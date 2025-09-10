La primera mitad del año ha sido todo sobre ayudar a los equipos de TI a reducir el esfuerzo manual, mejorar la visibilidad de los dispositivos y adelantarse a las amenazas de seguridad que avanzan rápidamente. En Splashtop, nos hemos centrado en expandir la automatización de parches, fortalecer las perspectivas de vulnerabilidad con IA y hacer que la gestión remota de TI sea más fluida en todas las plataformas.
Estas inversiones están siendo reconocidas en la industria: Splashtop fue recientemente nombrado Proveedor Representativo en la Guía de Mercado de Gartner® para Herramientas de Gestión de Dispositivos, subrayando nuestro creciente papel en ayudar a las organizaciones a simplificar las operaciones de TI.
Aquí tienes un vistazo a las actualizaciones más impactantes que hemos introducido hasta ahora este año.
Patch Management
Hemos hecho grandes avances en la automatización de parches, ayudando a los equipos de TI a fortalecer el cumplimiento y reducir las brechas de seguridad.
Mejoras en la Política de Parches de Windows
Hemos introducido flujos de trabajo de aprobación y programación flexible para hacer que la aplicación de parches de Windows sea más confiable. Por ejemplo, en el Patch Tuesday, las actualizaciones críticas pueden ser aprobadas automáticamente mientras que las actualizaciones de características se retienen para pruebas.
Con registros exportables, los líderes de TI obtienen visibilidad sobre el estado de los parches y pueden asegurar que incluso las aplicaciones no estándar permanezcan seguras.
Soporte para Actualizaciones Mayores de Windows
TI ahora puede gestionar migraciones importantes del sistema operativo, como pasar de Windows 10 a 11, directamente a través de la gestión de políticas de Splashtop.
Parches de Software de Terceros y Personalizados
Hemos ampliado nuestro catálogo de parches de terceros para cubrir más aplicaciones comúnmente usadas como navegadores web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge), Zoom, Slack, Webex Teams, Dropbox, Foxit Reader, Adobe Acrobat Reader, y muchas más, reduciendo brechas en la seguridad de los dispositivos. Además, hemos introducido soporte para alojar paquetes de software personalizados, dando a los equipos de TI la flexibilidad de parchear aplicaciones no estándar o desarrolladas internamente dentro del mismo flujo de trabajo que las actualizaciones del sistema operativo y de terceros.
Expansión de la Gestión de Parches de macOS
Hemos ampliado la automatización de parches para incluir macOS, dando a los administradores la capacidad de ver, activar y confirmar actualizaciones desde un solo panel de control. Esto cierra una brecha clave para los equipos que soportan dispositivos Windows y macOS. Para apoyar esto, también introdujimos la Gestión de Credenciales para facilitar las actualizaciones de macOS, permitiendo flujos de trabajo de parches fluidos hoy, con planes para expandir su uso a más automatización de scripts pronto.
Inventario Unificado e Información de Vulnerabilidades
Hemos añadido nuevas formas para que los equipos de TI ganen visibilidad y actúen más rápido sobre los riesgos identificados.
Inventario de Software
Una nueva página de inventario te permite ver las aplicaciones instaladas en todos los dispositivos, con informes exportables para auditorías y planificación de actualizaciones.
Para los equipos de TI, esto significa que cuando se anuncia una vulnerabilidad crítica, no tienes que correr, puedes buscar instantáneamente en tu entorno, identificar dónde se está ejecutando el software afectado y actuar antes de que los atacantes lo exploten.
Resúmenes de CVE impulsados por IA
Los paneles ahora destacan qué versiones de OS están expuestas a vulnerabilidades, con indicadores claros para exploits activos basados en el catálogo de Vulnerabilidades Explotadas Conocidas (KEV) de CISA.
Los resúmenes generados por IA hacen que sea más rápido evaluar el riesgo e incluso pueden traducir detalles de CVE a múltiples idiomas al instante, para que los equipos de TI globales no tengan que esperar actualizaciones locales retrasadas de la base de datos.
Scripts y Tareas (anteriormente 1-a-Muchos)
Hemos mejorado Scripts y Tareas para soportar dispositivos tanto en línea como fuera de línea en trabajos programados. Si un dispositivo está fuera de línea, las tareas se ponen en cola automáticamente y se ejecutan una vez que el endpoint vuelve a estar en línea. Esto asegura que ningún sistema se pierda, mejorando la consistencia y ahorrando tiempo en entornos grandes.
Panel de Control y Controles de Administración
Hemos facilitado a los equipos de TI el monitoreo y la gestión de entornos de un vistazo.
Nuevos Widgets de Panel
Proporciona información sobre los resultados de la automatización de parches, el estado de seguridad de los dispositivos y la consistencia de las implementaciones.
Controles de Expiración de Cuentas
Permite a los equipos de Enterprise desactivar automáticamente a los usuarios inactivos, mejorando el cumplimiento y mitigando riesgos.
Movilidad y Gestión de Dispositivos
Hemos introducido nuevas características para ayudar a los equipos de TI a soportar mejor los entornos móviles y Android.
Transferencia de Archivos iOS
Los administradores ahora pueden transferir archivos de manera segura dentro y fuera de dispositivos iOS durante sesiones remotas, facilitando el soporte a trabajadores móviles sin herramientas adicionales.
Control de Versión del Streamer de Android
Los administradores de TI pueden establecer una versión máxima de actualización para el streamer de Android, asegurando la compatibilidad con aplicaciones existentes y dando más control sobre los horarios de implementación.
Mejoras en el soporte remoto
Hemos continuado desarrollando las capacidades de soporte de Splashtop, facilitando a los equipos de TI responder rápidamente y ofrecer una mejor experiencia.
Chat de Mesa de Servicio
Hemos introducido un chat en sesión para que los técnicos y usuarios puedan comunicarse directamente mientras una sesión remota está en progreso, mejorando la velocidad y claridad durante la resolución de problemas.
Mejoras en la Programación de la Mesa de Servicio
Nuevos controles de programación de formularios web permiten a las organizaciones gestionar mejor las solicitudes entrantes y alinear las sesiones de soporte con la disponibilidad del equipo.
Mejoras de SOS
Las organizaciones ahora pueden personalizar las páginas de descarga de SOS, creando una experiencia profesional y con marca para los usuarios finales.
Mirando hacia el futuro
Splashtop sigue evolucionando con el mismo enfoque: ayudar a los equipos de TI a trabajar de manera más inteligente, reducir riesgos y simplificar la gestión de endpoints en entornos híbridos. Estas actualizaciones ofrecen un valor inmediato al cerrar brechas de seguridad, automatizar el trabajo manual y mejorar la visibilidad donde más importa.
Y no nos detenemos aquí; aún más innovaciones están en camino en nuestro próximo ciclo de lanzamiento.
Echa un vistazo a nuestra hoja de ruta pública para ver lo que viene a continuación.
Explora los Productos de Splashtop
Descubre cómo Splashtop ayuda a los equipos de TI a ahorrar tiempo, fortalecer la postura de seguridad y agilizar la gestión de endpoints. Aprende más aquí.