Splashtalks: 20 Jahre Innovation + Produkt-Update Winter 2026
Wir laden Sie herzlich zu einer Sonderausgabe von Splashtalks ein, mit der wir das 20-jährige Jubiläum von Splashtop einläuten und Ihnen die neuesten Innovationen vorstellen, mit denen Sie Ihre IT-Abläufe vereinfachen, sichern und skalieren können.
Hören Sie direkt von Splashtop-CEO Mark Lee, wie er unsere Vision für das kommende Jahr vorstellt, und erhalten Sie anschließend einen exklusiven Einblick in unsere Produktveröffentlichung Winter 2026 – vollgepackt mit leistungsstarken Updates, die auf Ihrem Feedback basieren.
Sie werden sehen, wie neue Funktionen die Endpunktverwaltung und -sicherheit nahtloser denn je gestalten: · Unterstützung für Geräte-Tagging – Definieren und Hinzufügen von Geräte-Tag-Attributen für eine bessere Organisation
AV/EDR-Integration mit CrowdStrike – Vereinheitlichen Sie die Transparenz Ihrer Endgeräte und erwerben Sie CrowdStrike direkt über Splashtop.
Richtlinienbasierte Geräteverwaltung – Konfigurationen standardisieren, BitLocker aktivieren und Schlüssel zentral speichern
Verbesserungen bei der Skripterstellung – verbesserte Benutzeroberfläche, optimierter Workflow und Echtzeit-Feedback zur Ausführung.
Neue Benutzeroberfläche – überarbeitete Menüstruktur für schnellere und einfachere Navigation
MacOS -Update-Unterstützung über Richtlinien – Automatisierung MacOS -Updates auf allen Endgeräten
KI: Patch-Einblicke & Produkt-Onboarding – Beschleunigen Sie die Bereitstellung und optimieren Sie das Patching mit KI-gestützter Anleitung
Diese Version basiert auf realen IT-Anforderungen und wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen , intelligenter, schneller und sicherer zu arbeiten – damit Ihr IT-Team auch 2026 und darüber hinaus die Nase vorn hat.