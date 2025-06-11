Splashtop gewinnt den Digital Innovator Award 2025 von Intellyx
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Vision und Umsetzung für Autonomes Endpunktmanagement-Lösung, die als herausragend in der digitalen Transformationslandschaft anerkannt ist.
CUPERTINO, Kalifornien, 12. Juni 2025 – Splashtop gab heute bekannt, dass es den Intellyx Digital Innovator Award 2025 gewonnen hat. Intellyx ist ein Branchenanalystenhaus, das sich der digitalen Transformation von Unternehmen verschrieben hat, und die Auszeichnung hebt bahnbrechende Anbieter ins Rampenlicht, die es wert sind, beobachtet zu werden, die Innovationen in der Technologie für die digitale Transformation vorantreiben.
Splashtop wurde für seine strategische Vision und seinen Einstieg in den aufstrebenden Markt für autonomes Endpunktmanagement (AEM) ausgezeichnet, den Intellyx Anfang des Jahres als einer der ersten abdeckte. Seitdem hat Splashtop bereits Funktionserweiterungen angekündigt, die es der IT ermöglichen, Konfigurationsrichtlinien zu standardisieren und automatisch auf neue Geräte anzuwenden, um das Risiko von Fehlkonfigurationen zu verringern und die Sicherheit zu erhöhen, wenn ein Gerät online geht.
„Bei Intellyx erhalten wir jeden Tag Dutzende von PR-Pitches von einer Vielzahl von Anbietern“, sagte Jason Bloomberg, Managing Director von Intellyx. „Wir haben nur mit einem von hundert der disruptivsten und innovativsten Unternehmen in ihrem Bereich Briefings durchgeführt. Splashtop zeichnete sich durch seine Vision für kleine und mittelständische Unternehmen aus, einschließlich seines komplementären Ansatzes zu Microsoft Intune, der Echtzeit-Patching-Funktionen und Einblick in den Gerätezustand und die Bestände bietet. Diese Funktionen werden von Intune-Benutzern benötigt und geschätzt.“
Splashtop AEM ermöglicht es internen IT-Teams, ihre Umgebungen durch Echtzeit-Patching, intelligente Automatisierung und plattformübergreifende Transparenz proaktiv zu verwalten und zu sichern. Die Lösung ermöglicht es kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Managed Service-Anbietern (MSPs), kritische Sicherheitslücken zu schließen, sofort auf Bedrohungen zu reagieren und ein effizienteres, proaktives Management zu ermöglichen. Ohne die Kosten oder die Komplexität herkömmlicher RMM- und UEM-Tools steigert Splashtop den Wert aktueller IT-Investitionen und hilft Unternehmen dabei, zuverlässig zu skalieren.
„Wir fühlen uns geehrt, von Intellyx für unsere Innovation im Bereich Autonomes Endpunktmanagement anerkannt zu werden“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Splashtop hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit zu vereinfachen und die Effizienz für IT-Teams zu verbessern, indem es Routineprozesse automatisiert, redundante Toolsets konsolidiert und Kernmanagementsysteme durch Funktionen ergänzt, die die mittlere Zeit zur Erkennung, Behebung und Eindämmung von Bedrohungen verbessern.“
Splashtop's Fernsupport mit Endpoint-Management-Lösungen sind ab sofort unter www.splashtop.com verfügbar. Um mehr zu erfahren, lesen Sie den umfassenden Leitfaden von Splashtop zu AEM.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.