Video: Mejorar el aprendizaje a distancia con el acceso remoto de Splashtop para estudiantes, profesores y TI

El acceso a los recursos informáticos de la universidad es crucial para el éxito del aprendizaje a distancia. Los estudiantes deben poder acceder a las computadoras del laboratorio, y los miembros de la facultad deben poder acceder a sus estaciones de trabajo desde sus casas. Por suerte, Splashtop hace todo esto posible.
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Splashtop es la solución de acceso remoto fácil, de alto rendimiento y rentable que las instituciones educativas de todo el mundo están utilizando para adaptarse al aprendizaje remoto en línea. Splashtop beneficia a estudiantes, miembros de la facultad y administradores de TI.
Acceso remoto de los estudiantes a las computadoras del laboratorio de la escuela
Splashtop permite a los estudiantes usar cualquiera de sus dispositivos personales para acceder y controlar remotamente las computadoras de laboratorio de alta gama. Esto significa que pueden seguir utilizando aplicaciones de procesamiento intensivo como las necesarias para la codificación, la edición de vídeo y la construcción de modelos 3D, sin necesidad de estar físicamente en el laboratorio.
Al proporcionar acceso a potentes ordenadores del campus desde cualquier lugar, el acceso remoto para educación ayuda a crear una experiencia de aprendizaje más coherente.
Acceso de los profesores y el personal a las computadoras de la escuela
Splashtop permite a los docentes acceder a sus computadoras en el campus desde cualquier computadora personal o dispositivo móvil para prepararse y enseñar clases desde cualquier parte del mundo.
Para los administradores de TI que gestionan y dan soporte a dispositivos
Para los administradores de TI, Splashtop facilita las cosas con acceso remoto que se configura y gestiona a través de una consola de gestión centralizada. Además, con Splashtop Remote Support, si un usuario necesita soporte de TI durante una sesión, los administradores pueden ingresar de forma remota rápidamente y resolver el problema en tiempo real.
El mantenimiento también es rápido y fácil, ya que los administradores pueden entrar a distancia en las computadoras del campus y hacer su trabajo sin la presencia de un usuario final. ¡Lo mejor de todo es que el despliegue y el uso de Splashtop se hace sin esfuerzo!
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