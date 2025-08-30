Infografía sobre ciberataques: Lo que debes saber y consejos para prevenirlos

Los ciberataques crecen a un ritmo exponencial. Desde estafas de phishing a ataques de ransomware, los hackers están intensificando sus esfuerzos. Cuando se ataca a tu empresa, se daña tu marca y se erosiona la confianza de tus clientes, empleados e incluso de tu junta directiva. Debes evaluar tu riesgo periódicamente.
En una conversación reciente con Jerry Hsieh, Director Senior de Seguridad y Cumplimiento de Splashtop, hablamos de la seguridad en , el ransomware y lo que los equipos deberían pensar en.
Para ayudarte a estar al día de las últimas estadísticas y métodos de prevención, hemos creado una infografía sobre lo que debes saber sobre los ciberataques y consejos para prevenirlos.
Como dice Jerry, la ciberseguridad nunca se acaba. Mantente alerta.