Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen


Splashtalks: Update zur Produktveröffentlichung im Herbst 2025

Intelligenter, stärker, sicherer – Entdecken Sie die Neuheiten in diesem Herbst. Von schnellerem Support und optimierter Geräteverwaltung bis hin zu stärkerer Sicherheit und Automatisierung liefert Splashtop leistungsstarke neue Updates, die IT-Teams und MSPs dabei helfen sollen, ihre Arbeitsweise zu verbessern.

Egal ob Sie Remote-Endpunkte verwalten, hybride Teams unterstützen oder wachsende Umgebungen absichern: Mit dieser Version arbeiten Sie intelligenter, nicht härter.

In dieser exklusiven Sitzung erfahren Sie mehr über:

  • Zentralisierten Softwarebestand für einfache Prüfung und Compliance

  • Benutzerdefinierte Endpunktattribute für mehr Flexibilität bei der Endpunktverwaltung – Verbesserte Endpunktsicherheit mit EDR

  • Funktionen für die Endpunktkonfiguration und das Compliance-Management, z. B. WLAN- oder lokale Firewall-Konfiguration

  • OS-CVE-Identifizierung einschließlich KI-CVE-Zusammenfassungen

Diese neuen Funktionen sind das Ergebnis von Kundenfeedback und realen IT-Herausforderungen und bieten Lösungen für Ihre wichtigsten Anliegen: Reaktionszeiten verkürzen, Risiken minimieren, Transparenz verbessern und den Support zuverlässig zu skalieren.

Entdecken Sie mit uns die Neuheiten und finden Sie heraus, wie Sie diese optimal nutzen können.