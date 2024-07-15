Fernsupport-Trends, die das Geschäft im Jahr 2022 beeinflussen
Präsentation unserer neuesten Studie mit 1000 Enterprise ITDMs
In diesem virtuellen Lunch & Learn erfahren Sie mehr über die wichtigsten Trends im Bereich der Fernunterstützung im Jahr 2022, die während unserer Studie mit mehr als 1.000 IT-Führungskräften ermittelt wurden. Erfahren Sie, wie IT-Experten eine Remote-/verteilte Belegschaft von überall auf jedem Gerät oder jeder Plattform sicher unterstützen können.
Remote Support Trends Affecting Business in 2022