Características exclusivas de Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise proporciona a los equipos de TI la seguridad, flexibilidad, escalabilidad y rendimiento necesarios para gestionar eficazmente el acceso remoto, proporcionar asistencia remota y permitir el trabajo a distancia para su organización o institución educativa.
Junto con el motor de alto rendimiento que también impulsa Splashtop Business Access, Splashtop SOS y Splashtop Remote Support, Splashtop Enterprise te ofrece una combinación de funciones y capacidades que llevan el acceso remoto al siguiente nivel.
Echemos un vistazo a las ventajas y capacidades exclusivas que obtienes con Splashtop Enterprise:
Acceso y asistencia remotos todo en uno
Las organizaciones pueden proporcionar a los empleados acceso remoto a los ordenadores del trabajo y permitir que el departamento de TI ofrezca asistencia remota a ordenadores y dispositivos móviles, todo desde una única plataforma. Las organizaciones tienen flexibilidad para elegir el número de licencias de acceso remoto de usuario final y de asistencia remota de técnico que necesitan.
Integración del inicio de sesión único
Los usuarios pueden autenticar su cuenta Splashtop utilizando su ID de usuario y contraseña centralizados de inicio de sesión único (SSO). Splashtop utiliza el estándar SAML 2.0 y se integra con los principales proveedores de identidad, como ADFS, Azure AD, Okta, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, TrustLogin y Shibboleth.
Además, a través del Sistema de Gestión de Identidades entre Dominios (SCIM), TI puede autoproveer cuentas SSO en Splashtop. Como parte del aprovisionamiento, también pueden autoconfigurar la agrupación de las cuentas SSO. Esta funcionalidad está disponible actualmente a través de Azure AD y Okta.
Mejor manejabilidad
Acceso Remoto Programado y Pool de Conexiones
Programa las horas en las que usuarios individuales o grupos de usuarios pueden acceder a determinados ordenadores. Esta función es especialmente útil para que las instituciones educativas programen laboratorios informáticos remotos, o para que las organizaciones regulen las horas de trabajo de sus empleados.
Además, puedes facilitar que los usuarios se conecten a un ordenador disponible durante su hora de acceso programada definiendo un grupo de ordenadores como pool de conexiones. Cuando los usuarios hacen clic para conectarse, se conectan a un ordenador disponible dentro del grupo, sin necesidad de buscar un ordenador disponible.
Permisos Granulares
Proporciona permisos granulares basados en roles o usuarios para acciones como transferencia de archivos, impresión remota, copiar y pegar, etc.
Aumento de la productividad
Paso de micrófono
Los usuarios pueden transmitir la entrada a través de su micrófono local al ordenador Windows remoto como entrada de micrófono. Esto permite a los usuarios unirse a llamadas a través de herramientas audiovisuales como Skype, Teams, Zoom y VoIP, y también utilizar software de dictado o grabación de voz en la sesión remota.
Redireccionamiento de dispositivos USB
Los usuarios pueden redirigir un dispositivo USB (lector de tarjetas inteligentes, llave de seguridad, dispositivo stylus/HID como la tableta Wacom, o impresora) del ordenador local al ordenador remoto. El dispositivo redirigido funciona en el ordenador remoto como si estuviera conectado directamente a ese ordenador.