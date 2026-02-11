¿Por qué sigue creciendo el atraso de parches?
¿Tienes un atraso de parches esperando ser instalados? Si es así, no te sientas tan mal, ya que esto puede ocurrir incluso en equipos de TI bien gestionados. Entre el volumen puro de parches para aplicaciones y sistemas operativos, múltiples puntos finales remotos para gestionar y herramientas de automatización limitadas, es fácil que los parches se acumulen.
La solución a esto no es simplemente contratar a más personal de TI. No solo puede volverse caro rápidamente, sino que también no aborda las causas reales del retraso. En su lugar, los equipos de TI deberían usar automatización, visibilidad y priorización para reducir sistemáticamente sus atrasos de parches.
Con eso en mente, exploremos cómo crecen los atrasos de parches y cómo los equipos de TI pueden abordarlos usando automatización, visibilidad y herramientas como Splashtop AEM.
¿Qué causa la acumulación de parches en entornos modernos?
Antes de poder abordar los retrasos en las actualizaciones, debemos entender sus causas. Varios factores pueden causar la acumulación de retrasos, incluyendo:
1. Demasiados parches, muy poco tiempo
El volumen total de parches no se puede pasar por alto. Cuando hay un flujo constante de actualizaciones de sistemas operativos y aplicaciones, pueden acumularse rápidamente, especialmente cuando múltiples aplicaciones de terceros necesitan parches. Por ello, priorizar y programar actualizaciones es esencial.
2. Procesos manuales y semiautomatizados
El parcheo no es tan rápido y fácil como presionar un botón y dejar que un parche se instale. Los procesos de parcheo manuales y semiautomatizados requieren aprobaciones, scripts y la corrección ocasional de errores de parche, todo lo cual puede retrasar el proceso y causar acumulación.
3. Dispositivos remotos y sin conexión
Los dispositivos deben estar en línea y conectados para recibir nuevos parches. Si los endpoints permanecen desconectados o rara vez se conectan, se quedarán atrás en sus actualizaciones, creando un atraso aún mayor de parches por instalar una vez que vuelvan a estar en línea.
4. Tratar todos los parches como iguales
Algunos parches son más importantes que otros. Por ejemplo, un parche con una corrección de vulnerabilidad crítica debería tener prioridad sobre un parche con actualizaciones menores de rendimiento, pero sin las herramientas adecuadas para priorizar los parches, todos pueden ser tratados como igualmente importantes. Esta falta de priorización puede causar que las actualizaciones críticas se queden en la cola, en lugar de ser instaladas de inmediato.
¿Por qué contratar más personal no resuelve el problema?
Uno podría preguntar: si el problema es que los parches se están acumulando, ¿por qué las empresas no pueden simplemente contratar a un agente de TI para centrarse en implementarlos?
Si bien los agentes de TI adicionales pueden ser útiles, esto no aborda la causa del problema, e incluso puede introducir nuevas dificultades, incluyendo:
Los nuevos empleados tardan en integrarse, por lo que las acumulaciones continuarán creciendo a medida que los nuevos agentes sean capacitados y puestos al nivel necesario.
El volumen de parches escala más rápido de lo que puede hacerlo el número de empleados, lo que significa que es casi imposible contratar suficientes agentes para satisfacer la demanda.
Los procesos manuales todavía limitan el rendimiento, por lo que los despliegues seguirán retrasándose independientemente de los niveles de personal.
Las acumulaciones regresan cuando la plantilla se estabiliza, comenzando el ciclo de nuevo.
Qué Reduce Realmente las Acumulaciones de Parches
Entonces, si el personal no es la solución, ¿cuál es? Hay muchas maneras de reducir la acumulación de parches, todas las cuales implican abordar las causas del aumento.
Las formas de reducir el retraso en la aplicación de parches incluyen:
Automatización que funciona sin ciclos de aprobación manual, eliminando la necesidad de verificar y aprobar manualmente cada parche.
Ejecución de parches impulsada por eventos en lugar de registros atrasados, para que los dispositivos puedan recibir actualizaciones tan pronto como estén disponibles y cumplan con las condiciones de la política, en lugar de esperar largos intervalos de registro.
Priorización clara basada en el riesgo y la exposición, para que los parches más críticos se implementen primero.
Visibilidad de lo que está parcheado, pendiente o fallando, para que los equipos de TI puedan asegurar una ejecución adecuada y abordar cualquier instalación fallida.
Menos herramientas y menos traspasos, para mantener el proceso simplificado y eficiente.
Cómo Splashtop AEM ayuda a eliminar los retrasos de parches
Si quieres mantener tus dispositivos actualizados y eliminar atrasos en parches, necesitas una solución de gestión de parches que priorice y despliegue parches de forma eficiente en tus endpoints. Eso nos lleva a Splashtop Autonomous Endpoint Management (Gestión autónoma de dispositivos), que puede optimizar las operaciones de TI con automatización inteligente y gestión automática de parches.
