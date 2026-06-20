Cire Services steigert die Effizienz des IT-Supports und senkt Kosten mit Splashtop
Stärkung eines Lean-IT-Teams bei Cire Services mit sicherem, skalierbarem Fernsupport, um mehr als 1.000 Nutzer an mehreren Standorten im Südosten Melbournes besser zu bedienen.
Auswirkung
Schnellerer und einfacherer Fernsupport
Dank Splashtop kann sich das IT-Team von Cire Services schnell mit Endbenutzergeräten an mehreren Standorten verbinden und sie unterstützen. Probleme, die zuvor komplexere Arbeitsabläufe erforderten, können nun über eine reaktionsschnelle und intuitive Fernsupport-Plattform gelöst werden, sodass Nutzer schneller wieder weiterarbeiten können.
Größere Effizienz für den IT-Betrieb
Dank zentralisiertem Management, individuellen Bereitstellungsoptionen und einer optimierten Benutzererfahrung konnte Splashtop die tägliche Verwaltung für das IT-Team vereinfachen. Die Bereitstellung und Verwaltung der Fernsupport-Tools ist jetzt deutlich einfacher, sodass das Team mehr Zeit für strategische Initiativen und den Benutzer-Support hat.
Erhebliche Kosteneinsparungen
Durch den Wechsel von TeamViewer auf Splashtop reduzierte Cire Services seine Kosten für Fernwartungssoftware um etwa 75 %. Die Organisation profitiert nun von einer skalierbaren Fernsupport-Plattform und spart jährlich Tausende von Dollar.
Schwierigkeiten
Als Senior Manager – ICT bei Cire Services leitet Ian Rennison ein Team von fünf Personen, das für die Unterstützung der IT-Infrastruktur einer Organisation mit mehr als 1.000 Endnutzern im Südosten Melbournes verantwortlich ist. Nach über 20 Jahren Erfahrung im IT-Service- und Infrastrukturmanagement weiß Ian, wie wichtig zuverlässige und effiziente Tools zur Unterstützung einer verteilten Belegschaft sind.
Als Ian Anfang 2026 zu Cire Services kam, nutzte das IT-Team TeamViewer für die Unterstützung von entfernten Endgeräten. Obwohl die Plattform grundlegende Anforderungen an den Fernzugriff erfüllte, erschwerten mehrere Herausforderungen eine effektive Skalierung und Verwaltung.
Zu den größten Herausforderungen gehörten:
ein Bereitstellungsprozess, der über eine große Anzahl von Geräten hinweg schwer zu verwalten war
komplexe Funktionen, die unnötigen Verwaltungsaufwand verursachten
hohe Lizenz- und Betriebskosten
begrenzte Flexibilität für großflächige Geräteverwaltung
die Notwendigkeit eines schlankeren und zentralisierteren Support-Erlebnisses
„Wir suchten eine Lösung, die leichter einzusetzen, einfacher zu verwalten und kostengünstiger ist, ohne dabei auf Funktionalität verzichten zu müssen“, so Ian.
Das Team zog mehrere Alternativen in Betracht, darunter ScreenConnect und AnyDesk, bevor es Splashtop testete.
Wir begannen, Splashtop zu testen, und stellten fest, dass es sehr reaktionsschnell, einfach einzusetzen und zu bedienen ist. Außerdem erhielten wir Zugang zu fortschrittlichen Funktionen wie benutzerdefinierten Deployment-Builds und einer zentralen Verwaltungskonsole, was für uns sehr wichtig war.
Ian Rennison, Senior Manager – ICT, Cire Services
Auflösung
Nach einer erfolgreichen Bewertung entschied sich Cire Services für Splashtop Remote Support und setzte die Lösung in seiner Umgebung ein, wo sie bis zu 900 verwaltete Geräte unterstützt.
Einfache Bereitstellung und zentrale Verwaltung
Das Team führte Splashtop schnell als Teil seiner täglichen Helpdesk-Abläufe ein. Die reaktionsschnellen Fernverbindungen der Plattform ermöglichen es Technikern, Probleme effizient zu beheben, Benutzerunterstützung zu leisten und administrative Aufgaben sowohl auf Windows- als auch auf Mac-Geräten durchzuführen.
Skalierbarkeit für eine wachsende Organisation
Mit Unterstützung von bis zu 900 verwalteten Geräten bietet Splashtop die Flexibilität, die Cire Services benötigt, um seine wachsende Technologieumgebung zu unterstützen. Die Lösung liefert unternehmensgerechte Funktionalität, ohne unnötige Komplexität zu verursachen.
Verbesserte Benutzererfahrung für IT-Mitarbeiter
Die intuitive Benutzeroberfläche und vereinfachten Arbeitsabläufe verkürzten die Lernkurve für die Administratoren und machten den Fernsupport für das gesamte IT-Team einfacher. Dadurch können Techniker weniger Zeit mit der Verwaltung von Tools und mehr Zeit mit der Unterstützung der Nutzer verbringen.
Starke Kapitalrendite
Einer der bedeutendsten Vorteile war die Senkung der Softwarekosten. Im Vergleich zur vorherigen Lösung kostet Splashtop etwa ein Viertel dessen, was Cire Services zuvor gezahlt hat, während es weiterhin die Funktionalität und Zuverlässigkeit bietet, die für den täglichen IT-Betrieb erforderlich sind.
„Die Skalierbarkeit, Funktionalität und Erschwinglichkeit von Splashtop machten es zu einer offensichtlichen Wahl für uns.“
Über den Kunden
Cire Services ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dem Aufbau stärkerer Gemeinschaften durch Bildung, Schulung, frühkindliches Lernen und Programme zur Unterstützung der Gemeinschaft widmet. Gegründet 1976, betreut Cire Gemeinden in den äußeren östlichen Vororten Melbournes und den umliegenden Regionen und hilft Menschen jeden Alters auf Lernmöglichkeiten zuzugreifen, neue Fähigkeiten zu entwickeln und sich an wichtige Unterstützungsdienste zu wenden. Mit der Vision, Menschen zu befähigen, ihr volles Potenzial zu entfalten, bietet Cire ein breites Spektrum an Programmen durch Community-Schulen, frühkindliche Förderung, Schulungen und Community-Programme an.