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Splashtop Personal: Konfigurierbare Tastenkombinationen und GamePad

Diese Funktionen ermöglichen es Einzelpersonen, eine Fernzugriffslösung zu verwenden, während sie von ihrem lokalen Netzwerk aus arbeiten

Splashtop Personal hat eine neue großartige Funktion: konfigurierbare Tastenkombinationen und Gamepad. Damit können Sie Ihre Apps und Spiele ganz einfach auf Windows- oder Mac-Computern steuern. So funktioniert es:

  • Erstellen Sie Ihre eigenen Verknüpfungen und Profile

  • Die Tastenkombinationen auf dem Bildschirm sind Ihren am häufigsten verwendeten Windows- und Mac-Funktionen zugeordnet.

  • Nutzt integrierte Profile für Microsoft Office, Media Player, Browser, Windows 8, Mac OS X, Diablo und Pro Evolution Soccer 2012

Weitere Informationen zu Splashtop Personal

Demo Video: Splashtop Personal: Configurable Shortcuts & GamePad
Demo Video: Splashtop Personal: Configurable Shortcuts & GamePad


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