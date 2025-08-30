Abbey Road Institute London encuentra el éxito con Splashtop

Natalia Milanezi habla sobre su exitoso programa de aprendizaje remoto habilitado por Splashtop
En este breve video, la productora musical independiente y técnica de audio sénior Natalia Milanezi describe la implementación y el éxito que el Abbey Road Institute London experimentó con sus nuevas ofertas de aprendizaje remoto que aprovechan Splashtop.
Abbey Road Institute London utiliza Splashtop para la producción remota de audio
La facultad y el personal del Abbey Road Institute London encontraron su as en la manga cuando Natalia sugirió Splashtop para abordar la necesidad inminente de educación remota causada por la pandemia. Después de una prueba, lo lanzaron a profesores y estudiantes con enorme éxito.
"¡Ahora todo funciona bien gracias a Splashtop!" -Natalia Milanezi
Logic Pro X, Ableton, Isotope, Melodyne, Waves y muchos más programas de edición y mezcla son necesarios para el plan de estudios del Abbey Road Institute de Londres. Los estudiantes normalmente habrían trabajado con estos programas en los laboratorios de computación del campus, pero perdieron el acceso cuando el campus cerró debido a la pandemia mundial. Al implementar Splashtop Enterprise, pudieron hacer que estas computadoras estuvieran disponibles de forma remota para los estudiantes en sus propios dispositivos. Como resultado, los estudiantes ahora pueden acceder a las computadoras y al software tal como lo harían en persona. Abbey Road Institute London también pudo extender el acceso al laboratorio fuera del horario tradicional.
"Los estudiantes pueden acceder a las computadoras fuera de ese horario (del laboratorio de computación). Es muy, muy práctico". -Natalia Milanezi
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