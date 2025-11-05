OCIL in Kanada automatisiert und vereinfacht IT-Abläufe mit Splashtop
Modernisierung der IT-Abläufe in ganz Kanada, um dem Büro des Beauftragten für indigene Sprachen (OCIL) sicheren und effizienten Fernsupport sowie Endpoint-Management zu ermöglichen.
Auswirkung
Schnellerer Fernsupport weltweit
Splashtop ermöglicht es OCIL, das Personal nahtlos in Büros und abgelegenen Regionen in Kanada und auf der ganzen Welt zu unterstützen. Probleme, die früher eine lange Koordination oder Reisen erforderten, werden jetzt innerhalb von Minuten gelöst, wodurch der Betrieb reibungslos weiterläuft.
Effizienz für ein schlankes IT-Team
Splashtop hat die Notwendigkeit für manuelle Updates und Vor-Ort-Störungsbehebungen beseitigt. Automatisches Patchen und zentrale Steuerung sparen jede Woche erheblich Zeit, sodass ein einzelner IT-Leiter die gesamte Infrastruktur bei OCIL verwalten und effizient im großen Maßstab arbeiten kann.
Stärkere Sichtbarkeit und Kontrolle
Durch die Ergänzung von Microsoft Intune mit Splashtop erreichte OCIL Echtzeiteinblicke, stärkere Endpunktkonformität und einen breiteren Zugang zu Systemen, ohne sich auf weniger sichere und flexible Fernverbindungsmethoden verlassen zu müssen.
Schwierigkeiten
Als einzige IT-Leiterin im Büro des Kommissars für indigene Sprachen (OCIL) verwaltet Hannah Lavallee jeden Aspekt der Technologieinfrastruktur des Unternehmens, von Intune-Richtlinien und Cybersicherheit bis hin zu Servern, Datensicherungen und Benutzer-Support. Da nur ein einziger IT-Mitarbeiter in Vollzeit zur Verfügung stand und die Belegschaft über ganz Kanada verteilt war, wurde die Bereitstellung einer kontinuierlichen Unterstützung in Echtzeit zu einer zunehmenden Herausforderung.
OCIL ist bei der Geräteverwaltung stark auf Microsoft Intune angewiesen, doch mehrere operative Lücken erschwerten die tägliche Unterstützung. Zu den wichtigsten Herausforderungen zählten:
Keine einfache Möglichkeit, Mitarbeiter in Echtzeit im Homeoffice über verschiedene Provinzen hinweg zu unterstützen.
Begrenzte Transparenz bei der Fehlerbehebung mit Intune allein
Uneinheitliche Patch- und Update-Compliance auf allen Endpunkten
Es gibt keine Möglichkeit, Benutzer auf iPhones und Mobilgeräten anzuzeigen oder zu unterstützen
Abhängigkeit von langsameren, weniger sicheren Fernverbindungsmethoden
„ Ich bin’s nur“, sagte Hannah. „Wir sind eine kleine Organisation mit Nutzern in ganz Kanada und weltweit. Ich brauchte eine Möglichkeit, alle von unserem Hauptsitz in Ottawa aus unkompliziert zu unterstützen, unabhängig davon, wo sie arbeiteten.“
Hannah hatte in ihrer früheren Karriere auch Tools wie connectwise, LogMeIn und TeamViewer verwendet, empfand diese aber für den Einsatz in Unternehmen als umständlich, eingeschränkt oder unzuverlässig.
OCIL benötigte eine benutzerfreundliche und sichere Lösung, die Patching, Geräteverwaltung und die Schließung von Transparenzlücken vereint und den Support für eine geografisch verteilte Belegschaft vereinfacht.
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Die Möglichkeit, Patches und Updates in Echtzeit zu steuern, spart mir unglaublich viel Zeit, besonders im Vergleich zum Warten auf die Update-Ringe von Intune oder Benutzerneustarts.
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Splashtop ist ein benutzerfreundliches Remote-System in Unternehmensqualität, das selbst eine kleine Organisation voll nutzen kann, und es bietet viel für die Kosten, die wir zahlen.
