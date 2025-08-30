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Avance del ISTE 2017: Duplicación de pantalla y compartición pantalla para el aula

Splashtop Team
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ISTE es uno de los principales eventos educativos del año y Splashtop está entusiasmado con la demostración de Mirroring360 Pro en ISTE 2017.

Experimentar la duplicación de la pantalla del dispositivo y compartir la pantalla para la clase

Splashtop estará en el stand nº 3157, en el cuadrante posterior derecho de la sala de exposiciones

Pase por el stand de Splashtop para descubrir cómo puede usar el Mirroring360 Pro para aumentar la participación de los estudiantes:

  • Duplica las pantallas de iPad, tableta Android, smartphone o Chromebook en el ordenador que esté usando para proyectar en el aula.

  • Enseñe desde cualquier punto del aula y controle la lección desde su tableta

  • Involucra a los alumnos facilitándoles que compartan su trabajo con la clase

  • Mejora la accesibilidad permitiendo a los estudiantes ver la pantalla de su ordenador y seguir las lecciones desde sus propios dispositivos

¿Quieres Mirroring360 Pro gratis para tu clase?

En exclusiva para la ISTE 2017, puede visitar nuestro stand para saber cómo obtener una licencia gratis de Mirroring360 Pro por un año completo mientras duren las existencias. Todo lo que tiene que hacer es darnos su información de contacto durante el evento y responder algunas preguntas rápidas.

Mirroring360 se utiliza en decenas de miles de aulas y escuelas de todo el mundo y muchos profesores y educadores saben de su existencia gracias al boca a boca. Esperamos que los participantes de la ISTE 2017 que reciban licencias gratuitas compartan esas grandes experiencias en sus escuelas y distritos o en línea.

Mirroring 360 Pro - Screen Mirroring y Screen Sharing de Splashtop Inc

Sobre ISTE

ISTE 2017 es lo que necesita en cuanto a estrategias probadas por educadores y recursos extraordinarios para transformar el aprendizaje y la enseñanza. También es la forma de conectar con las mentes más brillantes de la tecnología de la educación, y permanecer en contacto con ellas durante todo el año. Haga clic en la imagen de abajo para obtener más información sobre el evento.

Más información sobre Mirroring360 Pro

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