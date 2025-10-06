5 Maneras en las que Splashtop Remote Access Puede Ayudar a Crecer Tu Empresa Pequeña o Mediana en 2020

Splashtop está preparada para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los profesionales en crecimiento con el mejor acceso remoto, seguro y fiable para el nuevo año.
Averigua por qué Splashtop Remote Access puede ser una opción tecnológica estratégica para respaldar el crecimiento de tu negocio este año.
1. Está preparado cuando surjan situaciones inesperadas
Si los miembros de tu equipo inesperadamente no pueden llegar a la oficina debido a condiciones climáticas severas o necesitan cuidar a un niño enfermo, Splashtop les facilita el acceso a la computadora de su trabajo desde la computadora de su casa o desde un dispositivo móvil para que se ocupen de las tareas importantes.
2. Reduce los costes de las herramientas hasta un 80% al cambiar de otra solución de acceso remoto
Las empresas que cambian a Splashtop pueden ahorrar un 50% o más en comparación con otras herramientas de acceso remoto como TeamViewer y hasta un 80% en comparación con LogMeIn.
3. Añade miembros fácilmente en cualquier momento a medida que crece tu equipo
Cuando eliges Splashtop Remote Access, puedes actualizar tu cuenta en cualquier momento a través de tu panel de control en línea my.splashtop.com. Añade a usuarios en cualquier momento durante tu suscripción a una tarifa prorrateada automáticamente. Al llegar a 4 usuarios en tu cuenta, se aplicará automáticamente un descuento del 20 %*. Para las nuevas suscripciones, también existe un pack de 10 usuarios con un ahorro del 45 %.
4. Ahorra tiempo y gastos de viaje
A los profesionales y empresarios les encanta la flexibilidad que tienen con Splashtop. Si eres un dentista que necesita acceder a la computadora del consultorio para ver radiografías o un contador que quiere ahorrarse un viaje al consultorio de un cliente para ver su información de QuickBooks, Splashtop es una gran solución. Splashtop se está extendiendo ampliamente en Japón como parte de una iniciativa nacional para reducir la congestión del tráfico durante los juegos de verano de 2020 en Tokio.
5. Splashtop está aquí para ayudarte
Si quieres ayuda para elegir la mejor solución de acceso remoto para tus necesidades o tienes alguna pregunta, nuestro equipo de ventas está aquí para ayudarte. Si necesitas ayuda durante tu prueba o suscripción, nuestro equipo de Asistencia está a sólo un clic o una llamada de distancia. Y puedes estar seguro de que utilizas una solución segura y una tecnología que ha sido probada con cientos de millones de usuarios de acceso remoto y miles de valoraciones de cinco estrellas en los principales sitios de reseñas y tiendas de aplicaciones.