Splashtop AEM puede detectar automáticamente nuevos parches, priorizarlos en función de políticas definidas y desplegarlos a través de los endpoints cuando se cumplan las condiciones. Esto proporciona:
1. Aplicación de parches en tiempo real en lugar de ciclos programados
Cuando los dispositivos dependen de ciclos establecidos para las actualizaciones, pueden pasar largos periodos sin instalar una nueva actualización o perder ciclos de parches cuando están desconectados. Splashtop AEM soporta la ejecución en tiempo real de parches, permitiendo que los parches se desplieguen tan pronto como los endpoints estén disponibles y se cumplan las condiciones de la política, en lugar de esperar a las ventanas de programación fijas.
2. Automatización basada en políticas a gran escala
La falta de priorización puede retrasar parches vitales en favor de otros menos importantes, pero con Splashtop AEM, puedes establecer tus propias reglas de prioridad. No solo Splashtop AEM despliega automáticamente parches en todos los endpoints, sino que también sigue tus reglas de priorización para asegurar que los parches más importantes se apliquen primero cada vez.
3. Cobertura de aplicaciones de terceros
Muchas soluciones de parcheo se enfocan solo en el sistema operativo, dejando las aplicaciones atrás y sin sus actualizaciones tan necesarias. Esto contribuye a los retrasos en la aplicación de parches, ya que las aplicaciones y otros software de terceros no reciben automáticamente las actualizaciones que necesitan. Splashtop AEM aborda esta brecha al admitir tanto actualizaciones del sistema operativo como parcheo de aplicaciones de terceros en las aplicaciones de Windows y macOS compatibles.
4. Visibilidad y generación de informes centralizados
La falta de informes y visibilidad puede hacer que sea difícil asegurar que los parches estén correctamente instalados. Splashtop AEM proporciona visibilidad centralizada del estado de los parches a través de los endpoints, junto con informes que apoyan la preparación para auditorías y los requisitos de evidencia de cumplimiento. Si un parche alguna vez falla al instalarse correctamente, los agentes de TI pueden verlo y reinstalarlo.
Paso a Paso: Reduciendo el Retraso de Parches de la Manera Correcta
Reducir tu acumulación de parches no tiene que ser una lucha ni requerir personal adicional. Si quieres gestionar mejor tus parches y reducir tu acumulación, puedes lograrlo en unos simples pasos:
Audita tu acumulación actual de parches y clasifica por severidad, así puedes priorizar tus necesidades de actualización.
Configura tus políticas en Splashtop AEM de acuerdo con tus necesidades y regulaciones, asegurando que las actualizaciones críticas y de alto riesgo se gestionen primero.
Habilita la ejecución de parches en tiempo real para los endpoints remotos, de modo que las actualizaciones se puedan desplegar tan pronto como los dispositivos estén en línea y cumplan con los requisitos de la política.
Desde allí, puedes monitorear tu progreso, asegurarte de que los parches se desplieguen correctamente y abordar las excepciones según sea necesario. También se recomienda revisar tu acumulación para identificar cualquier tendencia y refinar tus políticas según sea necesario. Esto ayuda a garantizar un despliegue de parches automatizado y fluido en todos los puntos finales que trabajará eficientemente a través de tu acumulación.
Evitando el regreso de las acumulaciones de parches
Reducir tu acumulación es solo una parte de la ecuación; el resto es prevenir que vuelva a aumentar. La gestión automatizada de parches de Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a implementar parches de forma más consistente y a reducir el riesgo de que regresen los retrasos.
Splashtop AEM evita que los retrasos en los parches crezcan con:
Priorización continua
Cuando tengas múltiples parches para desplegar, es importante que los más críticos se implementen primero. Splashtop AEM utiliza información basada en CVE y datos de gravedad para ayudar a priorizar los parches, reduciendo las ventanas de exposición y apoyando los esfuerzos de cumplimiento continuo.
Gestión Basada en Excepciones
Hay momentos en los que la automatización falla y los humanos deben intervenir. Con Splashtop AEM, los agentes pueden gestionar esas excepciones directamente cuando lo necesiten, sin tener que gestionar y aprobar manualmente cada parche. Hacerlo ayuda a los agentes a asegurar que los parches se despliegan correctamente y que las excepciones se abordan, sin necesidad de gestionar manualmente cada actualización.
Visibilidad Continua
Cuando la visibilidad disminuye, los backlogs pueden crecer. Splashtop AEM proporciona visibilidad en los estados de los parches y colas a través de los endpoints, empoderando a los equipos de TI para monitorear y gestionar sus backlogs y parches. Si un backlog comienza a crecer, los agentes pueden verlo y comenzar a desplegar actualizaciones, así como identificar parches fallidos o dispositivos individuales que necesiten una actualización.
