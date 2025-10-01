Cuando tu negocio tiene múltiples endpoints, debes poder protegerlos a todos. Esto se extiende a cada endpoint a través de tu red, pero es especialmente cierto para dispositivos remotos y aquellos utilizados por empleados híbridos.
Las empresas pueden proteger sus dispositivos, datos y redes con soluciones robustas de seguridad para puntos finales, incluso cuando los empleados están trabajando desde ubicaciones remotas. Sin embargo, hay algunas prácticas esenciales de seguridad para puntos finales que no se pueden pasar por alto.
Con eso en mente, examinemos las mejores prácticas para la seguridad de puntos finales, por qué las estrategias sólidas de seguridad de puntos finales son esenciales en un entorno moderno de trabajo remoto, y cómo soluciones como Splashtop AEM pueden ayudar a mantener tus puntos finales seguros.
Principales riesgos en la seguridad de puntos finales
Los endpoints (particularmente los dispositivos remotos) enfrentan varias amenazas. Las organizaciones y los equipos de TI deben ser conscientes de los diversos riesgos asociados con la seguridad de los endpoints, para que puedan estar preparados para abordarlos eficazmente.
Riesgos comunes incluyen:
Vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) que han afectado a dispositivos y aplicaciones en el pasado.
Dispositivos no seguros que carecen de las características de seguridad para mantener a los atacantes cibernéticos a raya.
Software desactualizado que carece de los parches de seguridad más recientes, dejando el dispositivo expuesto y vulnerable.
Error humano, ya sea un error como caer en una estafa de phishing o olvidar instalar una actualización de parche, puede tener consecuencias de gran alcance.
Cualquiera de estos puede presentar una oportunidad para que los ciberdelincuentes exploten, permitiéndoles infiltrarse en las redes y robar datos sensibles.
Cómo el Trabajo Remoto Aumenta la Necesidad de Seguridad en los Puntos de Acceso
A pesar de todos los beneficios del trabajo remoto, también tiene su parte de desafíos de seguridad que los equipos de TI deben conocer. El crecimiento del trabajo remoto y trabajo híbrido, las políticas BYOD (tráete tu dispositivo), y los dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) han incrementado la necesidad de seguridad en los endpoints, ya que cuantos más empleados trabajen de forma remota, mayor es el riesgo de ciberataques.
Además, a medida que más empleados trabajan de forma remota y en una variedad de dispositivos, se vuelve cada vez más desafiante asegurar que cada uno esté completamente parchado y protegido. Siempre existe el riesgo de error humano o que se salten actualizaciones de seguridad, lo que hace aún más importante utilizar soluciones de gestión de endpoints que puedan automatizar actualizaciones e imponer políticas de seguridad en los dispositivos remotos.
Las empresas necesitan soluciones robustas de seguridad en los puntos de acceso que puedan monitorear, gestionar y proteger fácilmente dispositivos, redes y datos sensibles. Estas deberían permitir que los empleados trabajen desde cualquier lugar y accedan a la red de la empresa sin comprometer la seguridad, y típicamente incluyen características de seguridad como encriptación de extremo a extremo y control de acceso basado en roles para verificar a los usuarios y proteger los datos.
Con las soluciones adecuadas de seguridad en los puntos de acceso, las empresas pueden empoderar a los empleados para trabajar desde cualquier lugar sin comprometer la seguridad, permitiendo trabajo remoto seguro en toda la empresa.
10 Mejores Prácticas de Seguridad de Endpoints para Máxima Protección
Dada la importancia de la seguridad en los puntos de acceso, es importante conocer los consejos y trucos que te ayudarán a maximizar tu seguridad. Estas mejores prácticas de seguridad en los puntos de acceso ayudarán a garantizar que tus puntos de acceso remotos se mantengan protegidos en todo momento:
1. Localizar y Monitorear Todos los Dispositivos en la Red
Cualquier dispositivo no seguro y olvidado puede crear una vulnerabilidad de seguridad que los atacantes pueden explotar, por lo que localizar y monitorear todos tus dispositivos conectados es esencial. Asegúrate de tener un inventario completo de todo tu hardware y software, completo con detección y monitoreo en tiempo real.
