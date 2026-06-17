El Mejor Software de Trabajo a Distancia para el Camino

Si trabajas en movimiento, tu software de trabajo remoto debe ser accesible a todos tus dispositivos para mantenerte conectado. Aquí están las principales herramientas para los trabajadores remotos.
Más de nosotros que nunca estamos trabajando en cualquier lugar. Ahora trabajamos todo o parte del tiempo desde otro lugar que no sea nuestra oficina. Pero, sin el software de trabajo remoto adecuado, el trabajo fuera de la oficina puede ser frustrante e improductivo.
Afortunadamente, el software basado en cloud ahora hace que mantenerse conectado sea más fácil que nunca. Las nuevas opciones para la gestión de proyectos, las comunicaciones y la colaboración están diseñadas desde cero como software de trabajo remoto.
Con estas aplicaciones, no importa si todo su equipo está en la misma oficina o disperso por el mundo. Los proyectos pueden ser manejados con un software flexible de Trello, Basecamp, o Monday. Para las comunicaciones, las aplicaciones de videoconferencia de Zoom, Skype y Slack pueden reunir a los equipos desde cualquier lugar. La colaboración ya no requiere que todos estén conectados a la misma red. Los equipos de Dropbox, Google Drive y Microsoft permiten el almacenamiento de archivos, compartir y colaborar en cloud.
Pero a veces, sólo necesitas estar en la oficina. En realidad, a veces sólo necesitas estar frente al ordenador de la oficina. Incluso con el cambio a cloud, todavía hay algunos programas y procesos que funcionan mejor cuando estás justo delante del ordenador del trabajo.
El software propietario, los recursos de red, y el trabajo intensivo de hardware pueden hacer que realmente prefieras usar la computadora de tu trabajo. Con Splashtop, puedes.
Por qué Splashtop es el Mejor Software de Trabajo a Distancia
Splashtop es el mejor software de trabajo remoto para trabajar en movimiento. No importa dónde estés, no importa el dispositivo que lleves contigo, mientras tengas acceso a Internet, puedes acceder remotamente a la computadora de tu oficina, tomar el control y hacer el trabajo.
Splashtop te da acceso remoto a cualquier ordenador Windows, Mac o Linux desde otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Una vez en una sesión remota, te sentirás como si estuvieras sentado frente a tu computadora del trabajo, incluso cuando la controles remotamente desde una tableta o un dispositivo móvil.
La ventaja es que podrás acceder a todos los recursos de tu ordenador de trabajo, incluso fuera de la oficina. Puedes conectarte remotamente para ejecutar cualquier aplicación, como el programa de edición de vídeo . Puedes acceder y editar cualquier archivo guardado en tu ordenador de trabajo. Podrás trabajar desde la carretera como si estuvieras en tu escritorio.
Además, Splashtop cuenta con una infraestructura global de servidores que garantiza conexiones ultrarrápidas, para que puedas hacer tu trabajo con facilidad. Y el cifrado AES de 256 bits, la autenticación de dispositivos y otras funciones de seguridad garantizan que tus datos estén protegidos. Para las empresas que priorizan el cumplimiento normativo y la protección de datos, Splashtop destaca como un software seguro para el trabajo remoto diseñado para equipos modernos.
Pruébalo de primera mano de forma gratuita. Comienza una prueba gratuita de Splashtop Remote Access y ve lo que más de 200 000 empresas y más de 30 millones de usuarios ya han descubierto.