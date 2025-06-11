EPAD Business IT spart über 70 % durch den Wechsel von LogMeIn Central
Unsere Software macht es einfach, an einem Abend von LogMeIn zu Splashtop zu migrieren
ZUSAMMENFASSUNG
EPAD Business IT, LLC, ein IT-Dienstleister, hat kürzlich auf Splashtop SRS Premium umgestellt, nachdem er LogMeIn Central mehrere Jahre lang verwendet hatte. Der Schritt erfolgte, nachdem LogMeIn EPAD Business IT darüber informiert hatte, dass die jährlichen Abonnementkosten für 2019 mehr als doppelt so hoch sein würden wie im Vorjahr.
Durch den Wechsel zu Splashtop (der besten logmein zentral Alternative) sparten EPAD Business IT mehr als 70 % (mehr als 2.000 US-Dollar Ersparnis) bei ihren Kosten. Und dank eines vereinfachten Migrationsprozesses von LogMeIn zu Splashtop konnten sie ihre 250 verwalteten Computer an nur einem Abend erfolgreich von LogMeIn Central auf SRS Premium migrieren, was ihnen unzählige Stunden und Kopfschmerzen beim Abschluss des Übergangsprozesses ersparte.
Die Herausforderung
Die Kunden von EPAD Business IT verlassen sich bei ihren täglichen Geschäftsvorgängen auf ihre Computerinfrastruktur. Wenn etwas schief geht, erwarten sie, dass EPAD Business IT zur Verfügung steht, um das Problem so schnell wie möglich zu lösen. Daher ist eine zuverlässige Fernunterstützungslösung unerlässlich.
Sie nutzten jahrelang den LogMeIn Central Basic-Plan für 250 Endpunkte. Ihre jährlichen Abonnementkosten beliefen sich im Jahr 2018 auf 1.247,75 US-Dollar.
EPAD Business IT wurde von LogMeIn darüber informiert, dass der Preis für die Verlängerung für das Jahr 2019 auf 1.599 Dollar steigen würde, was einer Erhöhung von über 300 Dollar für dasselbe Abonnementpaket entspricht.Das war jedoch, bevor LogMeIn seine Pakete einstellte (Basic, Plus und Premier) und sie durch einen LogMeIn Central- „Basisplan“ ersetzte, bei dem zusätzliche Funktionen als Add-Ons erworben werden mussten.
Mit der neuen Preisstruktur stiegen die Kosten für die Erneuerung von EPAD Business IT im Jahr 2019 auf satte 2.999 USD. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was sie 2018 bezahlt haben.
Eric Gravens, Inhaber von EPAD Business IT, war zu diesem Zeitpunkt bereit für einen Wechsel. „Unser Preis stieg von 1.247 $ auf 2.999 $ für LogMeIn Central [für 250 Computer]“, so Gravens. „„LogMeIn wechselte zwar in zu einem anderen Preis für die verschiedenen Suite-Stufen, aber schon der Preis der Basis-Suite war absurd!“
Gravens benötigte eine zuverlässige und sichere Fernunterstützungslösung für den Support seiner Kunden, und er wollte eine solche Lösung zu geringeren Kosten als LogMeIn finden.
EPAD Business IT entscheidet sich für Splashtop
Gravens suchte mehrere Monate nach der besten Lösung, um LogMeIn in seinem Unternehmen zu ersetzen. Dabei spielte nicht nur der Preis eine wichtige Rolle, er hatte weitere Anforderungen an eine neue Lösung:
Unbegrenzte gleichzeitige Sitzungen
Unbegrenzte Anzahl von Benutzern
Gruppierung
Neustart im abgesicherten Modus
Zuverlässige mobile Android-App
„Wir haben 2018 und Anfang 2019 viel eingekauft“, erinnert sich Gravens, „wir haben TeamViewer, RemoteToPC und RemotePC geprüft ... wir haben viele Pakete getestet und uns schließlich für Splashtop entschieden.“
SRS Premium erfüllt alle wichtigen Anforderungen von Gravens. Insbesondere der Android-Client von Splashtop erregte seine Aufmerksamkeit. "Wir haben uns für einen saubereren, schöneren Android-Client entschieden", sagt Gravens.
