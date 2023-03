EPAD Business IT spart über 70 % durch den Wechsel von LogMeIn Central

EPAD Business IT, LLC, ein IT-Dienstleister, wechselte kürzlich zum Splashtop Remote Support , nachdem er LogMeIn Central mehrere Jahre lang verwendet hatte. Der Wechsel erfolgte, nachdem LogMeIn EPAD Business IT darüber informiert hatte, dass die jährlichen Abonnementkosten für 2019 mehr als doppelt so hoch sein würden als im Vorjahr.

Durch den Wechsel zu Splashtop (der besten Alternative zu LogMeIn Central) sparte EPAD Business IT mehr als 70 % (über 2.000 $) der Kosten. Und dank der einfachen Migration konnte das Unternehmen seine 250 verwalteten Computer an nur einem Abend erfolgreich von LogMeIn Central auf Splashtop Remote Support umstellen, was den Mitarbeitern unzählige Stunden Arbeit und viel Kopfzerbrechen ersparte.

Die Herausforderung

Die Kunden von EPAD Business IT verlassen sich bei ihren täglichen Geschäftsvorgängen auf ihre Computerinfrastruktur. Wenn etwas schief geht, erwarten sie, dass EPAD Business IT zur Verfügung steht, um das Problem so schnell wie möglich zu lösen. Daher ist eine zuverlässige Fernunterstützungslösung unerlässlich.

Sie nutzten jahrelang den LogMeIn Central Basic-Plan für 250 Endpunkte. Ihre jährlichen Abonnementkosten beliefen sich im Jahr 2018 auf 1.247,75 US-Dollar.

EPAD Business IT wurde von LogMeIn darüber informiert, dass der Preis für die Verlängerung für das Jahr 2019 auf 1.599 Dollar steigen würde, was einer Erhöhung von über 300 Dollar für dasselbe Abonnementpaket entspricht.Das war jedoch, bevor LogMeIn seine Pakete einstellte (Basic, Plus und Premier) und sie durch einen LogMeIn Central- „Basisplan“ ersetzte, bei dem zusätzliche Funktionen als Add-Ons erworben werden mussten.

Mit der neuen Preisstruktur stiegen die Kosten für die Erneuerung von EPAD Business IT im Jahr 2019 auf satte 2.999 USD. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was sie 2018 bezahlt haben.

Eric Gravens, Inhaber von EPAD Business IT, war zu diesem Zeitpunkt bereit für einen Wechsel. „Unser Preis stieg von 1.247 $ auf 2.999 $ für LogMeIn Central [für 250 Computer]“, so Gravens. „„LogMeIn wechselte zwar in zu einem anderen Preis für die verschiedenen Suite-Stufen, aber schon der Preis der Basis-Suite war absurd!“

Gravens benötigte eine zuverlässige und sichere Fernunterstützungslösung für den Support seiner Kunden, und er wollte eine solche Lösung zu geringeren Kosten als LogMeIn finden.

EPAD Business IT entscheidet sich für Splashtop

Gravens suchte mehrere Monate nach der besten Lösung, um LogMeIn in seinem Unternehmen zu ersetzen. Dabei spielte nicht nur der Preis eine wichtige Rolle, er hatte weitere Anforderungen an eine neue Lösung:

Unbegrenzte gleichzeitige Sitzungen

Unbegrenzte Anzahl von Benutzern

Gruppierung

Neustart im abgesicherten Modus

Zuverlässige mobile Android-App

„Wir haben 2018 und Anfang 2019 viel eingekauft“, erinnert sich Gravens, „wir haben TeamViewer, RemoteToPC und RemotePC geprüft ... wir haben viele Pakete getestet und uns schließlich für Splashtop entschieden.“

Splashtop Remote Support erfüllt alle wichtigen Anforderungen von Gravens. Insbesondere der Android-Client von Splashtop erregte seine Aufmerksamkeit. „Wir haben uns für einen unkomplizierten, netteren Android-Client entschieden“, so Gravens.

Außerdem ist Splashtop Remote Support deutlich günstiger als LogMeIn (Preisvergleich von LogMeIn Central und Splashtop). Tatsächlich zahlte EPAD Business IT für Splashtop weniger als für LogMeIn vor der Preiserhöhung. Durch den Wechsel zu Splashtop sparte EPAD Business IT über 70 % der Kosten.

Migration zu Splashtop

Nachdem der Entscheidung für Splashtop begann Gravens mit dem Migrationsprozess. Ursprünglich dachte er, dass dieser Prozess Tage dauern würde. Stattdessen dauerte es nur ein paar Stunden.

