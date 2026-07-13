Los equipos de TI sanitarios tienen que gestionar endpoints en entornos clínicos, oficinas administrativas, empleados remotos y aplicaciones de terceros. Eso dificulta la gestión de parches, especialmente cuando los sistemas pueden crear, recibir, mantener o transmitir información sanitaria protegida electrónica.
La gestión de parches es importante porque el software sin parches puede aumentar el riesgo de seguridad, crear lagunas de auditoría y exponer a las organizaciones sanitarias a vulnerabilidades evitables. Aunque HIPAA no prescribe una herramienta específica de gestión de parches ni un plazo universal para aplicarlos, la Regla de Seguridad de HIPAA exige que las entidades cubiertas y los asociados de negocio identifiquen y reduzcan los riesgos para la ePHI.
Con esto en mente, veamos la gestión de parches para las organizaciones sanitarias, cómo ayuda a cumplir los requisitos de la Norma de Seguridad de la HIPAA y qué debes buscar en un software de gestión de parches para HIPAA
Gestión de parches: el mayor desafío de seguridad en la atención sanitaria actual
Aunque la gestión de parches pueda parecer una tarea relativamente menor, en realidad es uno de los mayores desafíos de la ciberseguridad. A medida que evolucionan las amenazas y surgen nuevas vulnerabilidades, los equipos de TI deben actuar con rapidez para garantizar que cada endpoint esté correctamente parcheado y actualizado para defenderse de ellas, y cuanto más grande y distribuida sea una organización, más difícil será esto.
Además, hay otros desafíos más específicos del sector sanitario que los equipos de TI deben tener en cuenta. Muchas organizaciones dependen de sistemas heredados que pueden ser más difíciles de actualizar, junto con dispositivos médicos con ciclos de parcheo largos y una mayor complejidad. Al mismo tiempo, necesitan asegurarse de que cumplen los estrictos estándares de cumplimiento de la HIPAA.
En conjunto, esto crea desafíos únicos para los equipos de TI del sector sanitario, pero estos desafíos pueden superarse con las herramientas adecuadas.
Cómo la gestión de parches respalda los requisitos de la norma de seguridad de HIPAA
La Regla de Seguridad de HIPAA exige que las entidades cubiertas y los asociados de negocio evalúen los posibles riesgos y vulnerabilidades para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la ePHI, y luego implementen medidas razonables y adecuadas para reducir esos riesgos.
El software sin parches puede convertirse en parte de ese análisis de riesgos. Cuando una vulnerabilidad conocida afecta a sistemas que gestionan ePHI, los equipos de TI sanitarios necesitan un proceso documentado para evaluar el riesgo, priorizar la corrección, implementar los parches disponibles, verificar su finalización y documentar cualquier excepción o control compensatorio.
Esto convierte la gestión de parches en una parte importante de las operaciones de seguridad alineadas con la HIPAA, aunque la HIPAA no prescribe una herramienta de aplicación de parches, flujo de trabajo o plazo específicos.
Por qué la guía de OCR pone el foco en el software sin parches
OCR ha destacado repetidamente los riesgos de seguridad que generan el software sin parches, los sistemas obsoletos, las credenciales predeterminadas y una mala gestión de la configuración. Para las organizaciones sanitarias, estos riesgos importan porque pueden afectar a sistemas que almacenan, procesan o proporcionan acceso a la ePHI.
De hecho, los endpoints sin parches se han convertido en una amenaza tan importante que OCR ha tenido que hacer anuncios al respecto. En el boletín de ciberseguridad de enero de 2026 de OCR, señaló los sistemas sin parches, las credenciales predeterminadas y una mala gestión de la configuración como las principales causas de las acciones de cumplimiento de HIPAA.
Los endpoints sin parches pueden generar exposición en estaciones de trabajo, servidores, dispositivos remotos y aplicaciones. Si se explota una vulnerabilidad, es posible que la organización tenga que investigar el incidente, determinar si la ePHI se vio afectada, documentar su respuesta y abordar cualquier brecha de seguridad identificada durante la revisión.
