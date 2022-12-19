Wichtige Trends, die die Zukunft der Bildung bestimmen, 2021
23. September 2021
Hören Sie zu, wie Lisa Avvocato, VP für Produktmarketing bei Splashtop, und Megan Nguyen, Senior Product Manager bei Splashtop, wichtige Trends erörtern, die sich auf die Zukunft der Bildung auswirken – einschließlich der Erwartungen der Schüler von flexiblen Lernumgebungen und wie Institutionen den Fernzugriff nutzen, um Ungleichheiten unter Schülern zu überbrücken.
Key Trends that Determine the Future of Education (Sept 23, 2021)