Splashtop als Finalist in der „Top 100 Red Herring North America“-Liste vertreten
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San Jose, CA — 7. Mai 2013 — Splashtop Inc., ein führendes Unternehmen für Remote-Desktop- und Anwendungszugriff, gab heute bekannt, dass es als Finalist für den Red Herring’s Top 100 North America Award ausgewählt wurde, eine prestigeträchtige Liste, die die vielversprechendsten privaten Technologieunternehmen des Jahres aus der nordamerikanischen Wirtschaftsregion ehrt. Splashtop bietet großen Unternehmen, KMUs und Verbrauchern leistungsstarken Remote-Desktop- und Anwendungszugriff, der geschäftskritische Apps, Daten und Dateien kosteneffektiv mobilisiert. Indem sie auf .net zugreifen können, IE, Flash und „dicke“ Business-Anwendungen wie CAD/CAM und Designprogramme auf iPads, Tablets und Smartphones – es gibt nur sehr wenige Einschränkungen, was sie wann von jedem mobilen Gerät aus zugreifen können. Die patentierte Technologie von Splashtop ermöglicht es sogar Gamern, Computerspiele auf ihren iPads zu spielen, und Pädagogen, den Lehrplan zu teilen, zu projizieren und zu kommentieren, während sie im Klassenzimmer herumlaufen und die Schüler interaktiver einbeziehen.
„Es ist eine große Ehre, als Finalist genannt zu werden“, so Mark Lee, CEO von Splashtop. „Es sind viele großartige Unternehmen gelistet, und wir freuen uns sehr, unter ihnen als ein Unternehmen anerkannt zu werden, das vielen Millionen von Benutzern großen Komfort und geschäftlichen Wert bietet.“
Red Herring wählt seit 1995 die aufregendsten und vielversprechendsten Start-ups und „Scale-Ups“ aus. Die Finalisten werden individuell aus einem großen Pool von Hunderten von Kandidaten aus ganz Nordamerika bewertet. Zwanzig Hauptkriterien liegen der Bewertung und dem Auswahlverfahren zugrunde. Dazu gehören unter anderem: die adressierbare Marktgröße des Kandidatenunternehmens, sein geistiges Eigentum und seine Patente, seine Finanzierung, der Proof-of-Concept, die vorangegangenen Einnahmen und das Know-how des Managements. Jedes Unternehmen durchläuft ein Einzelgespräch, nachdem es eine gründliche Bewerbung ausgefüllt hat, die durch eine Due Diligence ergänzt wird. Die Liste der Finalisten enthält oft die leistungsstärksten und bekanntesten Unternehmen des jeweiligen Jahres.
Diese einzigartige Bewertung wird durch eine Überprüfung der tatsächlichen Erfolgsbilanz und des Ansehens des Unternehmens ergänzt, die es Red Herring ermöglicht, über den „Hype“ hinaus zu sehen und die Liste zu einem wertvollen Instrument zu machen, um die größten Geschäftsmöglichkeiten in der Branche zu entdecken und zu fördern.
„Die Liste der Finalisten bestätigt die ausgezeichneten Entscheidungen der Unternehmer und VCs und die solide Verwurzelung der Start-ups im Amerika der Unternehmen, die sich ihre Innovationen zu eigen gemacht haben. Sie unterstreicht in jeder Hinsicht die unternehmerische Exzellenz der Vereinigten Staaten“, betont Alex Vieux, Herausgeber und CEO von Red Herring.
Die Auswahl der Finalisten für die Ausgabe 2013 des Red Herring 100 North America Award basiert auf technologischer Innovation, Managementstärke, Marktgröße, Investorenbilanz, Kundengewinnung und finanzieller Gesundheit. In den mehreren Monaten vor der Ankündigung haben Hunderte von Unternehmen aus den Bereichen Sicherheit, Web 2.0, Software, Hardware, Biowissenschaften, Cloud, Mobile und anderen ihre Beiträge eingereicht, um sich für den Preis zu qualifizieren.
Die Finalisten werden gebeten, ihre Gewinnstrategien auf dem Red Herring North America Forum in Monterey, Kalifornien, vom 21. bis 23. Mai 2013 vorzustellen. Die Top-100-Gewinner werden bei einer besonderen Preisverleihung am Abend des 23. Mai im Rahmen der Veranstaltung bekannt gegeben.