Splashtop Remote Support-Integrationen
Verbinde Splashtop Remote Support mit den Helpdesk-, Sicherheits- und Identitätstools, die dein Team bereits nutzt, damit du Sitzungen aus Tickets starten und jede Sitzung dokumentieren kannst.
Ticketing, Helpdesk und ITSM
FreshService
Starten Sie Splashtop Remote Support-Sitzungen aus Freshservice-Tickets. Erstellen Sie einen Session-Link im Ticket, senden Sie ihn an Ihren Nutzer und verbinden Sie sich ohne vorherige Installation. Sitzungsdetails werden automatisch im Ticket gespeichert.
Freshdesk
Unterstützen Sie Kunden innerhalb von Freshdesk-Tickets mit Splashtop Remote Support. Füge einen Session-Link ins Ticket ein, verbinde dich, sobald dein Nutzer es ausgeführt hat, und erhalte eine Aufzeichnung der Sitzung, die dem Ticket hinzugefügt wurde, wenn der Fall geschlossen wird.
ZENDESK
Starten Sie Fernsupport-Sitzungen von Zendesk-Tickets mit wenigen Klicks, ohne dass im Voraus Software auf dem Gerät des Nutzers benötigt wird. Wenn du den Support-Fall schließt, werden Sitzungs- und Dateiübertragungsprotokolle als private Kommentare zum Ticket hinzugefügt.
Jira
Geben Sie Ihren Technikern Fern-Unterstützung von innerhalb von Jira-Problemen. Erstellen Sie einen Session-Link aus dem Problem, teilen Sie ihn mit Ihrem Nutzer und verbinden Sie sich mit dessen Computer, wobei Session-Logs wieder zum Problem hinzugefügt werden.
ServiceNow
Starten Sie Fernsupport-Sitzungen von ServiceNow-Vorfällen mit der Splashtop -App aus dem ServiceNow Store. Nutzer können die Sitzungs-App direkt aus ihrer Vorfallansicht herunterladen, und Sitzungsprotokolle können als Referenz in den Vorfall aufgenommen werden.
Salesforce
Unterstützen Sie die Computer der Endnutzer, ohne Salesforce zu verlassen. Starte eine Remote-Sitzung aus Cases, Leads, Opportunities, Accounts oder Kontakten und füge Session-Logs dem Datensatz hinzu, wenn du fertig bist.
Microsoft Teams
Bieten Sie Fernsupport direkt aus einem Microsoft Teams-Chat an. Erstellen Sie eine Support-Karte mit einem Sitzungslink für Ihren Nutzer und verbinden Sie sich dann, wenn der Splashtop-Bot anzeigt, dass er bereit ist. Sitzungsaufzeichnungen sind im Reiter Sitzungsprotokolle der App verfügbar.
HaloITSM/HaloPSA
Starte Unbeaufsichtigt Sessions zu Halo-Assets und sende Betreuter Support-Einladungen über Tickets und Live-Chat, alles von der Halo-Konsole. Sitzungsnotizen werden wieder zum Ticket oder Chat hinzugefügt.
SysAid
Bringen Sie KI-gesteuertes Fernsupport in SysAid. SysAid Copilot identifiziert das richtige Gerät aus dem Service-Datensatz und erzeugt die Sitzungsverbindung, und jede Sitzung wird automatisch in der Ticket Journey protokolliert. Verfügbar für SysAid- cloud -Kunden.
Endpunkt-Sicherheit
Bitdefender
Schützen Sie die von Ihnen unterstützten Endgeräte mit Splashtop Antivirus, betrieben von Bitdefender, bereitgestellt und verwaltet von derselben Konsole, die Sie für Fernsupport verwenden. Bitdefender EDR und MDR sind ebenfalls als Add-ons erhältlich.
CrowdStrike
Sehen Sie sich die CrowdStrike Falcon-Erkennungen in der Splashtop-Konsole an, öffnen Sie sie in Falcon für eine tiefere Analyse und verbinden Sie sich mit dem betroffenen Endpunkt, um das Problem zu beheben. Kauf CrowdStrike über Splashtop oder bring deine eigene Lizenz mit Splashtop AEM mit.
SentinelOne
Installiere SentinelOne-Agenten auf Abruf oder automatisch über Endpunkt-Sicherheitsrichtlinien und bestätige die Schutzabdeckung über die Splashtop-Konsole. Kaufen Sie SentinelOne über Splashtop oder bringen Sie Ihre eigene Lizenz mit Splashtop AEM mit.
Identität, SSO und Protokollierung (Unternehmen)
Microsoft Entra ID
Lassen Sie Techniker sich mit ihren Microsoft Entra ID-Konten über SAML Single Sign-on bei Splashtop anmelden. Du kannst es in der Splashtop-App in der Entra-Anwendungsgalerie einrichten.
JUMPCLOUD
Authentifizieren Sie sich bei Splashtop mit JumpCloud SSO und stellen Sie Benutzer und Gruppen automatisch über SCIM bereit, aktualisieren und deprovisionieren.
ONELOGIN
Melden Sie sich mit Ihren OneLogin-Daten bei Splashtop an, um eine zentrale, sichere Single Sign-on zu ermöglichen.
Splunk
Exportiere automatisch Splashtop-Sitzungsprotokolle, Logins, Dateiübertragungen, Chats und Konfigurationsänderungen nach Splunk zur Sicherheitsüberwachung, Einhaltung und Untersuchungen.
Verwaltung mobiler Geräte
JAMF
Deployen Sie Splashtop auf von Jamf verwalteten Geräten mit Jamf Pro. Sie können dann Unbeaufsichtigte Betreuung für verwaltete Macs bereitstellen und iOS-Nutzern durch Bildschirmfreigabe helfen.
IBM MaaS360
Finden Sie Splashtop im IBM MaaS360 Marketplace, um Fernsupport neben den MDM- und MAM-Steuerungen von MaaS360hinzuzufügen, einschließlich iOS Remote View und Android Fernsteuerung.
AppTec360
Splashtop Remote Support integriert sich mit AppTec360 MDM/MAM, um iOS Remote View und Android Fernsteuerung zu unterstützen.