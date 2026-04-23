Splashtalks: Update zur Produktveröffentlichung im Herbst 2025
Intelligenter, stärker, sicherer – Entdecken Sie die Neuheiten in diesem Herbst. Von schnellerem Support und optimierter Geräteverwaltung bis hin zu stärkerer Sicherheit und Automatisierung liefert Splashtop leistungsstarke neue Updates, die IT-Teams und MSPs dabei helfen sollen, ihre Arbeitsweise zu verbessern.
Egal ob Sie Remote-Endpunkte verwalten, hybride Teams unterstützen oder wachsende Umgebungen absichern: Mit dieser Version arbeiten Sie intelligenter, nicht härter.
In dieser exklusiven Sitzung erfahren Sie mehr über:
Zentralisierten Softwarebestand für einfache Prüfung und Compliance
Benutzerdefinierte Endpunktattribute für mehr Flexibilität bei der Endpunktverwaltung – Verbesserte Endpunktsicherheit mit EDR
Funktionen für die Endpunktkonfiguration und das Compliance-Management, z. B. WLAN- oder lokale Firewall-Konfiguration
OS-CVE-Identifizierung einschließlich KI-CVE-Zusammenfassungen
Diese neuen Funktionen sind das Ergebnis von Kundenfeedback und realen IT-Herausforderungen und bieten Lösungen für Ihre wichtigsten Anliegen: Reaktionszeiten verkürzen, Risiken minimieren, Transparenz verbessern und den Support zuverlässig zu skalieren.
Entdecken Sie mit uns die Neuheiten und finden Sie heraus, wie Sie diese optimal nutzen können.