Außerdem ist SRS Premium viel günstiger als LogMeIn (Preisvergleich zwischen Splashtop und LogMeIn Central). Tatsächlich zahlte EPAD Business IT nach dem Wechsel weniger für Splashtop als für LogMeIn, sogar vor der diesjährigen Preiserhöhung. Durch den Wechsel zu Splashtop sparte EPAD Business IT über 70 % seiner Kosten ein.
Migration zu Splashtop
Nachdem der Entscheidung für Splashtop begann Gravens mit dem Migrationsprozess. Ursprünglich dachte er, dass dieser Prozess Tage dauern würde. Stattdessen dauerte es nur ein paar Stunden.
„Was den Wechsel all unserer Kunden von LogMeIn zu Splashtop betrifft, so hatte ich große Probleme erwartet“, so Graven.
Die Migration von LogMeIn zu Splashtop kann in zwei einfachen Schritten durchgeführt werden. Zuerst erstellen Sie über die Splashtop-Webkonsole ein Bereitstellungspaket, um Splashtop Streamer auf Ihren verwalteten Computern zu installieren. Dann verwenden Sie die One2Many-Funktion von LogMeIn, um Splashtop Streamer im Hintergrund zu installieren, ohne dass Sie per Fernzugriff auf die Computer zugreifen müssen.
"Es hat uns eine unbekannte Anzahl von Arbeitsstunden gespart und ich konnte die Migration in einer Nacht selbst durchführen! Es ist keine Skripterstellung für Gruppenrichtlinien erforderlich", sagte Gravens. "Bevor unser Abonnement von LogMeIn endete, haben wir eine Testversion von LogMeIn Premier gestartet. Wir haben jede Gruppe in Splashtop erstellt und für jede Gruppe den Deployment-Streamer erstellt. Der gesamte Prozess der Bereitstellung von Splashtop dauerte für alle unsere PCs weniger als drei Stunden. Wir hatten ein paar Kunden, die vergessen hatten, ihre PCs eingeschaltet zu lassen, also mussten wir uns am nächsten Tag um diese kümmern. Kein Problem – die überwiegende Mehrheit war an diesem Abend fertig."
Das Ergebnis
Letztlich sicherte sich Gravens ein alternatives Fernunterstützungstool, das zuverlässig und sicher ist, alle seine Hauptanforderungen erfüllt und deutlich weniger kostet als LogMeIn. EPAD Business IT spart jetzt mit Splashtop über 2.000 Dollar an jährlichen Kosten.
Gravens war auch in der Lage, die Computer seiner Kunden in einer Nacht erfolgreich zu migrieren, wodurch unzählige Arbeitsstunden eingespart wurden.
Welche weiteren Funktionen von Splashtop mochte Gravens? Er hat einige seiner Lieblingsfunktionen für uns aufgelistet:
Automatische Anmeldungen: Geben Sie Benutzername/Passwort einmal ein, um sich beim Remote-Client anzumelden. Auf dem Bildschirm erscheint bei der Passwortabfrage eine Aufforderung zur automatischen Neueingabe. Großartig für Server und nach Feierabend, wenn sich Benutzer abmelden.
Unterstützung mehrerer Monitore: Wählen Sie zwei Monitore und zwei Bildschirme – einen für jeden Ihrer lokalen Monitore.Kein Hin- und Herwechseln.
Neustart im abgesicherten Modus: Wir alle hatten schon einmal das Bedürfnis, einen aufgehängten oder infizierten PC neu zu starten.
Benutzer-Aktivität: Splashtop hat jetzt eine Aktivitätsprüfung in der App. Sie können sehen, ob die Tastatur/Maus gerade aktiv oder wie lange sie bereits im Leerlauf ist.
Chat: Manchmal ist es schön, mit einem Benutzer zu chatten, anstatt ihn anzurufen. Es ist toll, „Ich bin fertig, melde mich ab“ zu schreiben.
2 Sitzungen 1 PC: Das ist irgendwie cool. Es war nicht kaufentscheidend, ist aber einfach nett. Ich habe mich immer auf dem PC meines Technikers eingeloggt, wenn er sich z. B. auf einem Server einloggt und eine Idee loswerden musste oder dergleichen. Jetzt können wir uns zusammen direkt auf demselben Server einloggen. Das ist auch für Verkäufer von Vorteil.
