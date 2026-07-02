¿Escasez de personal de soporte de TI? Abordalo con Splashtop

Según el artículo reciente de ZDNet, la escasez de trabajadores tecnológicos está a punto de convertirse en un problema aún mayor para todos . A medida que las empresas cambiaron al trabajo remoto en 2020, se creó una gran necesidad de infraestructura de TI que pudiera respaldar una fuerza laboral completamente virtual. Eso condujo a una escasez de talento en soporte de TI y mesas de ayuda.
Gartner proyecta aún más dolor en el futuro y, en septiembre de 2021, la firma de analistas de TI publicó los resultados de la encuesta que demuestran el alcance de la escasez de talento de TI. Yinuo Geng, vicepresidente de investigación de Gartner, dijo lo siguiente sobre la situación: "El impulso continuo hacia el trabajo remoto y la aceleración de los planes de contratación en 2021 han exacerbado la escasez de talento de TI".
Para los líderes de TI, la mejor manera de compensar la escasez de personal es utilizar una solución de soporte de TI remoto que sea increíblemente fácil de implementar y usar. Cuando tenga eso, su personal de soporte puede deshacerse de las llaves de su auto, trabajar desde casa o en cualquier lugar que elijan, y seguir brindando soporte a una cantidad ilimitada de trabajadores remotos e híbridos.
Casos de uso de clientes para optimizar el soporte con menos personal
Muchos clientes de Splashtop aprovechan nuestras soluciones para hacer más con menos personal en este momento desafiante. Las siguientes son declaraciones de varios de ellos que abordan las necesidades de apoyo más apremiantes en la actualidad.
Cuando simplemente no tienes el personal disponible
Virginia Tech aborda ese problema central con Splashtop. “Nuestra carga de trabajo ha crecido tanto [debido a los cambios de personal] que tenemos que hacer muchas cosas por teléfono o trabajar desde la oficina con Splashtop. El soporte remoto hace que sea mucho más rápido solucionar su problema ahora que esperar a que alguien esté allí en dos semanas”. – Especialista en soporte de TI Edward O'Dell, Virginia Tech
Uno de los técnicos de TI de Virginia Tech ha utilizado Splashtop más de 1900 veces. Solía viajar casi el 100% del tiempo y ahora apenas viaja.
“Incluso cuando se trata de algo en lo que podría guiar a las personas por teléfono, a veces es más rápido hacerlo con Splashtop”. – Especialista en soporte de TI Edward O'Dell, Virginia Tech
Cuando necesite garantizar la productividad y el equilibrio entre la vida laboral y personal en su lugar de trabajo híbrido
Boxel Studio estaba decidido a implementar un lugar de trabajo flexible para sus empleados a fin de mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal, sin comprometer la productividad.
“Splashtop, y no exagero, absorbió el 80 % de la carga de trabajo manual de nuestro departamento de TI”. – Andrés Reyes, Director de Tecnología, Boxel Studio
Con Splashtop, Boxel Studio pudo aumentar la satisfacción de los empleados, al mismo tiempo que reducía los costos y mejoraba la productividad de su fuerza laboral global.
Al apoyar a clientes dispersos geográficamente
“Usando Splashtop, podemos adquirir información de los clientes de manera segura y más precisa que antes sin perder tiempo, y dar rápidamente el siguiente paso requerido en el equipo del cliente. El uso de Splashtop para el soporte remoto ha reducido significativamente la carga de nuestros técnicos y clientes”. – Sr. Masui, jefe de servicios de información, tecnología de montaje en superficie de Yamaha
Cuando necesite soporte multiusuario seguro
El equipo de TI de ABCis había estado usando otra solución de acceso remoto para instalar y dar soporte a su software en las computadoras de los clientes. Sin embargo, carecía de las medidas de seguridad necesarias para un entorno multiusuario.
“[La otra solución] no brinda la capacidad de administrar usuarios, lo cual es una preocupación para nosotros, ya que debemos tener contraseñas compartidas para el acceso desatendido. No es para nada ideal. No tenemos forma de bloquear el acceso en caso de que uno de los miembros de nuestro equipo abandone la empresa. Comenzamos a buscar una solución alternativa que tuviera soporte multiusuario y brindara una seguridad mucho mejor”. Braeden Saxon, Gerente de Sistemas Integrados, ABCis
Ahora con Splashtop, ABCis disfruta de sólidas funciones de seguridad y sus técnicos tienen cuentas individuales para uso supervisado y desatendido. Además de eso, los administradores de cuentas pueden administrar los permisos y privilegios de acceso de los miembros del equipo a nivel granular.
Soluciones Splashtop para soporte de TI y mesa de ayuda
Splashtop es la definición misma de sencillez y flexibilidad para entornos de TI. Disponemos de dos soluciones diseñadas específicamente para equipos de TI. Splashtop Remote Support simplifica el flujo de trabajo de tu servicio de asistencia con soporte remoto bajo demanda. Splashtop Enterprise ofrece más flexibilidad y control como solución de acceso remoto todo en uno para los equipos de TI y de soporte técnico de la actualidad.
Splashtop Remote Support
Proporcionar soporte remoto de 'mesa de ayuda' asistida
Conéctese en el momento en que su usuario necesite ayuda con un simple código de sesión de 9 dígitos
Presta asistencia informática remota no supervisada con SOS+10 y SOS Unlimited
Pagar por usuario concurrente
Soporta un número ilimitado de dispositivos de usuario final
Compatible con dispositivos Windows, Mac, iOS y Android
Splashtop Enterprise
Proporcionar asistencia informática remota supervisada y no supervisada
Proporcione a los usuarios finales acceso remoto a las computadoras del trabajo
Obtenga integración de inicio de sesión único, control granular de privilegios, permiso de acceso basado en grupos, acceso programado y más
Licencias flexibles: elija licencias de usuario final de acceso remoto y/o licencias de técnico de soporte remoto
Pago por técnico simultáneo y por usuario final