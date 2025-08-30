Cómo el trabajo híbrido puede reducir el estrés de los empleados y el soporte informático

El primer miércoles de noviembre ha sido bautizado como "Día Nacional de Concienciación sobre el Estrés". Su objetivo es identificar y reducir los factores de estrés en tu vida. Este día fue creado en 1998 por la Asociación Internacional para la Gestión del Estrés (ISMA) para ayudar a proporcionar información a sobre el estrés, y estrategias sobre cómo abordarlo, tanto para empresas como para particulares.
Es justo decir que los últimos años han sido increíblemente estresantes para los trabajadores (humanos) de todo el mundo. Según Gallup's State of the Global Workplace 2021, el estrés diario de los trabajadores alcanzó un máximo histórico, aumentando del 38% en 2019 al 43% en 2020.
En una encuesta realizada en LinkedIn en octubre de 2021, Splashtop preguntó a sus seguidores si pensaban que el trabajo híbrido, en general, ha tenido un impacto positivo en el bienestar mental de la población. Un rotundo 88% de los encuestados dijo que sí, que los beneficios han sido positivos.
Según Alex Draaijer, Director General de Splashtop EMEA, "el Día Nacional de Concienciación sobre el Estrés brinda a las empresas la oportunidad de considerar cómo las nuevas formas de trabajar -a distancia, híbridas y desde la oficina- están afectando al bienestar de los empleados. El cambio generalizado al trabajo a distancia en los últimos 18 meses ha cambiado fundamentalmente la experiencia del empleado, ya que los trabajadores se han visto obligados a adaptarse a ser productivos en casa. Ahora que las empresas pivotan hacia formas híbridas de trabajo, debemos considerar qué se puede hacer para mejorar la felicidad y los niveles de estrés de los empleados."
Trabajo híbrido = Empleados y soporte informático más felices
No hay vuelta atrás. Los empleados quieren un trabajo híbrido y flexible. Según un estudio de Microsoft , el 73% de los empleados quieren opciones remotas flexibles para mantenerse tras la pandemia.
Los entornos de trabajo híbridos apoyan a los trabajadores ayudándoles a mejorar la productividad, reduciendo los tiempos de desplazamiento y mejorando el equilibrio entre trabajo y vida privada. Los resultados de estos beneficios se verán finalmente recompensados con una plantilla más feliz en el nuevo año y más allá.
De hecho, un estudio reciente de Splashtop ha demostrado que dos quintas partes (42%) de los responsables de TI en el Reino Unido disfrutan más de su trabajo y experimentan menos estrés si disponen de tecnologías flexibles. Más de un tercio cree que estas tecnologías aumentan la confianza de los usuarios y colegas en él como responsable de la toma de decisiones.
Disponer de marcos claros y de la tecnología adecuada para permitir el trabajo híbrido contribuirá al bienestar del personal, reducirá el estrés y aumentará la confianza, garantizando al mismo tiempo que las empresas estén preparadas en caso de que las condiciones empeoren. Y, con el tiempo, el entorno de trabajo híbrido ya no distinguirá entre trabajadores a distancia y trabajadores en la oficina: será simplemente trabajo normal.
Ventajas de las soluciones de acceso remoto y asistencia remota
El software de acceso remoto permite controlar cualquier ordenador a distancia. Los usuarios instalan el software de escritorio remoto en los ordenadores de la oficina y se conectan a distancia en casa utilizando sus portátiles. Los usuarios tienen acceso a todos los programas y archivos como si estuvieran sentados delante de su ordenador en la oficina.
Como trabajador -remoto, híbrido o en la oficina- hay pocas cosas más frustrantes que tener problemas tecnológicos. Y, para los profesionales del soporte informático, los usuarios finales tienen grandes expectativas puestas en ti y en tu equipo. Se espera de ti que resuelvas rápidamente las solicitudes de asistencia para evitar que se acumulen los tickets de asistencia abiertos. Tus usuarios esperan respuestas rápidas a sus peticiones y esperan que les proporciones un servicio de máxima calidad que les deje completamente satisfechos.
El acceso remoto y las soluciones de asistencia reducen el estrés de los empleados y hacen más feliz al servicio de asistencia.
Las plantillas híbridas utilizan soluciones de acceso y asistencia a distancia para:
Accede remotamente a PCs de trabajo, MACs y hardware conectado, como almacenamiento ampliado, desde un portátil o dispositivo móvil.
Accede a aplicaciones corporativas que no pueden instalarse localmente, como informes, edición de vídeo, facturación, ERP y CAD.
Acceder a datos confidenciales de clientes o pacientes.
Permite a los informáticos ofrecer asistencia remota a ordenadores y dispositivos móviles para solucionar, diagnosticar y arreglar problemas.
Garantizar la continuidad de la actividad.
Mejora la seguridad, el rendimiento y la escalabilidad frente a la VPN