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
Auflösung
OCIL hat Splashtop Enterprise mit Autonomes Fernmanagement (AEM) eingeführt, um die Transparenz zu verbessern, den sicheren Zugriff mit SSO zu vereinfachen und den Fernsupport für seine verteilten Mitarbeiter zu optimieren.
Unbeaufsichtigter Fernzugriff und Kontrolle: Splashtop wurde in Windows, MacOS und Serverumgebungen von OCIL installiert. Hannah kann nun sichere, unbeaufsichtigte Betreuung für Fehlerbehebung, Aktualisierungen und Wartung auch ohne Anwesenheit eines Endbenutzers anbieten und so sicherstellen, dass alle Geräte auf dem neuesten Stand und sicher sind.
Endbenutzer- und Mobilgeräteunterstützung: mit SOS Mithilfe von Splashtop SOS kann Hannah die Benutzerbildschirme einsehen und die Mitarbeiter auf den von OCIL verwalteten iPhones anleiten. Diese Funktion erspart lästige Rückfragen und ermöglicht es ihr, mobile Probleme in Echtzeit zu lösen. Sie findet die SOS-Option auch dann hilfreich, wenn Probleme auftreten, bei denen ein System versehentlich entfernt oder versehentlich ohne den entsprechenden Agenten versendet wird.
Echtzeit-Ergänzung zu Intune: Mit Splashtop AEM plant Hannah wöchentliche Windows Update-Prüfungen mit Echtzeitstatus, um Geräte, die Aufmerksamkeit benötigen, schnell zu identifizieren. Im Gegensatz dazu verzögerten sich die Intune-Update-Ringe oft, benachrichtigten die Benutzer nicht immer und erforderten häufig vom Benutzer ausgelöste Neustarts, was den Update-Prozess verlangsamte. Mithilfe von Splashtop kann sie Betriebssystem-Updates in Echtzeit bereitstellen, bei Bedarf Neustarts auslösen und sogar unerwartete Probleme beheben, wie z. B. die Wiederherstellung von Geräten, nachdem ein Firmware-Update BitLocker-Probleme verursacht hat, ohne auf Intune-Synchronisierungen oder Benutzeraktionen warten zu müssen.
Hintergrundtools für die unauffällige Fehlerbehebung: Mit den Hintergrundtools von Splashtop können Sie auf Protokolle zugreifen, Befehle ausführen und administrative Aktionen durchführen, ohne die Benutzer zu unterbrechen. Unterstützungsleistungen, die früher Koordination oder Ausfallzeiten erforderten, erfolgen jetzt nahtlos im Hintergrund.
Gerätetransparenz mit Inventarberichten: Die Inventarberichtsfunktion von Splashtop bietet eine schnelle Möglichkeit, festzustellen, wer online ist, bestimmte Geräte zu lokalisieren und erste Überprüfungen durchzuführen, wenn ein Gerät ein Sicherheits- oder Leistungsproblem meldet. Es hilft Hannah dabei, einen klaren Überblick über alle Endpunkte zu behalten, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.
Sicherer Fernzugriff von überall: Selbst auf Reisen im Ausland behält Hannah einen sicheren, verschlüsselten Zugriff auf die OCIL-Umgebung. Sie unterstützt weiterhin interne Teams und Partner aus der Ferne und gewährleistet so die Verfügbarkeit und den reibungslosen Ablauf des Betriebs, wo immer sie sich befindet.
„Splashtop gibt mir die Gewissheit, dass ich jedem, überall und jederzeit helfen kann, im sicheren Wissen, dass alles geschützt ist.“
Über den Kunden
Das Büro des Beauftragten für indigene Sprachen (OCIL) ist eine Bundesbehörde, die gemäß dem Gesetz über indigene Sprachen eingerichtet wurde, um indigene Sprachen in ganz Kanada zu fördern und sich für sie einzusetzen. OCIL agiert unabhängig von der Regierung und unterstützt indigene Völker bei der Wiederbelebung, Revitalisierung, Erhaltung und Stärkung ihrer Sprachen.