La gestión de parches ayuda a reducir ese riesgo al ofrecer a los equipos de TI sanitarios un proceso repetible para encontrar sistemas vulnerables, aplicar las actualizaciones disponibles, documentar la corrección e identificar excepciones que requieran salvaguardas adicionales.
Cómo la gestión de parches respalda las salvaguardas de la norma de seguridad de HIPAA
HIPAA incluye salvaguardas administrativas, físicas y técnicas. La gestión de parches respalda más directamente las salvaguardas administrativas y técnicas al ayudar a las organizaciones sanitarias a identificar riesgos de seguridad, documentar la actividad de corrección y mantener sistemas que protegen la ePHI.
Salvaguardas administrativas incluyen políticas, procedimientos, análisis de riesgos y actividades de gestión de riesgos. Un proceso documentado de gestión de parches ayuda a demostrar cómo se identifican, priorizan, corrigen y revisan las vulnerabilidades a lo largo del tiempo.
Salvaguardias técnicas incluyen controles que ayudan a proteger el acceso a la ePHI y a mantener la integridad del sistema. La gestión de parches respalda estas salvaguardias al reducir la exposición a vulnerabilidades de software conocidas que podrían debilitar la seguridad de los endpoints, las aplicaciones o el sistema.
Las salvaguardas físicas están menos directamente relacionadas con la aplicación de parches de software, pero las organizaciones sanitarias aun así deben tener en cuenta cualquier sistema o dispositivo conectado que pueda afectar a la seguridad de los entornos donde se accede a la ePHI o se mantiene.
6 pasos para un proceso de gestión de parches alineado con HIPAA
Un proceso de gestión de parches alineado con HIPAA debe estar documentado, ser repetible y basarse en el riesgo. Estos pasos pueden ayudar a los equipos de TI del sector sanitario a gestionar las actualizaciones de endpoints de forma más uniforme:
Inventario de activos: El primer paso es saber qué dispositivos tienes que gestionar, su software y cualquier aplicación que tengan. Un inventario completo y actualizado es un punto de partida esencial para que puedas supervisar y gestionar todos tus endpoints de forma eficiente.
Escaneo de vulnerabilidades: A continuación, necesitas una buena herramienta para escanear cada endpoint y supervisar las vulnerabilidades. Esto ayuda a identificar cualquier problema que deba corregirse con parches sin exigir que los agentes de TI revisen constantemente los endpoints de forma manual.
Priorización de parches: No todos los parches son igual de importantes; aunque algunos pueden ser correcciones de vulnerabilidades críticas, otros son solo mejoras básicas de rendimiento. Por lo tanto, poder priorizar correctamente los parches para que los más críticos se implementen primero es esencial.
Pruebas y aprobación: Es esencial probar los parches antes de implementarlos en entornos grandes. Asegúrate de empezar con un grupo pequeño pero representativo de dispositivos, para poder identificar cualquier problema o error antes de que se generalice.
Implementación y verificación: Una vez que los parches se han probado y verificado, necesitas una forma fiable de implementarlos en todo tu entorno y verificar que cada uno esté correctamente instalado. Usar software de gestión de parches facilita la implementación automática de parches en grandes entornos de endpoints y puede verificar automáticamente si los parches están correctamente instalados o si es necesario volver a intentarlo.
Documentación de excepciones: Es posible que algunos sistemas no puedan parchearse de inmediato, especialmente las aplicaciones heredadas, los sistemas sanitarios especializados o los dispositivos conectados con ciclos de actualización controlados por el proveedor. Cuando no se puede implementar un parche, documenta el motivo, evalúa el riesgo y aplica los controles compensatorios adecuados hasta que sea posible corregirlo.
Los requisitos de documentación de HIPAA pueden extenderse hasta seis años, por lo que las organizaciones sanitarias deben conservar las políticas de parches, los registros de remediación, la documentación de excepciones y las pruebas de auditoría relacionadas de acuerdo con sus requisitos de cumplimiento y conservación de registros.
