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Trabajando desde Casa y el COVID-19 en las Noticias

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Cómo Prepararse para el Coronavirus

El New York Times ha elaborado una útil página de recursos sobre cómo prepararse para el Coronavirus. Contiene información directa de los CDC y se actualiza continuamente.
Deberías marcar esto como favorito.

Mapa de Advertencia de Viaje del Coronavirus

¿Tienes pensado viajar? A continuación te mostramos un mapa de las zonas que debes evitar. Haz clic en el mapa para una actualización en vivo.

Fuente: Healthmap.org

64 consejos de expertos para mantenerte sano y productivo cuando trabajas desde casa

Ya sea que seas un veterano o un novato trabajando desde casa, TDC no es tan fácil y divertido como uno podría pensar. En este artículo, ZDNet entrevista a 64 expertos trabajadores remotos de todo el mundo sobre los mejores consejos para trabajar desde casa.

Trabajar a distancia en medio del Coronavirus mientras se es Padre

En este artículo de USA Today, Kim Komando comparte varias herramientas tecnológicas existentes que hacen posible seguir adelante como padres trabajadores.

El Coronavirus podría hacer que trabajar desde casa sea más común

Según una encuesta de Workhuman, sólo un tercio de la fuerza laboral de Estados Unidos trabaja desde casa. Este artículo explora cómo el Coronavirus está afectando esta tendencia y lo que los empleadores deben hacer.

Más empresas tecnológicas ofrecen herramientas gratuitas de trabajo a distancia durante el brote de coronavirus

Como Splashtop, muchos establecimientos tecnológicos están ampliando sus servicios para hacer factible el trabajo a distancia a más empresas. Esto incluye a Microsoft, Cisco, Zoom y Google.

El Coronavirus y el Experimento de Trabajo a Distancia que Nadie Pidió

Matt Mullenweg, director general de Automattic, habla de la importancia de establecer las expectativas adecuadas y de confiar en los empleados que trabajan desde casa. Automattic es la empresa que está detrás de WordPress, y son totalmente remotos desde hace años.

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