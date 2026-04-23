Konsolidieren, Vereinfachen, Skalieren: Lean IT in der Praxis
Mit der zunehmenden Verbreitung des hybriden Arbeiten stehen IT-Leiter vor wachsenden Herausforderungen: zu viele Tools, steigende Kosten und die Notwendigkeit, verteilte Teams mit begrenztem Personal zu unterstützen. Die Lösung? Konsolidierung.
Durch den Einsatz von Splashtop Remote Support mit Autonomen Endpunktmanagement (AEM) konnte pb2 (ein Splashtop-Kunde) von einem Pilotprojekt mit 25 Benutzern auf die Betreuung von 200 Mitarbeitern bundesweit mit nur einem 3-köpfigen IT Team skalieren. Die Ergebnisse: schnellere Ticketbearbeitung, bis zu 15 Stunden eingesparte Verwaltungszeit pro Woche, über 100 USD pro Endpunkt und Monat an Lizenzkosten und ein ROI von 458 % bei einer Amortisationszeit von 11 Wochen.
In diesem Webinar, das von Splashtop veranstaltet wird, wird Cameron Marsh von Nucleus Research und pb2 erläutern, wie die Konsolidierung von Fernsupport und Endpoint-Management auf einer einzigen Plattform es pb2, einem nationalen Architektur- und Ingenieurbüro, ermöglichte, IT Betrieb zu optimieren, Kosten zu senken und gleichzeitig Sicherheit und Compliance zu verbessern.
Sie erfahren Folgendes:
Wer ist PB2? Was machen sie, wie groß ist ihr Team, wie groß ist ihre IT-Abteilung usw.
Warum die Konsolidierung von IT-Tools Effizienz und ROI beschleunigt?
Wie die IT-Führungskräfte von pb2 Splashtop Remote Support + AEM evaluierten, implementierten und skalierten
Von Analysten empfohlene Best Practices für schlanke IT-Teams zur Unterstützung verteilter Belegschaften
Besuchen Sie uns und erfahren Sie, wie Sie durch die Vereinfachung Ihrer IT-Infrastruktur Kosten senken, Zeit sparen und den IT-Support in einen strategischen Vorteil verwandeln können.