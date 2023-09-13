Syncro vertieft die Zusammenarbeit mit Splashtop, um den Fernzugriff zu vereinfachen

Syncro vertieft Zusammenarbeit mit Splashtop, um Fernzugriff zu vereinfachen
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Syncro bietet jetzt eine verbesserte nahtlose Integration mit Splashtop und bietet wachsenden Partnern so einen größeren Mehrwert
SEATTLE, 13. September 2023 – Syncro, eine All-in-One-Plattform für Professional Services Automation (PSA) sowie Fernüberwachung und -verwaltung (Remote Monitoring and Management, RMM) für Managed Service-Anbieter (MSPs) bietet seinen Partnern jetzt im Rahmen seines neuen Team-Tarifs erweiterte Splashtop-Funktionen an. Splashtop ist eine führende Fernzugriffs- und IT-Support-Lösung, mit der MSPs ihre Toolsets konsolidieren und eine Vielzahl einzigartiger Kundenumgebungen unterstützen können. Diese Partnerschaft bringt neue Funktionalitäten mit sich, die die Produktivität verbessern und den Kunden Fernsupport bieten – alles mit einem Klick auf eine Schaltfläche von der Syncro-Plattform aus.
„Diese Partnerschaft zeigt aufs Neue, wie Syncro wachsenden MSPs dabei hilft, ihre Betriebskosten zu senken“, so Emily Glass, CEO von Syncro. „Unser Ziel ist es, Partnern mit einer Reihe kosteneffizienter Tools zum Erfolg zu verhelfen und sie dabei zu unterstützen, ihren Kunden einen besseren Support zu bieten – diese Zusammenarbeit ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir unsere Mission umsetzen.“
Partner können über Syncro auf eine erweiterte Suite von Splashtop-Funktionen zugreifen, darunter:
Sofortige Fernsteuerung: Genießen Sie ununterbrochene Hochgeschwindigkeits-Fernverbindungen zu verwalteten Geräten, unabhängig von der Anwesenheit des Endbenutzers. Sie können schnell Fehler beheben und Aufgaben ausführen, genau wie Sie es vor Ort tun würden.
Einfacher Ein-Klick-Zugriff: Starten Sie mit nur einem Klick von der Syncro-Plattform aus eine Remote-Sitzung zu Assets, was Zeit spart und Abläufe optimiert.
Erhöhte Produktivität bei Remote-Sitzungen: Übertragen Sie Dateien, drucken Sie und interagieren Sie per Chat mit Endbenutzern, während Sie remote verbunden sind.
Automatisierte Sitzungsprotokollierung: Protokollieren Sie Splashtop-Sitzungen automatisch im Aktivitätsverlauf von Syncro und sorgen Sie so für Transparenz und Verantwortlichkeit.*
Erhöhte Effizienz durch Techniker-Kollaboration: Ermöglichen Sie mehreren Technikern die gleichzeitige Remote-Verbindung mit demselben Computer, um eine einfache Zusammenarbeit zu gewährleisten und die Produktivität zu steigern.
Nahtlose Multi-Monitor-Unterstützung: Mit einem echten Multi-zu-Multi-Monitor-Setup können Sie problemlos mehrere Monitore eines Remote-Computers anzeigen.
Ermöglichen Sie Endbenutzern den Fernzugriff auf ihre Arbeitscomputer: Erweitern Sie Ihr Angebot, indem Sie Lizenzen für den Fernzugriff von Endbenutzern erwerben und es Kunden ermöglichen, produktiv auf ihren Remote-Computern von überall aus zu arbeiten.
„Unsere wachsende Partnerschaft mit Syncro zeigt unser Engagement für MSPs bei der Bereitstellung verbesserter Fernzugriffslösungen“, so Mark Lee, CEO von Splashtop. „Durch die Erweiterung unserer Fernzugriffsfunktionen innerhalb der integrierten PSA- und RMM-Plattform von Syncro können MSPs effizienter und sicherer arbeiten. Wir freuen uns, mit einem Unternehmen wie Syncro zusammenzuarbeiten, das die Bedeutung benutzerfreundlicher, interoperabler und sicherer Lösungen für die MSP-Community zu schätzen weiß.“
Weitere Informationen zur Partnerschaft von Syncro mit Splashtop und den erweiterten Fernzugriffsfunktionen, die es bietet, finden Sie unter: https://syncromsp.com/
Über Syncro
Die All-in-One-PSA-, RMM- und Fernwartungssoftware von Syncro hilft Managed Service-Anbietern, effizientere und profitablere Geschäfte zu führen. Die Preisgestaltung ist erfrischend einfach, es gibt keine Verträge und eine Pauschalgebühr für alle Funktionen. Als Technologieunternehmen mit menschlichem Herzen setzt sich Syncro für Vielfalt, Inklusion und faire Praktiken ein, von denen alle profitieren – von Kunden und Mitarbeitern bis hin zur gesamten Branche. Besuchen Sie https://syncromsp.com/ für weitere Informationen oder folgen Sie uns auf LinkedIn @syncromsp.
Über Splashtop
Splashtop ist ein führender Anbieter von Lösungen, die das Arbeiten überall in der Welt vereinfachen. Seine Lösungen für hybrides Arbeiten und IT/MSP-Fernsupport bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis. Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K-HD-Qualität, Multi-Monitor-Unterstützung und 60 fps mit extrem geringer Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer und 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, nutzen weltweit Splashtop-Produkte. Splashtop.com
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Syncro
Syncro@cracklepr.com