Entwicklung einer Unternehmenslösung der nächsten Generation, um den Anforderungen des Fernzugriffs im Zeitalter des Homeoffice gerecht zu werden
Wie ein führender MSP Splashtop in seine Lösung integriert hat, um den Fernzugriffsanforderungen moderner Unternehmen gerecht zu werden
ZUSAMMENFASSUNG
COVID-19 hat die digitale Revolution der Fernarbeit beschleunigt und damit viele Branchen gezwungen, sich schnell an diese neue Norm anzupassen. Wie können Unternehmen ihren Mitarbeitern ermöglichen, effektiv von zu Hause aus zu arbeiten? Wie können sie sicherstellen, dass sie das sicher tun? Wie sieht es mit der Skalierbarkeit und Verwaltbarkeit der IT-Infrastruktur aus?
Als Eigentümer vieler IT-Infrastrukturen sind MSPs im Zentrum des Geschehens.In dieser Fallstudie erläutern wir mit Frederic Renou, IT-Direktor von Amedis, wie sein Unternehmen, ein französisches MSP, eine integrierte Lösung mit Splashtop On-Prem und VMware entwickelt hat, dank denen seine Kunden diese neuen Herausforderungen meistern können.
Die Herausforderung: Unternehmen eine Fernzugriffslösung für Kunden anbieten
Zunächst schien Amedis nach einer Lösung für einen einfachen Anwendungsfall zu suchen: einer großen Zahl von Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich mit ihren Bürocomputern vor Ort zu verbinden und ihre Arbeit von zu Hause aus zu erledigen. Doch was Amedis brauchte, war komplizierter als das.
"Wir suchten nach einer Fernzugriffslösung, mit der wir die WFH-Fähigkeiten vor Ort auf mehr als 200 Benutzer erweitern können", erklärte Frederic. "Aber wir suchten nicht nur irgendein Tool, sondern eine Lösung, die mit unserem VMware-Tool kompatibel ist und Macs und PCs unterstützt.
Amedis schaute sich mehrere Lösungen auf dem Markt an. Dazu gehörten VMware Horizon View,Microsoft RDP/TSE und RAS Parallels. Keiner von ihnen erfüllte die besonderen Bedürfnisse von Amedis: Sie waren entweder teuer, mit unnötigen Funktionen, schwer zu bedienen oder schwer in VMware zu integrieren.
Die Lösung: Eine zuverlässige, erschwingliche Fernzugriffslösung mit den richtigen Funktionen
Splashtop On-Prem bot Amedis eine einfache Möglichkeit, eine vor Ort gehostete Fernzugriffsinfrastruktur zu erweitern und gleichzeitig all ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen.
Professionelle Verwaltung und Anpassung zu erschwinglichen Kosten
Splashtop On-Prem ist mit einer zentralen Datenbank und Verwaltungskonsole ausgestattet, die es IT-Administratoren ermöglichen, die Systemsicherheit sicherzustellen und die Bereitstellungspakete anzupassen, damit die Endnutzer sich nicht mit aufwendigen Installations- und Konfigurationsschritten herumschlagen müssen. Dies ermöglichte es Amedis auch, seinen Fernzugriff anzupassen, indem es Splashtop On-Prem in sein VMware-Tool integrierte. Und im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt war Splashtop On-Prem sehr erschwinglich. Splashtop ist als die preiswerteste Fernzugriffslösung der Branche anerkannt, wobei die Preise oft um 80 % unter denen der Konkurrenz liegen.
Reibungsloses Streaming-Erlebnis und praktische Funktionen
Mit Splashtop konnten Mitarbeiter an einem Remote-Computer arbeiten, als säßen sie davor, ohne durch eine langsame Verbindung beeinträchtigt zu werden, wie es bei VPN der Fall ist. Viele Kunden von Amedis lobten die Leistung von Splashtop. Sie wussten besonders zu schätzen, wie reibungslos die Remote-Sitzungen verliefen, obwohl mehr als 120 ihrer Mitarbeiter gleichzeitig verbunden waren. Splashtop bietet 4K-Streaming mit geringerer Latenz und Bildraten von mehr als 40 Bildern pro Sekunde.
Zusätzlich zu diesem Streaming-Erlebnis verfügt Splashtop On-Prem über eine Reihe von Funktionen, die es Endnutzern ermöglichen, produktiv und sicher zu arbeiten: Multi-zu-Multi-Monitor, Dateiübertragung, Chat, Remote-Druck, Zwei-Faktor-Authentifizierung, SSO und vieles mehr.
Unterstützung für zahlreiche Android- und iOS-Geräten
Splashtop wurde entwickelt, um den Fernzugriff auf Computer sowohl auf Windows- als auch auf Mac-Computer auszuweiten. Infolgedessen konnten Amedis-Nutzer Splashtop verwenden, um von ihren Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräten, einschließlich Tablets und Smartphones, fernzusteuern.
Das Ergebnis: Glückliche Kunden und ein glücklicher MSP
Splashtop On-Prem entsprach sowohl den Bedürfnissen von Amedis als auch denen der Kunden von Amedis. Als Folge hat Amedis ein Tool entwickelt, das Splashtop mit VMware und einigen anderen Funktionen bündelt (proprietäre Funktionen, die Amedis nicht offen legen möchte). In Zukunft wird Amedis dieses neue Tool einsetzen, um alle Fernzugriffsanforderungen ihrer Kunden auf Unternehmensebene zu erfüllen.
Ein zusätzlicher Bonus: Das engagierte Kundenserviceteam von Splashtop
Laut Frederic liegt der klare Vorteil des Support-Teams von Splashtop in ihrer Reaktionsfähigkeit und Verfügbarkeit.
Wie Amedis verwenden viele andere glückliche MSPs Splashtop-Fernzugriffslösungen, um ihre Kunden und Nutzer auf der ganzen Welt zu unterstützen.
Einzelheiten
Über Amedis
Amedis ist ein französischer MSP, der sich darauf spezialisiert hat, sichere Telearbeits-Infrastrukturen aufzubauen, robuste Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, dynamische Displays zu ermöglichen und andere IT-Anforderungen großer Unternehmen zu verwalten.
Über Splashtop On-Prem
Splashtop On-Prem ist eine Lösung für Fernsupport und Fernzugriff, die innerhalb eines Unternehmensnetzwerks vollständig selbst gehostet werden kann. Splashtop On-Prem wurde entwickelt, um die Digitalisierungsanforderungen moderner Unternehmen zu erfüllen. Es bietet robuste Sicherheit, hohe Leistung und viele praktische Funktionen.Die Software ist zudem individualisierbar und kompatibel mit einer Vielzahl anderer Tools und Betriebssysteme.
Das sagen unsere Kunden
Bei der Betrachtung aller Lösungen auf dem Markt war klar, dass Splashtop On-Prem ein Top-Anwärter war. Die Entscheidung fiel uns dank der Reaktionsfähigkeit des Vertriebsteams und des Support-Teams sehr leicht. Wenn ich dem Support, den ich erhalten habe, eine Note geben könnte, würde ich eine 1+ geben.
Frederic Renou, IT Director of Amedis