con Splashtop, los trabajadores remotos que utilizan software especializado en el trabajo pueden acceder y controlar a distancia las computadoras de su oficina para ejecutar edición de vídeo, animación, diseño 3D, CAD y otros programas de software de recursos intensivos en tiempo real, eliminando la necesidad de comprar más licencias de software para dispositivos personales.
Mirando hacia el futuro, la encuesta Splashtop de principios de verano mostró que casi el 75 por ciento de los encuestados esperan trabajar más desde casa, incluso después de que las restricciones de la pandemia se hayan estabilizado. Y, el 28 por ciento de los participantes sugirieron que trabajar desde casa puede convertirse en la nueva norma para sus empresas.
La encuesta de KPMG indicó una necesidad aún mayor de colaboración en el acceso remoto. Si bien muchos trabajadores informan de una mejora en sus experiencias, la encuesta señaló que los trabajadores a distancia desean recibir apoyo. El conjunto general de encuestados indicó que estas áreas de apoyo habían empeorado, incluida la capacidad de colaboración (en un 35 por ciento).
Por esa misma razón, Splashtop es un importante instrumento de acceso a la labor a distancia—ya que permite una forma más sencilla de interactuar y acceder a todo tipo de datos a distancia, facilitando el diálogo necesario para el intercambio de conocimientos y la participación.
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Splashtop tiene planes de acceso remoto para individuos, pequeños equipos y grandes empresas para permitir el trabajo a distancia. Los usuarios podrán acceder con estaciones de trabajo Windows, Mac y Linux desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
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