Beneficios de Seguridad y Cumplimiento
Dado el trabajo que conlleva la gestión de parches y la reducción de retrasos en los mismos, algunos se preguntan si vale la pena el esfuerzo. Sin embargo, mantener la conformidad con los parches y mantener los atrasos bajos tiene muchos beneficios para ciberseguridad y la conformidad de TI, incluyendo:
Remediación más rápida de vulnerabilidades de alto riesgo: La gestión automatizada de parches de Splashtop AEM ayuda a garantizar que los parches críticos se implementen rápidamente, en lugar de esperar en un atraso, lo que conduce a un tiempo de remediación más rápido.
Ventanas de exposición reducidas: Cuanto más rápido se parchea una vulnerabilidad, menos tiempo pasan los dispositivos expuestos. La gestión automatizada de parches reduce las ventanas de exposición al acelerar la implementación de parches, ayudando a las organizaciones a mantener una postura de seguridad más sólida y a producir evidencia de cumplimiento.
Mejor preparación para auditorías: Cuando te sometes a una auditoría de seguridad y cumplimiento de TI, una de las cosas que revisarán es el estado de tus parches. La gestión automatizada de parches de Splashtop AEM ayuda a mantener tus puntos de acceso completamente actualizados, para que puedas demostrar cumplimiento incluso durante una auditoría sorpresa.
Reduce el estrés operativo para los equipos de TI: Revisar constantemente las actualizaciones, aprobar parches e instalarlos manualmente en todos los dispositivos puede ser una gran fuente de estrés y pérdida de tiempo para los equipos de TI. La automatización de parches con Splashtop AEM elimina la carga para tus agentes, liberándolos para tareas más urgentes y eliminando una fuente de estrés.
Errores comunes a evitar
Reducir tu acumulación de parches es importante, pero intentar apresurarlo o abordarlo sin un plan es buscar el desastre. Cuando quieras gestionar tu backlog, debes tener cuidado con varios errores comunes.
Errores comunes incluyen:
Intentar limpiar el retraso manualmente es un proceso que consume mucho tiempo y carece de la priorización, automatización y eficiencia de la gestión de actualizaciones automatizada.
Automatizar sin priorización resultará en que se pasen por alto parches críticos mientras que parches menores y no esenciales se instalan primero.
Ignorar las actualizaciones de software de terceros deja los dispositivos vulnerables, ya que las aplicaciones de terceros son vectores de ataque comunes y a menudo tienen sus propios parches de seguridad críticos.
Depender de intervalos largos de registro lleva a periodos extendidos de vulnerabilidad donde los dispositivos permanecen sin parches, y lleva a acumulaciones más grandes una vez que el registro ocurre.
Medir el esfuerzo en lugar de los resultados se centra en las métricas equivocadas y asume una correlación entre esfuerzo y resultados, en lugar de verificar si los parches están instalados correctamente y a tiempo.
Menos acumulación de tareas, mejor seguridad
Los backlogs de parches no son una cuestión de personal, sino más bien de los sistemas que utilizas. Cuando confías en ciclos de registro de parches lentos y parcheo manual, estás dejando que tu backlog se acumule mientras careces de la velocidad para mantenerte al día con los nuevos parches.
Los equipos de TI necesitan automatización, visibilidad y ejecución en tiempo real para reducir su acumulación de parches de una vez por todas. Con el software de gestión de parches correcto, es fácil detectar, aprobar, priorizar y desplegar parches en entornos remotos sin necesidad de contratar agentes de TI adicionales.
Splashtop AEM te ayuda a gestionar parches rápidamente, eficientemente y con un esfuerzo manual mínimo, permitiendo a los equipos de TI proteger endpoints y reducir sus retrasos sin necesitar manos extra. Proporciona a los equipos de TI las herramientas y la tecnología que necesitan para monitorizar endpoints, abordar proactivamente problemas y reducir su carga de trabajo, incluyendo:
Parcheo automatizado para los sistemas operativos, aplicaciones de terceros y aplicaciones personalizadas.
Información sobre vulnerabilidades basada en CVE impulsada por IA.
Marcos de políticas personalizables que se pueden aplicar en toda tu red.
Seguimiento y gestión del inventario de hardware y software en todos los puntos finales.
Alertas y remediación para resolver automáticamente los problemas antes de que se conviertan en inconvenientes.
Acciones en segundo plano para acceder a herramientas como administradores de tareas y administradores de dispositivos sin interrumpir a los usuarios.
¿Listo para reducir tu acumulación de parches sin aumentar el personal? Experimenta Splashtop AEM por ti mismo con una prueba gratuita.