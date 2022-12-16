Splashtop Classroom steigert die Einbindung der Schüler
Splashtop Classroom ermöglicht es Lehrkräften, ihren Desktop und ihre Anwendungen mit den Geräten der Schüler zu teilen
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Sobald sie mit Splashtop Classroom verbunden sind, können die Schüler Unterrichtsinhalte direkt von ihrem Mobilgerät aus ansehen, steuern und kommentieren. Splashtop Classroom ist perfekt für Lehrer und Ausbilder, die alle Schüler einbeziehen möchten!
Splashtop Classroom enthält jetzt eine Cloud-Option für Schulen und Lehrkräfte, die nicht in der Lage sind, unsere lokale Lösung zu installieren, Audio-Streaming zusammen mit dem Bildschirm zu unterstützen und es mehreren Schülern zu ermöglichen, den Unterricht direkt auf ihrem Gerät zu steuern, ohne ihre Plätze verlassen zu müssen.
Wir bieten auch Splashtop Mirroring360 an, mit dem Sie einen Chromebook-, iPad/iPhone- oder Windows/Mac-Bildschirm mit dem Computer übertragen können. Wenn Mirroring360 in Kombination mit Splashtop Classroom verwendet wird, kann der Bildschirm des jeweiligen Geräts mit allen Geräten (lokal oder remote) geteilt werden, einschließlich anderer iPads, Android, PCs, Macs und Chromebooks!