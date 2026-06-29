Cómo los equipos de TI gestionan la diversidad de dispositivos

La plantilla de trabajo distribuida de hoy depende de la diversidad de dispositivos. Averigua cómo los equipos de TI prestan asistencia a una amplia gama de dispositivos BYOD y de oficina.
En 2022, las empresas de todos los tamaños deben administrar una infraestructura de dispositivos diversa para satisfacer las necesidades de sus empleados, clientes y socios.
A pesar de ser mucho más pequeños que los ordenadores portátiles y las tabletas, los dispositivos móviles se han puesto al día en términos de su capacidad para ejecutar aplicaciones, aprovechar los servicios basados en la nube e interactuar con los sistemas de back-end. El uso de dispositivos móviles hace posible que los usuarios trabajen donde y cuando lo necesiten, al mismo tiempo que les proporciona acceso a los recursos corporativos.
Los dispositivos móviles también mejoran el flujo de trabajo al ampliar los procesos comerciales y hacerlos más eficientes. Una encuesta reciente de Oxford Economics reveló que el 80 % de los jefes empresariales y de TI creen que los empleados necesitan un teléfono inteligente para trabajar de manera efectiva. En la misma encuesta, el 75 % dijo que los dispositivos móviles son esenciales para los flujos de trabajo comerciales de su empresa. Es fácil ver el motivo con solo un par de ejemplos.
Los administradores de cuentas ahora usan aplicaciones móviles de manera rutinaria para:
Hacer pedidos
Actualizar la información del cliente
Recuperar precios y tasas de descuento
Compartir información de productos y actualizaciones con los clientes
Recursos humanos mantiene a los empleados comprometidos y encaminados. Los empleados suelen utilizar aplicaciones de recursos humanos para:
Tiempo de registro
Enviar hojas de horarios e informes de gastos
Registrarse para formaciones y recibirlas
Mantenerse al día sobre las novedades de la empresa y otras noticias
Incluso las aplicaciones empresariales tan complejas como ERP ahora se adaptan a los usuarios de dispositivos móviles. Según el artículo de ITProPortal sobre ERP en 2022, "Con ERP móvil, los usuarios tienen la comodidad de acceder a su ERP a través de su dispositivo móvil, con la misma funcionalidad que desde su escritorio".
Una plantilla laboral BYOD (tráete tu dispositivo)
Los empleados, especialmente los que trabajan en un entorno BYOD (trae tu propio dispositivo), quieren elegir dispositivos en los que confíen y que les resulten fáciles de usar. Lo ven como fundamental para la productividad y la satisfacción laboral, ya que el uso de cualquier dispositivo que elijan les aporta flexibilidad y autonomía. Una encuesta global de más de diez mil trabajadores realizada por Gartner desveló que el 55 % de los encuestados usa teléfonos inteligentes u ordenadores portátiles personales para su trabajo al menos una parte del tiempo. Eso incluye ordenadores de escritorio y portátiles Mac, Windows y Linux; teléfonos inteligentes Android y Apple; tabletas y phablets, y más que vendrán.
¿Cómo el departamento de TI admite la diversidad de dispositivos?
Cuando un empleado tiene un problema con su dispositivo personal o con una aplicación que se ejecuta en él, necesita el mismo nivel de asistencia que el servicio de ayuda/TI proporciona para los dispositivos gestionados por la empresa. Esto impone una nueva carga de asistencia a TI. La mayoría de los equipos de TI tienen una herramienta de asistencia remota que permite el acceso a los ordenadores gestionados, pero que no aborda todos los casos remotos de BYOD que se usan en la actualidad.
Para compatibilizar con éxito las necesidades de BYOD de los trabajadores remotos, los departamentos de TI progresistas han cambiado a capacidades en tiempo real para admitir cualquier dispositivo (gestionado y no gestionado) en caso de tener dificultades técnicas. La forma más rápida para lograr esta capacidad es mediante la implementación de una solución de asistencia supervisada.
¿Qué es la asistencia supervisada?
La asistencia supervisada es una forma avanzada de asistencia bajo demanda. Le permite a TI acceder de forma remota a cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil mientras el usuario está presente sin ninguna instalación previa. Esto significa que los técnicos pueden ayudar a cualquier usuario final en su trabajo o dispositivo personal (incluidos dispositivos Windows, Mac, iOS y Android), en el momento en que necesiten ayuda. Con la asistencia supervisada, los técnicos simplemente toman el control del dispositivo del usuario final para solucionar problemas, tal como lo harían en persona.
Combinación de MDM con asistencia supervisada
Incluso antes de la pandemia, los departamentos de TI fueron testigos del aumento en el uso de dispositivos móviles por parte de los empleados y respondieron implementando soluciones MDM (gestión de dispositivos móviles). Según Wireless Watchdogs, las soluciones MDM pueden controlar el acceso remoto a datos altamente confidenciales, proporcionar autenticación de usuario e incluso ofrecer borrado remoto de datos de dispositivos si se pierden o son robados. Además, las MDM se puede usar para asegurarse de que los dispositivos estén actualizados con los parches de software que podrían corregir las vulnerabilidades de seguridad conocidas.
Para usar una solución MDM, TI implementa un agente en cada dispositivo gestionado por la empresa dentro de la red empresarial. Esos agentes informan datos de cada dispositivo y los protocolos establecidos exigen acciones específicas cada vez que un dispositivo muestra signos de ser una amenaza potencial para la seguridad.
Sin embargo, las MDM por sí solas no pueden prestar asistencia a todos los dispositivos BYOD que se usan en la actualidad. Especialmente cuando tenemos en cuenta que las estimaciones dan un rango de 1,7 a 2,3 dispositivos en uso por cada empleado remoto que usa su propio dispositivo para trabajar. Como resultado, muchas empresas están añadiendo la asistencia supervisada a su solución MDM existente a través de una integración simple. La asistencia supervisada de Splashtop proporciona una fácil integración en múltiples soluciones de seguridad y MDM.
La asistencia supervisada aumenta el ROI de MDM
Samsung estima que las MDM en las instalaciones le cuestan a una empresa 12 000 $ al año, de media, para prestar soporte a 100 usuarios. Incluso si una empresa usa MDM basada en la cloud, seguirá pagando más de 10 000 $ por 100 usuarios (5000 $ por MDM básica). Por lo tanto, tiene mucho sentido para el ROI añadir el soporte supervisado por muchísimo menos dinero. Con Splashtop Remote Support puedes prestar soporte a una cantidad ilimitada de usuarios por solo $399 $ por licencia de técnico al año.
Splashtop Remote Support también permite la gestión de técnicos supervisados, múltiples sesiones simultáneas, identidad corporativa personalizada e integraciones con tickets/ITSM. Los directivos de TI ya han invertido un gran presupuesto para posibilitar el trabajo remoto. La capacidad de prestar soporte a cada dispositivo que usan los empleados (sin límite de volumen de dispositivos) es una obviedad.
Ejecutar el la asistencia supervisada de Splashtop es sencillísimo
Tanto los departamentos de TI como los empleados han adoptado la asistencia supervisada de Splashtop debido a su sencillez. Un empleado solo tiene que generar un código de sesión único de 9 dígitos y luego envía ese código al personal de la mesa de ayuda. El técnico puede usar el código para conectarse al dispositivo del empleado y tomar el control al instante. Una vez que tiene el control, pueden transferir archivos, imprimir de forma remota, chatear, compartir pantallas y más. Desde teléfonos móviles personales hasta ordenadores de escritorio de la empresa, la asistencia supervisada facilita que los equipos de TI administren de manera segura los dispositivos de los empleados.