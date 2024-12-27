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Exploring must have remote support capabilities for IT support professionals

Wie IT-Supportfachleute das Kundenerlebnis für Apple-Nutzer verbessern können

12. August 2021

In diesem Webinar, das von Splashtop und Addigy veranstaltet wird, erfahren Sie mehr über die Herausforderungen, mit denen IT-Supportteams heute konfrontiert sind, da Apple-Geräte in den Arbeitsplatz Einzug halten. Sie erfahren ebenfalls, wie Sie das richtige IT-Ökosystem aufbauen können, um das beste Kundenerlebnis bieten zu können.

How IT Support Professionals Can Improve Customer Experience for Apple Users
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