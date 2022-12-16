Brentwood's TeamLogic IT uses Splashtop for Remote Support

TeamLogic IT von Brentwood verwendet Splashtop zur Fernunterstützung
Erfahre, wie dieser MSP von seinem bestehenden Tool zu Splashtop gewechselt hat und dabei die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit steigern konnte.
ZUSAMMENFASSUNG
TeamLogic IT, Brentwood, benötigte ein Backup-Tool für den Fernzugriff, nachdem das primäre IT-Management-Tool aufgrund einer Sicherheitsverletzung vom Netz gehen musste. Splashtop Remote Support ermöglichte es ihnen, sicher und sofort auf jeden Computer, jedes Tablet oder jedes mobile Gerät zuzugreifen, sobald Hilfe benötigt wurde.
Mit Splashtop war TeamLogic IT in der Lage, allen Kunden erfolgreich Helpdesk-Support zu bieten und ihren Onboarding-Prozess zu beschleunigen. Das Team war so beeindruckt, dass es Splashtop zu seinem primären Tool machte und seitdem auch die Fernüberwachungs- und -verwaltungsfunktionen von Splashtop einsetzt.
Die Herausforderung: Dringender Bedarf einer sicheren, schnellen und einfach zu implementierenden Helpdesk-Support-Lösung
TeamLogic IT, Brentwood, bietet Helpdesk-Support für kleine und mittlere Unternehmen an. Eine Sicherheitsverletzung in ihrem bestehenden IT-Tool ließ sie im Stich. David Hardy – der Eigentümer von TeamLogic IT, Brentwood – musste ein sicheres, zuverlässiges Backup-Tool finden, um seine Kunden weiterhin unterstützen zu können.
Als Managed Service-Anbieter (MSP) mit Kunden, die im IT-Bereich Unterstützung anfordern — von technischen Teams, denen die Zeit fehlt, internen Support zu leisten, bis hin zu Teams mit wenig bis gar keinen technischen Fähigkeiten — benötigten sie ein Tool, das all ihre Bedürfnisse erfüllt.
Die Lösung: Verwendung von Splashtop, um Kunden schnellen und einfachen Fernsupport zu bieten
Nachdem er Branchenrecherchen durchgeführt und andere TeamLogic-Niederlassungen nach ihren Lösungen gefragt hatte, entschied sich David, Splashtop auszuprobieren. "Ich wollte sicherstellen, dass ich etwas Sicheres, Funktionales und einfach zu bedienendes bekomme", sagt David.
David und sein Team sahen sich TeamViewer, Real VNC und andere Tools an, stellten jedoch fest, dass sie nicht unbedingt auf MSPs ausgerichtet waren. Darüber hinaus sagt er: „Sie kosteten deutlich mehr, als ich bereit war zu zahlen. Wir fanden Splashtop viel günstiger und viel praktischer als die anderen Tools, die wir uns angesehen hatten.“
Das Ergebnis: Gesteigerte Effizienz bei höherer Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
David und sein Team hatten begonnen, Splashtop als Backup-Fernwartungstool zu verwenden. Sie waren so beeindruckt, dass sie beschlossen, es zu ihrem Hauptwerkzeug zu machen. Auf die Frage nach den Hauptvorteilen von Splashtop antwortete David:
„Die SOS-Funktion war für uns ausschlaggebend. Mit dem vorhandenen Tool und mit anderen Tools, die wir uns angesehen haben, hätten wir etwas auf dem System des Kunden installieren müssen. Für unsere weniger technisch versierten Kunden war es schwierig, sich nur durch das Menü zu klicken. Selbst unsere technisch versierteren Kunden würden Fragen stellen und verwirrt werden.
"Die SOS-Funktion von Splashtop war für unsere Endbenutzer über den Zugangscode sehr, sehr einfach zu bedienen. Auch für unsere Techniker war die Einrichtung einfach. Tatsächlich verwenden wir es jetzt für unser gesamtes Onboarding. Wenn ich eine Vermutung wagen müsste, würde ich sagen, dass das Remote-Onboarding auf 10 Minuten reduziert ist, anstatt auf 30 Minuten zu kämpfen."
Mit Splashtop waren sie in der Lage, Kunden schneller zu erreichen und begannen sogar, es persönlich zu nutzen (z. um ihren Eltern bei IT-Problemen aus der Ferne zu helfen). Da "es so schlank und organisiert ist", zogen sie Splashtop ihren vorherigen Tools vor. TeamLogic ITverwendet Brentwood jetzt Splashtop Remote Support für die Fernüberwachung und -verwaltung zusammen mit der beaufsichtigten Fernsupport-Funktion.
Einzelheiten
Über TeamLogic IT, Brentwood
TeamLogic IT ist ein nationaler Anbieter von Technologiediensten und -lösungen für Unternehmen aller Art. Es handelt sich um einen MSP mit Fokus auf Business und Technologie, der vollständig ausgelagerte, gemeinsam verwaltete und projektbasierte IT-Lösungen mit einem kundenorientierten Ansatz anbietet.Die Niederlassung in Brentwood versorgt die Gebiete Brentwood, Franklin und Nashville in Tennessee.
Über Splashtop Remote Support
Fernsupport ist eine unbeaufsichtigte und beaufsichtigte, On-Demand-Fernsupport-Lösung. Es wurde für Helpdesk- und Support-Profis entwickelt und ermöglicht die Durchführung von Ad-hoc-Fernsupport auf einer unbegrenzten Anzahl von Geräten.
IT-Support-Experten können mit einem einfachen Sitzungscode sofort eine Verbindung zu den Geräten ihrer Benutzer herstellen.
Top Unbeaufsichtigt access features for Managed Service-Anbieter und IT-Teams umfassen Dateiübertragung, Chat, Remote-Wake, Remote-Reboot, Sitzungsaufzeichnung, Benutzer- und Computerverwaltung, Skripte und Aufgaben, konfigurierbare Warnungen und mehr.
Unabhängig davon, wo sich der Benutzer befindet oder wann sein Problem auftritt, können Techniker problemlos per Fernzugriff auf die Geräte ihrer Benutzer (Windows, Mac, iOS, Android oder Chromebook) zugreifen, um die Kontrolle zu übernehmen und das Problem schnell zu beheben.
Splashtop Remote Support Software reduziert die Zeit, die für den Support der Benutzer benötigt wird, hält die Kundenzufriedenheit hoch und senkt die Kosten für die Fernsupport-Teams.