Cómo los MSP que usan NinjaOne pueden permitir a los clientes acceder de forma remota a sus ordenadores de trabajo

El brote de coronavirus ha dado lugar a un impulso mundial para que las empresas permitan a sus empleados trabajar desde casa. Esta es una precaución que los empleadores tomaron para mantener seguros a los empleados y sus familias, y es la tendencia a seguir. Splashtop, una herramienta de acceso remoto y soporte remoto, ha estado en una posición única para ayudar a los empleados a ser productivos mientras trabajan desde casa y ayudarlos con su plan de continuidad comercial.
Permite que los clientes trabajen desde casa con Splashtop Remote Access Pro
¿Tus clientes también teletrabajan? Puedes ayudarlos a ser productivos y acceder de forma remota a sus ordenadores de trabajo sin ninguna instalación adicional. Puedes aprovechar el Streamer que ya está instalado como parte del agente NinjaOne y permitir que tus clientes accedan a los ordenadores de forma remota desde sus propios dispositivos.
Solo se necesitan 4 sencillos pasos:
De esta manera, puedes ofrecer el acceso remoto seguro como un servicio adicional para tus clientes y obtener un flujo de ingresos adicional. Nuestra página de asistencia de NinjaOne aporta instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo.
Acerca de Splashtop Remote Access Pro
Splashtop proporciona las herramientas de acceso remoto más confiables y seguras para profesionales de negocios y grandes equipos. Los usuarios pueden conectarse a sus ordenadores Windows, Mac o Linux desde su ordenador doméstico e incluso desde dispositivos iOS y Android. La sesión de acceso remoto de Splashtop proporciona características como soporte para monitores multi-a-multi, grabación de sesiones, chat, compartir el escritorio, reinicio remoto y ¡mucho más!
Splashtop ofrece a los equipos hasta un 25 % de descuento a modo de apoyo a las iniciativas de teletrabajo. Lee todo lo que necesitas saber sobre Splashtop Remote Access.
¿También necesitas prestar soporte a ordenadores y dispositivos móviles que no se gestionan con NinjaOne? Echa un vistazo a Splashtop Remote Support para soporte supervisado y no supervisado.