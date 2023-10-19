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Sichere Zugriffs- und IT-Supportlösungen für Bildungseinrichtungen

Begleiten Sie uns zu einem informativen Überblick über die umfassenden IT-Lösungen, die Splashtop für die gesicherte digitale Reise Ihrer Schule bietet.

In diesem aufschlussreichen Gespräch teilen Splashtop-Produktexperten folgende Informationen:

  • Wie sicherer Zugriff, Remote-IT-Unterstützung und Wi-Fi-Authentifizierungslösungen erfolgreiche digitale Lernerlebnisse ermöglichen.

  • Beispiele aus der Praxis von Bildungseinrichtungen, die die Lösungen von Splashtop nutzen.

  • Interaktive Q&A: Engagieren Sie sich mit unseren Experten, um spezifische Herausforderungen zu diskutieren, denen Ihr IT-Team bei der Implementierung und Unterstützung einer sicheren Lernumgebung gegenübersteht.


Secure Access & IT Support Solutions for Educational Institutions Video
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