„Was den Wechsel all unserer Kunden von LogMeIn zu Splashtop betrifft, so hatte ich große Probleme erwartet“, so Graven.

Die Migration von LogMeIn zu Splashtop kann in zwei einfachen Schritten durchgeführt werden. Zuerst erstellen Sie über die Splashtop-Webkonsole ein Bereitstellungspaket, um den Splashtop-Streamer auf Ihren verwalteten Computern zu installieren. Dann verwenden Sie die One2Many-Funktion von LogMeIn, um den Splashtop-Streamer im Hintergrund zu installieren, ohne dass Sie per Fernzugriff auf die Computer zugreifen müssen.

„Das sparte uns unzählige Arbeitsstunden und ich konnte die Migration in einer Nacht alleine durchführen! Es war kein Scripting für Gruppenrichtlinien erforderlich“, so Gravens. „Bevor unser LogMeIn-Abonnement endete, starteten wir eine Testversion von LogMeIn Premier. Wir erstellten jede Gruppe in Splashtop und den Bereitstellungs-Streamer für jede Gruppe. Der gesamte Bereitstellungsprozess von Splashtop dauerte für all unsere PCs weniger als drei Stunden. Wir hatten einige Kunden, die vergessen hatten, ihre PCs eingeschaltet zu lassen, sodass wir uns am nächsten Tag darum kümmern mussten. Das war kein Problem – die meisten wurden noch am selben Abend erledigt.“

Das Ergebnis

Letztlich sicherte sich Gravens ein alternatives Fernunterstützungstool, das zuverlässig und sicher ist, alle seine Hauptanforderungen erfüllt und deutlich weniger kostet als LogMeIn. EPAD Business IT spart jetzt mit Splashtop über 2.000 Dollar an jährlichen Kosten.

Gravens war auch in der Lage, die Computer seiner Kunden in einer Nacht erfolgreich zu migrieren, wodurch unzählige Arbeitsstunden eingespart wurden.

Welche weiteren Funktionen von Splashtop mochte Gravens? Er hat einige seiner Lieblingsfunktionen für uns aufgelistet:

Automatische Anmeldungen: Geben Sie Benutzername/Passwort einmal ein, um sich beim Remote-Client anzumelden. Auf dem Bildschirm erscheint bei der Passwortabfrage eine Aufforderung zur automatischen Neueingabe. Großartig für Server und nach Feierabend, wenn sich Benutzer abmelden.

Unterstützung mehrerer Monitore: Wählen Sie zwei Monitore und zwei Bildschirme – einen für jeden Ihrer lokalen Monitore.Kein Hin- und Herwechseln.

Neustart im abgesicherten Modus: Wir alle hatten schon einmal das Bedürfnis, einen aufgehängten oder infizierten PC neu zu starten.

Benutzer-Aktivität: Splashtop hat jetzt eine Aktivitätsprüfung in der App. Sie können sehen, ob die Tastatur/Maus gerade aktiv oder wie lange sie bereits im Leerlauf ist.

Chat: Manchmal ist es schön, mit einem Benutzer zu chatten, anstatt ihn anzurufen. Es ist toll, „Ich bin fertig, melde mich ab“ zu schreiben.

2 Sitzungen 1 PC: Das ist irgendwie cool. Es war nicht kaufentscheidend, ist aber einfach nett. Ich habe mich immer auf dem PC meines Technikers eingeloggt, wenn er sich z. B. auf einem Server einloggt und eine Idee loswerden musste oder dergleichen. Jetzt können wir uns zusammen direkt auf demselben Server einloggen. Das ist auch für Verkäufer von Vorteil.

E-Mail-Benachrichtigungen: Wenn ein PC offline oder online geht, werde ich per E-Mail benachrichtigt.

Die GUI der Desktop-/mobilen App: Benutzerfreundlich, übersichtlich und einfach.Die Gruppierung funktioniert gut. Das Layout von Schaltflächen ist nett.

Die Nutzung der mobilen App: Sie funktioniert wie eine Telefon-/Tablet-Oberfläche, sodass Sie keine Maus über den Bildschirm ziehen müssen. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Okay“. Vergessen Sie die Maus.

Der Preis

EPAD Business IT ist eines von Tausenden Unternehmen, die sich in den letzten Jahren aufgrund der hohen Qualität, der erstklassigen Funktionen und des niedrigeren Preises im Vergleich zu ähnlichen Produkten für Splashtop entschieden haben. Splashtop ist die beste Alternative zu LogMeIn und im Vergleich zu den LogMeIn-Preisen auch noch günstiger.

Sie können Splashtop Remote Support kostenlos ausprobieren und selbst herausfinden, warum so viele MSPs und IT-Profis Splashtop bevorzugen.