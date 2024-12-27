Splashtop Enterprise mit SplashApp
Sehen Sie sich das Demo-Video an, um zu sehen, wie einfach es ist, mit Splashtop Enterprise aus der Ferne auf Ihre Apps und Daten zuzugreifen
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Der schnellste und einfachste Weg, um auf alle Ihre Apps und Daten auf jedem Gerät zuzugreifen, während Sie aus der Ferne auf Ihren Arbeitsplatzcomputer zugreifen. Splashtop bietet erstklassigen Desktop- und Anwendungszugriff von PCs/Macs, Servern und der Cloud aus. Es ist die kostengünstigere Lösung für VDI und RDP.
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Splashtop Enterprise with SplashApp