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El futuro de los ordenadores de sobremesa, los videojuegos y Splashtop

Splashtop Team
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Fue un honor que me entrevistara Linux.com, el principal sitio de Linux con más de 1 millón de visitas únicas mensuales: Los usuarios de Linux obtienen una mejora del escritorio remoto con Splashtop.

Además de compartir mi visión de los futuros escritorios como nubes personales y el futuro de los juegos Linux/Android, compartí nuestra capacidad secreta de transmisión de escritorio Linux de uno a muchos, con cada transmisión con un rendimiento de VNC 10X... Está llegando a todos plataformas en un futuro cercano :)

Splashtop Delivers one-to-many Linux Desktop Streaming
Splashtop Delivers one-to-many Linux Desktop Streaming
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