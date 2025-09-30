5 razones por las que deberías probar Splashtop Connector en versión beta (la seguridad es la número 1)

Splashtop Connector es una nueva función que permite el acceso remoto a ordenadores a los que normalmente solo se puede acceder dentro de la LAN. La nueva función permite a los usuarios conectarse a ordenadores que admiten el protocolo RDP directamente desde la aplicación Splashtop Business, sin usar VPN ni instalar ningún agente de acceso remoto.
¿Qué es RDP?
RDP es un protocolo patentado creado por Microsoft que permite a las personas conectarse a ordenadores, servidores, aplicaciones o escritorios virtuales de Windows, etc. sin necesidad de ningún software de acceso remoto adicional en la máquina principal. Sin embargo, RDP solo funciona cuando se conecta a través de la misma red local, por lo que muchos usuarios primero deben establecer una conexión VPN cuando están accediendo de forma remota. Otros usuarios pueden usar un enfoque de conexión en cadena para acceder y gestionar dispositivos en una zona de seguridad separada, conectándose primero a un ordenador en la red usando una herramienta de acceso remoto de terceros y luego iniciando sesiones RDP desde ese ordenador.
RDP permite algunas capacidades muy útiles, como trabajar de forma remota y contar con el apoyo de un experto en TI desde la distancia. Sin embargo, si bien esta tecnología ahora es utilizada por millones de persona en todo el mundo, existen cada vez más preocupaciones de seguridad cibernética, es decir, su uso como vector de ataque para el ransomware.
Los protocolos abiertos como RDP simplemente no se crearon para manejar las necesidades de trabajo remoto de hoy en día o las mayores preocupaciones y requisitos de seguridad. Además, los dispositivos BYOD de los empleados conectados a la VPN corporativa presentan riesgos de seguridad adicionales y la posibilidad de que se propague malware.
Razones para probar Splashtop Connector
El software de asistencia y soporte remotos está diseñado para manejar un alto volumen de tráfico y ofrece acceso completo a los archivos y aplicaciones de los ordenadores remotos, independientemente del entorno de la red. Su control de permisos detallado y el uso de puertos de comunicación web estándar lo hacen más seguro y adecuado que VPN y RDP para entornos de trabajo remotos o híbridos.
Aquí hay 5 razones para usar Splashtop Connector:
Seguridad
Las conexiones a través de Splashtop Connector utilizan encriptación de extremo a extremo y TLS/AES-256 a través de internet.
Sin necesidad de una VPN
Los usuarios no necesitan una conexión VPN o estar conectados a la misma red para acceder a un ordenador a través de RDP.
Asistencia informática remota mejorada
Los administradores de TI pueden dar soporte de forma remota a ordenadores en redes internas que pueden no tener acceso a internet o pueden no permitir la instalación de software de acceso remoto de terceros.
Usuarios concurrentes
Varios usuarios simultáneos pueden conectarse al mismo servidor y tener sus propias sesiones de escritorio individuales con servidores RDS/terminal Esto no es posible con la gran mayoría del software de acceso remoto o Splashtop estándar.
Compatible con aplicación remota
Los usuarios pueden ejecutar de forma remota un programa específico en lugar de conectarse a un escritorio virtual completo, lo que hace que la experiencia de uso de la aplicación sea más fluida.
Cómo usar Splashtop Connector
Splashtop Connector está disponible en el paquete Splashtop Enterprise, una solución todo en uno de acceso remoto y soporte remoto con opciones de licencia flexibles. Inicia una prueba gratuita de Splashtop Enterprise ahora para comprobar las ventajas de Splashtop Connector de primera mano.