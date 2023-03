¿Escasez de personal de soporte de TI? Abordalo con Splashtop

Según el artículo reciente de ZDNet, la escasez de trabajadores tecnológicos está a punto de convertirse en un problema aún mayor para todos . A medida que las empresas cambiaron al trabajo remoto en 2020, se creó una gran necesidad de infraestructura de TI que pudiera respaldar una fuerza laboral completamente virtual. Eso condujo a una escasez de talento en soporte de TI y mesas de ayuda.

Gartner proyecta aún más dolor en el futuro y, en septiembre de 2021, la firma de analistas de TI publicó los resultados de la encuesta que demuestran el alcance de la escasez de talento de TI. Yinuo Geng, vicepresidente de investigación de Gartner, dijo lo siguiente sobre la situación: "El impulso continuo hacia el trabajo remoto y la aceleración de los planes de contratación en 2021 han exacerbado la escasez de talento de TI".

Para los líderes de TI, la mejor manera de compensar la escasez de personal es utilizar una solución de soporte de TI remoto que sea increíblemente fácil de implementar y usar. Cuando tenga eso, su personal de soporte puede deshacerse de las llaves de su auto, trabajar desde casa o en cualquier lugar que elijan, y seguir brindando soporte a una cantidad ilimitada de trabajadores remotos e híbridos.

Muchos clientes de Splashtop aprovechan nuestras soluciones para hacer más con menos personal en este momento desafiante. Las siguientes son declaraciones de varios de ellos que abordan las necesidades de apoyo más apremiantes en la actualidad.

Uno de los técnicos de TI de Virginia Tech ha utilizado Splashtop más de 1900 veces. Solía viajar casi el 100% del tiempo y ahora apenas viaja.

Boxel Studio estaba decidido a implementar un lugar de trabajo flexible para sus empleados a fin de mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal, sin comprometer la productividad.

“Splashtop, y no exagero, absorbió el 80 % de la carga de trabajo manual de nuestro departamento de TI”. – Andrés Reyes, Director de Tecnología, Boxel Studio

Con Splashtop, Boxel Studio pudo aumentar la satisfacción de los empleados, al mismo tiempo que reducía los costos y mejoraba la productividad de su fuerza laboral global.

El equipo de TI de ABCis había estado usando otra solución de acceso remoto para instalar y dar soporte a su software en las computadoras de los clientes. Sin embargo, carecía de las medidas de seguridad necesarias para un entorno multiusuario.

“[La otra solución] no brinda la capacidad de administrar usuarios, lo cual es una preocupación para nosotros, ya que debemos tener contraseñas compartidas para el acceso desatendido. No es para nada ideal. No tenemos forma de bloquear el acceso en caso de que uno de los miembros de nuestro equipo abandone la empresa. Comenzamos a buscar una solución alternativa que tuviera soporte multiusuario y brindara una seguridad mucho mejor”. Braeden Saxon, Gerente de Sistemas Integrados, ABCis