Software de gestión de parches para HIPAA: 6 funciones imprescindibles
Hay muchas soluciones de gestión de parches en el mercado, por lo que puede ser difícil identificar la adecuada para tu empresa. Sin embargo, hay varias funciones que son vitales para la gestión de parches, así que cuando evalúes tus opciones, asegúrate de encontrar una solución que incluya estas:
Aplicación automatizada de parches del SO y de aplicaciones de terceros: La automatización de parches es una de las mejores formas de garantizar que las actualizaciones se implementen de forma eficaz en todos los endpoints. Una buena solución de automatización de parches puede detectar nuevos parches cuando están disponibles y, a continuación, priorizar, probar, implementar y verificar los parches en todos los endpoints sin necesidad de intervención manual. Esto ayuda a mantener los dispositivos actualizados y, al mismo tiempo, libera tiempo para los agentes de TI. Sin embargo, también es importante encontrar una solución que incluya tanto el parcheo del SO como el de aplicaciones de terceros, para garantizar una cobertura completa en todos los dispositivos y programas.
Inventario de activos y detección de software no autorizado: Mantener un inventario actualizado es fundamental para supervisar y gestionar correctamente los endpoints. El software de gestión de endpoints debe incluir inventarios de activos automatizados, junto con herramientas para detectar software no autorizado que pueda representar una amenaza para la seguridad.
Programación basada en políticas: La automatización de parches debe ajustarse a la política de la empresa, priorizando los endpoints más críticos y programando las actualizaciones en los momentos menos disruptivos. Esto garantiza que los dispositivos más importantes reciban actualizaciones rápidamente y reduce las interrupciones, manteniendo la seguridad sin sacrificar la productividad.
Alertas en tiempo real: Cuando surge una nueva amenaza, los equipos de TI necesitan saberlo de inmediato. Las alertas en tiempo real pueden detectar posibles problemas en cuanto aparecen y notificar a los equipos de TI para que puedan investigarlos y resolverlos de forma eficiente.
Informes de cumplimiento: Las auditorías son clave para la ciberseguridad y el cumplimiento de TI, así que es importante estar preparado para ellas. Un buen informe de cumplimiento puede hacer un seguimiento automático de las actualizaciones y verificar que los endpoints sean seguros, lo que facilita demostrar el cumplimiento y superar las auditorías.
Compatibilidad multiplataforma: Hoy en día, muy pocas empresas usan un solo tipo de dispositivo o sistema operativo, así que encontrar una solución con compatibilidad multiplataforma es esencial. Una buena solución de gestión de parches puede funcionar en una gran variedad de dispositivos, para no dejar puntos ciegos ni endpoints expuestos.
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Cuando los equipos de TI sanitarios necesitan una forma más eficiente de gestionar las actualizaciones de endpoints, Splashtop AEM puede ayudar a respaldar un proceso de gestión de parches documentado y repetible.
Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a supervisar endpoints, identificar actualizaciones que faltan, automatizar el parcheo del SO y de aplicaciones de terceros, y ver el estado de los parches desde un panel centralizado. Esto ofrece a las organizaciones sanitarias una mejor visibilidad del riesgo en los endpoints y ayuda a reducir el esfuerzo manual necesario para mantener los sistemas actualizados.
Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden usar la aplicación de parches basada en políticas, alertas en tiempo real, informes de inventario, información sobre CVE y herramientas de corrección para respaldar la priorización de parches y su seguimiento. Estas capacidades ayudan a los equipos a documentar la actividad de parcheo, verificar el estado de las actualizaciones y mantener evidencias que pueden ayudar a estar preparados para las auditorías.
Splashtop AEM no hace que una organización cumpla con HIPAA por sí sola, pero puede ayudar a los equipos de TI sanitarios a reforzar los flujos de trabajo de gestión de parches que respaldan la gestión de riesgos de la Regla de Seguridad de HIPAA.
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