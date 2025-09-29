Großer US-Einzelhändler modernisiert Fernsupport für mehr als 900 Geschäfte mit Splashtop
Vereinfachte IT-Unterstützung, schnellere Problemlösungen und sicherer Zugriff für über 22.000 Geräte
Auswirkung
Mehr als 50 % Reduzierung der Fehlerbehebungszeit
Splashtop Fernsupport-Tools halbieren die durchschnittliche Fehlerbehebungszeit oder mehr, besonders bei Router- und Hardware-Installationen, von 45 Minuten auf unter 5 Minuten in mehreren Fällen.
Gesicherter Fernzugriff auf über 22.000 Geräte
Ersetzte VNC durch Splashtop, um sicheren Zugriff auf 14.000 Windows PCs, 8.000 Android Geräte und 70 Macs zu ermöglichen, was die Compliance und Sichtbarkeit in der gesamten Einzelhandelsumgebung erheblich verbesserte.
Konsolidierte Tools über Teams hinweg für verbesserte Effizienz
Retail- und Corporate-Teams nutzen jetzt Splashtop für alle Fernzugriff- und Supportbedürfnisse. Damit entfällt die Abhängigkeit von separaten Tools, was die Kosten senkt und die Effizienz verbessert.
Schwierigkeiten
Mit mehr als 900 Geschäften und über 22.000 verbundenen Geräten sahen sich die IT-Teams des Einzelhändlers mit zunehmenden Anforderungen konfrontiert, um die Feld- und Einzelhandelsoperationen sicher und im Einklang mit verschärften Compliance-Anforderungen zu unterstützen
Das IT-Serviceteam im Einzelhandel, bestehend aus 17 Supportmitarbeitern, ist für die Unterstützung von POS-Systemen, Android-basierten Werbetafeln, Handheld-Geräten und Netzwerktechnik in Geschäften im gesamten Mittleren Westen verantwortlich. Ihre tägliche Arbeit umfasst Fernzugriff auf Systeme, um Tickets zu lösen, die von den Front-Line-Mitarbeitern der Geschäfte eskaliert wurden.
„Wenn es mit dem Netzwerk kommuniziert, unterstützen wir es. Und wir brauchten etwas Sicheres und Zuverlässiges, um Schritt zu halten.“ ~ IT Retail Services Support Manager .
In der Zwischenzeit unterstützt das Corporate IT Service Center mehr als 3.000 interne Mitarbeiter, die Desktops und Laptops verwenden. Sie nutzten Tools wie SCCM und ConnectWise für Fernzugriff-Sitzungen und Softwaremanagement.
Aber die Einschränkungen waren klar:
Schwierige Koordination der Unterstützung über eine verteilte Umgebung und mehrere Geschäfte hinweg
Kein Fernzugriff Support für Android-Digital Signage und Handgeräte.
Das Legacy VNC-Tool fehlte an Sicherheit, Zugangskontrolle und Prüfungsfähigkeit, was Compliance-Risiken darstellte
Tools wie ConnectWise und SCCM waren unzuverlässig für den täglichen Support
Remote-Fehlerbehebung für vor Ort Personal war langsam und fehleranfällig, da sie sich ausschließlich auf verbale Anweisungen stützte.
ScreenMeet wurde evaluiert, aber als zu stark an ServiceNow gebunden und nicht flexibel genug befunden
Die Organisation benötigte eine skalierbare Plattform, ein betriebssystemunabhängiges Lösung, das für jede Abteilung und jeden Gerätetyp geeignet ist.
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Ein Kollege erklärte 45 Minuten lang die Installation eines Routers am Telefon. Dann wechselte er zu Splashtop AR und erledigte es in weniger als 5 Minuten.
~ IT Retail Services Support Manager
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Was bei Splashtop auffiel, war nicht nur die Technik, obwohl die bombensicher ist, es waren die Menschen. Wir haben ihnen eines unserer veralteten Android-Displays geschickt und sie haben Splashtop darauf zum Laufen gebracht. Der Support war reaktionsschnell, anpassungsfähig und genau das, was wir brauchten, um dies schnell und sicher umzusetzen.