E-Mail-Benachrichtigungen: Wenn ein PC offline oder online geht, werde ich per E-Mail benachrichtigt.
Die GUI der Desktop-/mobilen App: Benutzerfreundlich, übersichtlich und einfach.Die Gruppierung funktioniert gut. Das Layout von Schaltflächen ist nett.
Die Nutzung der mobilen App: Sie funktioniert wie eine Telefon-/Tablet-Oberfläche, sodass Sie keine Maus über den Bildschirm ziehen müssen. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Okay“. Vergessen Sie die Maus.
Der Preis
EPAD Business IT ist eines von Tausenden Unternehmen, die sich in den letzten Jahren aufgrund der hohen Qualität, der erstklassigen Funktionen und des niedrigeren Preises im Vergleich zu ähnlichen Produkten für Splashtop entschieden haben. Splashtop ist die beste Alternative zu LogMeIn und im Vergleich zu den LogMeIn-Preisen auch noch günstiger.
Sie können SRS Premium kostenlos testen , um selbst herauszufinden, warum so viele MSPs und IT-Profis Splashtop bevorzugen.
Einzelheiten
Über EPAD Business IT
EPAD Business IT ist ein Computerunternehmen mit Sitz in Arizona, das kleine und mittlere Unternehmen und einige Privatkunden bedient.
Dieses Unternehmen richtet Netzwerke ein und betreut sie. Dazu gehört die Reparatur, Aktualisierung oder Installation neuer Dateiserver und Arbeitsstationen, die auf dem Microsoft-Betriebssystem basieren. Es führt auch alle von ihren Kunden angeforderten IT-Aufgaben aus, einschließlich Verkabelung, Netzwerkhardware, Computerausrüstung und Software. Es agiert als zentrale Anlaufstelle für alle Computeranforderungen ihrer Kunden.
EPAD Business IT verwendet Fernzugriffssoftware, um die Computer ihrer Kunden aus der Ferne zu warten und zu unterstützen. So kann das Unternehmen seinen Verpflichtungen gegenüber seinen Kunden nachkommen, ihre Computer zu unterstützen.
Über SRS Premium
Für MSPs, die unbeaufsichtigten Fernzugriff auf ihre verwalteten Computer wünschen. Bieten Sie Fernunterstützung für Windows- und Mac-Computer von jedem Windows-, Mac-, iOS- und Android-Gerät aus. Zusätzliche Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen verfügbar.
Hohe Leistung: SRS Premium wird von der gleichen preisgekrönten Fernzugriffs-Engine unterstützt, die auch in den Lösungen von Splashtop für den persönlichen Gebrauch zu finden ist. Genießen Sie schnelle Verbindungen mit HD-Qualität und Sound.
Top-Funktionen: SRS Premium bietet die wichtigsten Funktionen, die MSPs und IT-Teams benötigen, darunter Dateiübertragung, Chat, Remote-Wake, Remote-Neustart, Sitzungsaufzeichnung, Benutzer- und Computerverwaltung, Gruppierung und mehr.
Niedriger Preis: Splashtop kann Ihnen über 80 % im Vergleich zu anderen Lösungen wie LogMeIn Central, TeamViewer, ConnectWise ScreenConnect und anderen sparen. Und Splashtop erhöht nicht Ihre Erneuerungskosten wie andere Unternehmen.
Warum Sie Splashtop anstatt LogMeIn wählen sollten
Dies sind die Gründe, warum Zehntausende von Unternehmen wie EPAD Business IT Splashtop bevorzugen:
Mit Splashtop sparen Sie im Vergleich zu LogMeIn zwischen 70 % und 80 %
SRS Premium verfügt über die gleichen Top-Funktionen wie LogMeIn Central
Splashtop wird von mehr als 20 Millionen Benutzern weltweit verwendet
Einfacher Wechsel von LogMeIn
Garantierte Einsparungen & Frühstart-Programm – warten Sie nicht, bis Ihr Abonnement abläuft, wechseln Sie ohne zusätzliche Kosten
Das sagen unsere Kunden
Was den Wechsel all unserer Kunden von LogMeIn zu Splashtop betrifft, so hatte ich große Probleme erwartet. Aber es war überwältigend! Mit überwältigend meine ich WIRKLICH ÜBERWÄLTIGEND!
Eric Gravens, Owner of EPAD Business IT