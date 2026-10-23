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Splashtop Remote Support-Integrationen

Verbinde Splashtop Remote Support mit den Helpdesk-, Sicherheits- und Identitätstools, die dein Team bereits nutzt, damit du Sitzungen aus Tickets starten und jede Sitzung dokumentieren kannst.

Ticketing, Helpdesk und ITSM

Freshservice logo

FreshService

Starten Sie Splashtop Remote Support-Sitzungen aus Freshservice-Tickets. Erstellen Sie einen Session-Link im Ticket, senden Sie ihn an Ihren Nutzer und verbinden Sie sich ohne vorherige Installation. Sitzungsdetails werden automatisch im Ticket gespeichert.

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Freshdesk Logo

Freshdesk

Unterstützen Sie Kunden innerhalb von Freshdesk-Tickets mit Splashtop Remote Support. Füge einen Session-Link ins Ticket ein, verbinde dich, sobald dein Nutzer es ausgeführt hat, und erhalte eine Aufzeichnung der Sitzung, die dem Ticket hinzugefügt wurde, wenn der Fall geschlossen wird.

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Zendesk logo

ZENDESK

Starten Sie Fernsupport-Sitzungen von Zendesk-Tickets mit wenigen Klicks, ohne dass im Voraus Software auf dem Gerät des Nutzers benötigt wird. Wenn du den Support-Fall schließt, werden Sitzungs- und Dateiübertragungsprotokolle als private Kommentare zum Ticket hinzugefügt.

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Jira logo featuring three blue, curved shapes forming a stylized mark to the left of the word “Jira” in bold, dark blue letters on a white background.

Jira

Geben Sie Ihren Technikern Fern-Unterstützung von innerhalb von Jira-Problemen. Erstellen Sie einen Session-Link aus dem Problem, teilen Sie ihn mit Ihrem Nutzer und verbinden Sie sich mit dessen Computer, wobei Session-Logs wieder zum Problem hinzugefügt werden.

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Service Now logo

ServiceNow

Starten Sie Fernsupport-Sitzungen von ServiceNow-Vorfällen mit der Splashtop -App aus dem ServiceNow Store. Nutzer können die Sitzungs-App direkt aus ihrer Vorfallansicht herunterladen, und Sitzungsprotokolle können als Referenz in den Vorfall aufgenommen werden.

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The Salesforce logo, featuring the word salesforce in white lowercase letters inside a blue cloud shape on a white background.

Salesforce

Unterstützen Sie die Computer der Endnutzer, ohne Salesforce zu verlassen. Starte eine Remote-Sitzung aus Cases, Leads, Opportunities, Accounts oder Kontakten und füge Session-Logs dem Datensatz hinzu, wenn du fertig bist.

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Microsoft Teams Logo

Microsoft Teams

Bieten Sie Fernsupport direkt aus einem Microsoft Teams-Chat an. Erstellen Sie eine Support-Karte mit einem Sitzungslink für Ihren Nutzer und verbinden Sie sich dann, wenn der Splashtop-Bot anzeigt, dass er bereit ist. Sitzungsaufzeichnungen sind im Reiter Sitzungsprotokolle der App verfügbar.

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The image shows the word HALO in bold, blue capital letters on a white background. The letter O contains a chat bubble icon within it.

HaloITSM/HaloPSA

Starte Unbeaufsichtigt Sessions zu Halo-Assets und sende Betreuter Support-Einladungen über Tickets und Live-Chat, alles von der Halo-Konsole. Sitzungsnotizen werden wieder zum Ticket oder Chat hinzugefügt.

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SysAid

Bringen Sie KI-gesteuertes Fernsupport in SysAid. SysAid Copilot identifiziert das richtige Gerät aus dem Service-Datensatz und erzeugt die Sitzungsverbindung, und jede Sitzung wird automatisch in der Ticket Journey protokolliert. Verfügbar für SysAid- cloud -Kunden.

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Endpunkt-Sicherheit

Bitdefender logo

Bitdefender

Schützen Sie die von Ihnen unterstützten Endgeräte mit Splashtop Antivirus, betrieben von Bitdefender, bereitgestellt und verwaltet von derselben Konsole, die Sie für Fernsupport verwenden. Bitdefender EDR und MDR sind ebenfalls als Add-ons erhältlich.

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The image shows the CrowdStrike logo, featuring the word CROWDSTRIKE in bold red capital letters with three red claw marks to the left of the text.

CrowdStrike

Sehen Sie sich die CrowdStrike Falcon-Erkennungen in der Splashtop-Konsole an, öffnen Sie sie in Falcon für eine tiefere Analyse und verbinden Sie sich mit dem betroffenen Endpunkt, um das Problem zu beheben. Kauf CrowdStrike über Splashtop oder bring deine eigene Lizenz mit Splashtop AEM mit.

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SentinelOne

Installiere SentinelOne-Agenten auf Abruf oder automatisch über Endpunkt-Sicherheitsrichtlinien und bestätige die Schutzabdeckung über die Splashtop-Konsole. Kaufen Sie SentinelOne über Splashtop oder bringen Sie Ihre eigene Lizenz mit Splashtop AEM mit.

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Identität, SSO und Protokollierung (Unternehmen)

Microsoft Active Directory Logo

Microsoft Entra ID

Lassen Sie Techniker sich mit ihren Microsoft Entra ID-Konten über SAML Single Sign-on bei Splashtop anmelden. Du kannst es in der Splashtop-App in der Entra-Anwendungsgalerie einrichten.

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JumpCloud logo featuring a dark blue cloud shape with two stylized human figures inside it, followed by the word jumpcloud in lowercase dark blue letters on a white background.

JUMPCLOUD

Authentifizieren Sie sich bei Splashtop mit JumpCloud SSO und stellen Sie Benutzer und Gruppen automatisch über SCIM bereit, aktualisieren und deprovisionieren.

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Onelogin Logo

ONELOGIN

Melden Sie sich mit Ihren OneLogin-Daten bei Splashtop an, um eine zentrale, sichere Single Sign-on zu ermöglichen.

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The image displays the Splunk logo with the text “splunk> a CISCO company” in black letters on a white background, indicating that Splunk is now part of Cisco.

Splunk

Exportiere automatisch Splashtop-Sitzungsprotokolle, Logins, Dateiübertragungen, Chats und Konfigurationsänderungen nach Splunk zur Sicherheitsüberwachung, Einhaltung und Untersuchungen.

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Verwaltung mobiler Geräte

The image shows the Jamf logo, featuring a blue abstract square shape on the left and the word jamf in lowercase black letters on the right, all on a white background.

JAMF

Deployen Sie Splashtop auf von Jamf verwalteten Geräten mit Jamf Pro. Sie können dann Unbeaufsichtigte Betreuung für verwaltete Macs bereitstellen und iOS-Nutzern durch Bildschirmfreigabe helfen.

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The image shows the IBM logo in blue with horizontal lines above the text MaaS360 and a series of blue dots curving over the number 360.

IBM MaaS360

Finden Sie Splashtop im IBM MaaS360 Marketplace, um Fernsupport neben den MDM- und MAM-Steuerungen von MaaS360hinzuzufügen, einschließlich iOS Remote View und Android Fernsteuerung.

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AppTec360 logo

AppTec360

Splashtop Remote Support integriert sich mit AppTec360 MDM/MAM, um iOS Remote View und Android Fernsteuerung zu unterstützen.

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