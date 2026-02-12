Eine Remote-Revolution: Die Prognosen von Splashtop für 2022 – E-Book
Diese Revolution mag zunächst durch die Pandemie ausgelöst worden sein, aber wie wir gesehen haben, werden Fernarbeit und eine Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht noch lange nach dem Ende der Pandemie fortbestehen. Unternehmen überdenken jetzt ihre Herangehensweise in Bezug auf Fernzugriff und -support und wollen ihre Technologien modernisieren, um Abläufe zu vereinfachen, die Leistung zu verbessern und die Sicherheit zu erhöhen.
In diesem E-Book finden Sie unsere Einschätzungen zu den Trends, die diese Remote-Revolution im Jahr 2022 vorantreiben werden, unter anderem
Neue Möglichkeiten
Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit
Fortschrittliche Technologien