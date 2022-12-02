Splashtop veröffentlicht Splashtop 2 für iPhone als kostenlose App
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Splashtop bringt die iPhone-Version seiner Remote-Desktop-Software der nächsten Generation, Splashtop 2 - Remote Desktop ("Splashtop 2"), auf den Markt, die seine proprietäre "Bridging Cloud"Infrastruktur nutzt und iPhone-Benutzer von überall auf der Welt sicher mit ihren Computern verbindet; die App wird für eine begrenzte Zeit kostenlos angeboten
17. Oktober 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute die Veröffentlichung der iPhone-Version von Splashtop 2 — Remote Desktop („Splashtop 2“) bekannt, der neuesten Generation seiner preisgekrönten Remote-Desktop-App. Nach der Veröffentlichung von Splashtop 2 für iPad im Juni und der Einführung der Splashtop „Bridging Cloud“ -Infrastruktur wird die Veröffentlichung von Splashtop 2 für iPhone für eine begrenzte Zeit als kostenlose App eingeführt.
Bis heute hat Splashtop über acht Millionen Nutzern von Mobilgeräten, von Tablets bis hin zu Smartphones, den Fernzugriff auf ihre Windows-PCs und Macs ermöglicht, sodass sie aus der Ferne Anwendungen ausführen, Dateien anzeigen und bearbeiten, HD-Filme ansehen und grafikintensive Spiele spielen können.
„In etwas mehr als 3 Monaten seit seiner Veröffentlichung wurde Splashtop 2 für iPad und Android-Tablets bereits millionenfach heruntergeladen“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Mit dieser neuen Version bieten wir iPhone-Nutzern das gleiche hohe Maß an Sicherheit, Datenschutz und Leistung, das Splashtop immer wieder seine 5-Sterne-Bewertungen einbringt.“
Die Splashtop 2-App ermöglicht Konnektivität zwischen Geräten in einer lokalen Netzwerkumgebung. Darüber hinaus ermöglicht ein Modul namens „Anywhere Access Pack“, das als In-App-Kauf erhältlich ist, Benutzern, sich über das Internet mit ihren Geräten zu verbinden.
Die App hat eine neu gestaltete, benutzerfreundliche Oberfläche und wurde für neue Hardwarefunktionen wie das Retina-Display von Apple optimiert. Die iPhone-Version unterstützt bis zu 30 Bilder pro Sekunde Streaming und eine Latenz von unter 30 Millisekunden und sorgt so für ein flüssiges Video und ein responsives Spielerlebnis.
Bei Splashtop 2 ist die einzige Konfiguration, die für die Verbindung mit Computern erforderlich ist, ein Benutzername und ein Passwort. Es ist nicht nötig, Router oder Firewalls zu konfigurieren oder IP-Adressen oder Sicherheitscodes manuell einzugeben. Mit der Hinzufügung von Anywhere Access Pack können Benutzer mit demselben einfachen Verfahren von überall auf der Welt aus eine zuverlässige Verbindung zu ihren Geräten herstellen, und zwar über das Internet.
Darüber hinaus verfügt die App über eine sich selbst optimierende Technologie, die sich an die Bedingungen des Netzwerks anpasst und es dem Benutzer ermöglicht, die Bandbreite eines 3G- oder 4G-Netzwerks oder einer Internetverbindung voll auszuschöpfen. Splashtop schützt Benutzerdaten durch seine firmeneigene Bridging Cloud, setzt aber branchenübliche Verschlüsselungstechnologie ein, um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.
Eine Präsentation kann unter https://www.slideshare.net/splashtopinc/120530-existing-users-takeatourv7/1angesehen werden, ein kurzes Video zu Splashtop 2 ist hier verfügbar:
Splashtop 2 kann für das iPhone aus dem iTunes App Store unter https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-2-remote-desktop/id561386772?mt=8 heruntergeladen werden. Die App ist für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich. Das Anywhere Access Pack ist als siebentägige Testversion kostenlos erhältlich, danach kann es für 0,99 $ pro Monat oder 9,99 $ pro Jahr erworben werden.
Splashtop Streamer
Splashtop 2 erfordert das Herunterladen und Installieren der kostenlosen Splashtop Streamer-Software auf einem Windows-PC oder Mac. Unterstützte Plattformen: Windows 7, Vista und XP (einschließlich Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard oder Lion sind für Mac-Benutzer erforderlich). Für die beste Leistung wird ein Computer mit Dual-Core-CPU empfohlen. Der Kauf von Splashtop 2 beinhaltet eine Lizenz für den Zugriff auf bis zu 5 Computer.
Über Splashtop Inc.
Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu berühren, indem es das beste Remote-Desktop-Erlebnis seiner Klasse bietet – Tablets, Telefone, Computer und Fernseher miteinander verbindet. Die Splashtop-Technologie ermöglicht es Verbrauchern und Geschäftsanwendern, mit hoher Leistung, sicher und interaktiv auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall zuzugreifen. Die Produkte von Splashtop sind Bestseller-Apps im Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore für Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop und anderen. Mehr als acht Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App-Stores heruntergeladen, und mehr als 100 Millionen Geräte von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und anderen Partnern wurden mit Splashtop ausgeliefert. Die Konsumerisierung der IT und die Verbreitung mobiler Geräte führen zur Einführung von Splashtop durch Unternehmen. Die Splashtop Bridging Cloud sorgt für zuverlässige, sichere und leistungsstarke Konnektivität über mehrere Geräte hinweg. Splashtop hat den prestigeträchtigen „Most Innovative Product“-Award von PC World, den „Best of What’s New“-Award von Popular Science und den „Best of 2012 CES“-Award von LAPTOP Magazine gewonnen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Büros in Peking, Hangzhou, Shanghai, Taipeh und Tokio. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.splashtop.com.
Kontakt für die Medien
Splashtop PR-Team
Nützliche Links:
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Lade Splashtop 2 herunter: https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-2-remote-desktop/id561386772?mt=8