2. Asegurar el Acceso a Endpoints
Cada uno de tus endpoints puede potencialmente proporcionar a los atacantes acceso a tus sistemas, por lo que mantenerlos seguros es vital. Esto incluye parchear completamente cada endpoint y asegurar que tengan características de seguridad y salvaguardas para detectar y defenderse contra ciberataques.
3. Escanea los Endpoints Regularmente
La protección de endpoints requiere escanear y monitorear tus puntos finales para detectar actividades sospechosas, malware y otros problemas. Escaneos regulares o en tiempo real pueden ayudar a identificar posibles problemas para que puedan ser abordados y mitigados rápidamente, manteniendo los dispositivos funcionando sin problemas.
4. Instalar actualizaciones, parches y software regularmente
Mantener los dispositivos actualizados y parcheados es esencial tanto para la seguridad como para el cumplimiento de TI. Usar una solución de gestión de parches en tiempo real facilita mantener los endpoints y aplicaciones actualizados con despliegues de parches automatizados, pero si no tienes una solución así, necesitarás hacer un hábito de revisar regularmente las actualizaciones e instalarlas lo más rápido posible.
5. Usa cifrado para endpoints remotos
El cifrado de extremo a extremo es vital para enviar datos de manera segura a través de endpoints remotos. El cifrado codifica los datos mientras están en tránsito, haciendo que sea más difícil interceptarlos y robarlos. Esto es particularmente útil para endpoints remotos, ya que las empresas no tienen control sobre las redes WiFi a las que los dispositivos remotos se conectan, por lo que se necesitan mayores medidas de seguridad.
6. Implementar Políticas Seguras de BYOD (tráete tu dispositivo)
Bring Your Own Device (BYOD (tráete tu dispositivo)) tiene políticas que son populares entre las empresas y los empleados, ya que permiten a los empleados usar sus dispositivos favoritos. Sin embargo, estas políticas también requieren fuertes regulaciones de ciberseguridad, ya que BYOD (tráete tu dispositivo) introduce varios riesgos de seguridad propios. Asegúrate de usar una solución de seguridad de endpoint que pueda funcionar en varios dispositivos y se adapte a entornos BYOD (tráete tu dispositivo), así como una política que establezca las reglas de seguridad que los empleados deben seguir.
7. Adoptar una política de confianza cero
La seguridad de confianza cero requiere que los usuarios se autentiquen cada vez que quieran conectarse a una parte de la red. Esto proporciona una capa extra de protección y verificación, por lo que incluso si la cuenta de un empleado es comprometida, será más difícil para el atacante acceder a la red. Esto también utiliza la gestión de acceso privilegiado, donde los accesos y privilegios de dispositivo son limitados por defecto.
8. Establecer protocolos posteriores a una violación de seguridad
Saber cómo responder después de una brecha puede ser tan importante como defenderse de ellas. Tener protocolos posteriores a una violación de seguridad significa que, en caso de que ocurra lo peor, tus equipos están listos para reparar el daño, restaurar los datos perdidos y prevenir futuras violaciones. Prepararse para lo peor significa que estás listo tanto para defenderte como para recuperarte si sucede.
9. Realizar Escaneos Continuos de Endpoints
Parte de la gestión y protección de endpoints implica escanear los dispositivos para asegurar que permanecen seguros y monitorear actividad sospechosa. Usar inteligencia de amenazas y escaneos de endpoints puede ayudar a identificar amenazas en tiempo real, para que puedan ser abordadas antes de que se conviertan en un problema. Cuanto más esperas para ejecutar un escaneo, mayores se vuelven los riesgos.
10. Educa a los empleados sobre las mejores prácticas de seguridad
El error humano es un factor significativo que contribuye a las violaciones de datos y otros fallos de seguridad, por lo que los empleados también deben estar capacitados e informados sobre las mejores prácticas de seguridad en dispositivos finales. Esto incluye tener políticas de seguridad establecidas, información sobre cómo funciona cada característica de seguridad y formación sobre cómo prevenir el phishing y ataques similares.
