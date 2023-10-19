Sichere Zugriffs- und IT-Supportlösungen für Bildungseinrichtungen
Begleiten Sie uns zu einem informativen Überblick über die umfassenden IT-Lösungen, die Splashtop für die gesicherte digitale Reise Ihrer Schule bietet.
In diesem aufschlussreichen Gespräch teilen Splashtop-Produktexperten folgende Informationen:
Wie sicherer Zugriff, Remote-IT-Unterstützung und Wi-Fi-Authentifizierungslösungen erfolgreiche digitale Lernerlebnisse ermöglichen.
Beispiele aus der Praxis von Bildungseinrichtungen, die die Lösungen von Splashtop nutzen.
Interaktive Q&A: Engagieren Sie sich mit unseren Experten, um spezifische Herausforderungen zu diskutieren, denen Ihr IT-Team bei der Implementierung und Unterstützung einer sicheren Lernumgebung gegenübersteht.
Secure Access & IT Support Solutions for Educational Institutions Video