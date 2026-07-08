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Student utilizing Splashtop for remote access to school lab computers

Video: Mejorar el aprendizaje a distancia con el acceso remoto de Splashtop para estudiantes, profesores y TI

Splashtop Team
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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El acceso a los recursos informáticos de la universidad es crucial para el éxito del aprendizaje a distancia. Los estudiantes deben poder acceder a las computadoras del laboratorio, y los miembros de la facultad deben poder acceder a sus estaciones de trabajo desde sus casas. Por suerte, Splashtop hace todo esto posible.

Enhance Distance Learning with Splashtop Remote Access for Students, Faculty, and IT
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Vea todas las soluciones educativas de Splashtop para el acceso de estudiantes, profesores, maestros y TI.

Splashtop es la solución de acceso remoto fácil, de alto rendimiento y rentable que las instituciones educativas de todo el mundo están utilizando para adaptarse al aprendizaje remoto en línea. Splashtop beneficia a estudiantes, miembros de la facultad y administradores de TI.

Acceso remoto de los estudiantes a las computadoras del laboratorio de la escuela

Splashtop permite a los estudiantes usar cualquiera de sus dispositivos personales para acceder y controlar remotamente las computadoras de laboratorio de alta gama. Esto significa que pueden seguir utilizando aplicaciones de procesamiento intensivo como las necesarias para la codificación, la edición de vídeo y la construcción de modelos 3D, sin necesidad de estar físicamente en el laboratorio.

Al proporcionar acceso a potentes ordenadores del campus desde cualquier lugar, el acceso remoto para educación ayuda a crear una experiencia de aprendizaje más coherente.

Acceso de los profesores y el personal a las computadoras de la escuela

Splashtop permite a los docentes acceder a sus computadoras en el campus desde cualquier computadora personal o dispositivo móvil para prepararse y enseñar clases desde cualquier parte del mundo.

Para los administradores de TI que gestionan y dan soporte a dispositivos

Para los administradores de TI, Splashtop facilita las cosas con acceso remoto que se configura y gestiona a través de una consola de gestión centralizada. Además, con Splashtop Remote Support, si un usuario necesita soporte de TI durante una sesión, los administradores pueden ingresar de forma remota rápidamente y resolver el problema en tiempo real.

El mantenimiento también es rápido y fácil, ya que los administradores pueden entrar a distancia en las computadoras del campus y hacer su trabajo sin la presencia de un usuario final. ¡Lo mejor de todo es que el despliegue y el uso de Splashtop se hace sin esfuerzo!

Más información sobre el escritorio remoto para el aprendizaje remoto y a distancia.

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