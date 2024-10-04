Splashtop Quick Setup Guide

Splashtop-Schnellanleitung
Splashtop-Schnellanleitung
Installieren Sie die Splashtop Business-App auf den Geräten, von denen Sie remote zugreifen möchten.
Laden Sie die Business-App hier herunter. Klicken Sie nach dem Herunterladen auf die Datei, um die Installation zu starten.
Öffnen Sie nach der Installation die App. Hinweis: Für die Erstanmeldung ist eine Geräteverifizierung erforderlich. Öffnen Sie nach erfolgreicher Verifizierung die Business-App erneut.
Installieren Sie den Splashtop Streamer auf den Geräten, auf die Sie remote zugreifen möchten.
Melden Sie sich im Admin-Portal an und klicken Sie auf „Computer hinzufügen“. Kopieren Sie den Streamer-Download-Link und senden Sie ihn an die Computer, auf die Sie remote zugreifen möchten.
Öffnen Sie auf diesen Computern den Link, um den Streamer herunterzuladen, zu installieren und auszuführen. Klicken Sie dann auf „OK“, um Zugriffsberechtigungen zu erteilen.
Stellen Sie eine Verbindung zu Ihren Remote-Geräten her:
Öffnen Sie die Business-App auf dem Gerät, von dem aus Sie eine Remoteverbindung herstellen möchten.
Sie sehen eine Liste der Computer, auf denen der Streamer installiert wurde. Klicken Sie auf den gewünschten Computer, um eine Remoteverbindung herzustellen.