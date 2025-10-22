La innovación es la única fórmula de supervivencia

El Economist de esta semana habla de la batalla de los 4 gigantes de Internet: Apple, Google, Facebook y Amazon, y de la supervivencia del más grande:
https://www.economist.com/leaders/2012/12/01/survival-of-the-biggest
Mi opinión es que "Innovación" es la única fórmula de supervivencia. Incluso los más grandes caen al suelo... mira lo rápido que caen los imperios de Nokia, RIM y HP. Cada gigante tiene su fórmula de éxito (google=búsqueda, amazon=valor/conveniencia, apple=experiencia premium, fb=gráficos sociales), pero si llega una transformación del modelo de negocio que trastoca su fórmula y no consiguen innovar, cualquier gigante tropezará y caerá. Fuera del mundo occidental, Samsung se ha convertido en una potencia mundial. Lenovo ya es nº 1 mundial en PC superando a HP, y en China, ya es nº 2 en telefonía móvil y avanza hacia el nº 1. A continuación, consulta Huawei y ZTE. Las innovaciones y la competencia se producen en todo el mundo a un ritmo sin precedentes.
Luego, todos los gigantes esbozados en el artículo tienen que ver con los consumidores... los consumidores son, en realidad, de naturaleza voluble. La vida útil del dispositivo móvil es inferior a 2 años. Quién lidere hoy la guerra de plataformas/dispositivos podría cambiar rápidamente en 1-2 años. En realidad, se están gestando grandes batallas en el mundo de la empresa móvil, donde hay aún más dinero en juego. El código abierto, la computación en nube, el big data y la movilidad están cambiando la economía de la entrega de aplicaciones y datos y la colaboración, ejerciendo una enorme presión sobre Cisco, Microsoft, Oracle, SAP, & VMware del mundo. A los ojos de los servicios empresariales en la nube para clientes, socios y empleados, los dispositivos no son más que mercancías, ya sean Andorid, iOS o Windows. Las innovadoras soluciones empresariales en la nube van a transformar todos los sectores en los próximos años. Sin innovaciones, cualquier gran gigante de hoy se quedará atrás.
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