Cómo Elegir la Mejor Solución de Seguridad de Endpoints para Tu Empresa
No es exagerado decir que la solución de seguridad de endpoints que elijas puede hacer o deshacer tu postura de seguridad y determinar si puedes mantener tu red y dispositivos remotos seguros. Como tal, los tomadores de decisiones deben elegir una solución de seguridad de endpoints que se ajuste a las necesidades de su empresa.
Considera estos factores al buscar soluciones de seguridad de endpoints:
Herramientas y características: Primero, asegúrate de que la solución ofrezca las características de seguridad que necesitas, incluyendo protección multicapa, alertas proactivas, y conocimientos basados en CVE para detectar amenazas antes de que se conviertan en un problema.
Escalabilidad: A medida que tu empresa crece, tendrás exponencialmente más dispositivos que gestionar. Asegúrate de usar una solución que pueda escalar y crecer con tu negocio, para que puedas seguir apoyando a cada dispositivo.
Facilidad de gestión: Si una solución es demasiado compleja o difícil de usar, no podrás aprovecharla al máximo. Asegúrate de usar una solución que sea fácil de usar y simplifique la gestión de endpoints; de esta manera, podrás maximizar los beneficios de todas sus características.
Detección de amenazas en tiempo real: Cuando surge una amenaza, necesitas saberlo de inmediato, no horas después del hecho. La detección de amenazas en tiempo real es esencial para la seguridad de los endpoints, ya que proporciona alertas inmediatas que ayudan a los equipos de TI a abordar posibles vulnerabilidades o brechas lo más rápido posible.
Respuesta automatizada: Cuando “lo más rápido posible” no es lo suficientemente rápido, las respuestas automatizadas lo son. Usar una solución con respuestas automatizadas permite a los usuarios abordar instantáneamente problemas potenciales con Smart Actions, brindando protección inmediata contra amenazas detectadas.
Integraciones: Tu solución de seguridad de puntos finales necesita integrarse con todos los dispositivos y aplicaciones de terceros que tus empleados usan. Si no puede gestionar o proteger un determinado dispositivo o aplicación, deja una vulnerabilidad potencial que los atacantes pueden explotar.
Eficiencia de costos: Aunque una buena protección de puntos finales es invaluable, las empresas aún tienen presupuestos que deben considerar. Busca una solución rentable que proporcione todas las características y facilidad de uso que necesitas sin romper tu presupuesto.
Protege tus puntos finales con Splashtop AEM & Soluciones Antivirus: ¡Comienza con una Prueba Gratuita!
La protección de endpoints es vital para mantener seguros los dispositivos remotos y las redes, pero afortunadamente, existen soluciones como Splashtop Autonomous Endpoint Management para ayudar. Splashtop Autonomous Endpoint Management ayuda a proteger los puntos finales a lo largo de una organización con detección de amenazas en tiempo real, gestión automática de parches, políticas personalizables y más, para que los empleados puedan disfrutar de un trabajo remoto seguro desde cualquier lugar.
Splashtop Autonomous Endpoint Management ayuda a optimizar las operaciones de TI y mejorar el cumplimiento de seguridad con automatización, información y control, todo desde una sola consola. Además, con el complemento Splashtop Antivirus, puedes proteger los puntos finales en tu negocio y mitigar riesgos con escaneo antimalware, control avanzado de amenazas, alertas en tiempo real y más.
Splashtop Autonomous Endpoint Management proporciona a los equipos de TI las herramientas y tecnología que necesitan para monitorear dispositivos, abordar problemas proactivamente y reducir sus cargas de trabajo. Esto incluye:
Parches automatizados para el sistema operativo, aplicaciones de terceros y aplicaciones personalizadas.
Información sobre vulnerabilidades basada en CVE potenciada por IA.
Marcos de políticas personalizables que se pueden aplicar en toda tu red.
Seguimiento y gestión del inventario de hardware y software a través de endpoints.
Alertas y remediación para resolver automáticamente los problemas antes de que se conviertan en problemas.
Acciones en segundo plano para acceder a herramientas como gestores de tareas y gestores de dispositivos sin interrumpir a los usuarios.
Es hora de proteger tus endpoints con facilidad. ¡Comienza hoy con una Prueba gratuita de Splashtop AEM!