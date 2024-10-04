Splashtop Personal: Konfigurierbare Tastenkombinationen und GamePad
Diese Funktionen ermöglichen es Einzelpersonen, eine Fernzugriffslösung zu verwenden, während sie von ihrem lokalen Netzwerk aus arbeiten
Splashtop Personal hat eine neue großartige Funktion: konfigurierbare Tastenkombinationen und Gamepad. Damit können Sie Ihre Apps und Spiele ganz einfach auf Windows- oder Mac-Computern steuern. So funktioniert es:
Erstellen Sie Ihre eigenen Verknüpfungen und Profile
Die Tastenkombinationen auf dem Bildschirm sind Ihren am häufigsten verwendeten Windows- und Mac-Funktionen zugeordnet.
Nutzt integrierte Profile für Microsoft Office, Media Player, Browser, Windows 8, Mac OS X, Diablo und Pro Evolution Soccer 2012
Weitere Informationen zu Splashtop Personal
Demo Video: Splashtop Personal: Configurable Shortcuts & GamePad