~ IT Service Center Manager
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Wir haben alle Geräte in die Splashtop-Business-App geladen. Jetzt können wir ohne große Umstände jede Person überall unterstützen.
~ Service Desk Analyst
Auflösung
Der Einzelhändler setzte Splashtop Enterprise und Splashtop AR in seinem gesamten Einzelhandelsbereich und internen Systemen ein.
Unbeaufsichtigt Access for Retail Systems: Splashtop wurde auf 22.000 Retail-Geräten eingesetzt und ersetzte VNC, wodurch gesicherter unbeaufsichtigter Zugriff auf POS-Systeme, Android-Displays, digitale Beschilderungen und Zebra-Handhelds ermöglicht wurde.
Betreuter Support für internes Personal: Unternehmenssupport-Teams nutzten die Splashtop Business App, um über 3000 Nutzern Echtzeitunterstützung zu bieten, Wartezeiten zu verkürzen und Workflows zu vereinfachen.
AR für den Feldeinsatz: Splashtop Augmented Reality wurde von IT- und Ingenieurteams für visuelle Anleitung und Annotationsfähigkeiten während Geräteaustausch und HVAC-Reparaturen eingesetzt, wodurch Ausfallzeiten und Kommunikationsbarrieren reduziert wurden.
Sicherer Rollenbasierter Zugriff: Granulare Berechtigungen stellten sicher, dass verschiedene Abteilungen, von Entwicklern bis hin zu Talent Operations, nur auf die Geräte zugreifen, für die sie verantwortlich sind, wodurch die PCI-Compliance verbessert wird.
„Mit VNC, wenn man in ein Gerät gelangen konnte, konnte man in alle gelangen. Jetzt ist es kontrolliert und nachvollziehbar.“ ~ IT Retail Services Support Manager
Warum es wichtig ist: PCI DSS erfordert strenge Zugangskontrollen und Audit-Logs. Mit Splashtop wird jede Zugriffssitzung protokolliert, und Berechtigungen sind rollenspezifisch, was Verantwortung sicherstellt und das Risiko bei den 22.000 Geräten des Einzelhändlers reduziert.
Endpoint Management für Android-Geräte
Mit den Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)-Funktionen plante das IT-Team Neustarts und stellte APK-Updates im großen Stil auf Android-basierten Beschilderungsgeräten in den Geschäften bereit, um Speicherleckprobleme zu beheben und die Betriebsdauer zu verbessern, ohne sich remote einloggen zu müssen.
Dateiübertragung und Befehlszeilentools: Mit den Funktionen von Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) wurden remote Skripte, Neustarts und Bereitstellungen auf Geräten ausgeführt, ohne Endbenutzer einzubeziehen, wodurch die Unterbrechung während der Geschäftszeiten minimiert wurde.
Plattformübergreifende Abdeckung: Splashtop unterstützt Windows, Android, MacOS und virtualisierte Umgebungen, sodass der Einzelhändler den Support über verschiedene Geräte standardisieren kann.
Schnelle, Selbstgeführte Implementierung: Eine robuste Wissensdatenbank ermöglichte es dem IT-Team, die Einführung ohne Verzögerungen abzuschließen, mit minimaler Abhängigkeit vom Support-Team von Splashtop.
„Wir mussten nie auf Splashtop warten. Ehrlich gesagt, sie warteten auf uns,“ ~ Retail Services Support Manager.
„Das Support-Team und die Dokumentation machten es unglaublich einfach,“ ~ IT Service Center Manager.
Organisationsweite Skalierbarkeit: Splashtop wurde nicht nur von der IT, sondern auch von den Teams für Betrieb, Ladenbau und Talententwicklung für eine Vielzahl von Fernsupport-Anforderungen übernommen.
Über den Kunden
Ein führender Einzelhändler in den USA mit mehr als 900 Filialen, die schnell weiter wachsen. Bekannt für seine vertikale Integration, kundenorientierte Abläufe und eine schnelle Expansion, ist das Unternehmen stolz auf Innovation, Effizienz und eine wertorientierte Kultur.