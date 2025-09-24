Splashtop als regionaler Marktführer in Europa und Kanada in den G2 Herbst 2025 Berichten anerkannt
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Momentum im Endpoint- und Patch-Management spiegelt das Vertrauen der Kunden, ROI und compliance-gesteuerte Einführung wider
CUPERTINO, Kalifornien, 24. Sep. 2025 – Splashtop gab heute eine starke Leistung in den G2 Herbst 2025 Berichten bekannt, wobei Anerkennung in den Kategorien Endpoint Management, Patch Management, Fernsupport und Remote-Desktop erzielt wurde. Mit Auszeichnungen in EMEA, Europa, Großbritannien und Kanada expandiert Splashtop weiterhin weltweit und liefert messbare ROI- und compliance-bereite Lösungen für IT-Teams.
Highlights
Als Momentum Leader für Endpunktverwaltung und High Performer im EMEA Regional Grid® Report ausgezeichnet
Als regionaler Marktführer für Fernsupport und Remote-Desktop in EMEA, Europa, UK und Kanada anerkannt
Ausgezeichnet als Best Estimated ROI in den Kategorien Endpunktverwaltung und Patch-Verwaltung
Patch-Verwaltung fegte Abzeichen mit schnellster Implementierung, am einfachsten zu bedienen und Benutzern, die am ehesten empfohlen werden, in allen Organisationsgrößen
Regionale Stärke & Kundenvalidierung
Im EMEA Regional Grid® Report für Endpunktverwaltung wurde Splashtop sowohl als Momentum Leader als auch als High Performer anerkannt. Die Prüfer lieferten herausragende Bestätigungen, wobei 98 % angaben, dass sie Splashtop empfehlen würden und 100 % der Meinung sind, dass das Produkt in die richtige Richtung geht.
In Europa und Großbritannien wurde Splashtop als Regionaler Leader im Bereich Fernsupport und Remote-Desktop benannt. Im Europe Regional Grid® Report für Fernsupport lobten die Rezensenten einstimmig Splashtops Multi-Plattform-Unterstützung und Unbeaufsichtigt Fernzugriff, wobei 94% den Remote-Neustart als geschätztes Feature hervorhoben. Sicherheit bleibt zentral für das Vertrauen der Kunden, wobei Splashtop hohe Bewertungen für die Zufriedenheit mit Funktionen wie Datenverschlüsselung (97%) und Compliance (96%) erhielt.
"Kosteneffiziente plattformübergreifende On-Demand- und Unbeaufsichtigte Betreuung mit effektiven Add-ons. Splashtop erfüllt unsere Anforderungen zur Verwaltung zahlreicher Cloud- und On-Premises-Server, hauptsächlich Windows und macOS, sowie On-Demand-Support für die Endbenutzer unserer Kunden, zu denen auch einige IOS- und Android-Geräte gehören. Es ist einfach einzurichten und zu installieren und wesentlich kostengünstiger als die vorherigen Systeme, die wir verwendet haben. Splashtop wird jeden Tag verwendet!" - Verifizierter Benutzer in Computer Software
Momentum bei Endpunkt- & Patch-Verwaltung
Splashtop setzte seine Aufwärtsentwicklung in der Patch-Verwaltung fort und erzielte das Beste geschätzte ROI und holte sich Abzeichen für Benutzerfreundlichkeit und Anpassung. Kunden erkannten Splashtops AEM-Patch-Management-Funktionen für schnellste Implementierung (insgesamt und für SMBs), am einfachsten zu bedienen und Benutzer, die am meisten empfohlen werden, an. Zusammen mit den Anerkennungen in der Endpunktverwaltung validieren diese Erfolge Splashtops Strategie, IT-Teams dabei zu helfen, Tools zu konsolidieren, die Time-to-Value zu verbessern und Echtzeit-Patching und Automatisierung zu liefern, die die dringendsten Bedürfnisse ressourcenbeschränkter IT-Teams adressieren.
"Splashtop funktioniert von Ihrem Telefon, Computer oder Tablet aus. Und Sie können auf ein Telefon, einen Computer oder ein Tablet aus der Ferne zugreifen. Mit dem Endpoint-Add-On ist es fast so robust wie Kaseya. Sie fügen ständig mehr und mehr Funktionen hinzu und haben das Potenzial, DIE Fernsteuerung Endpunktmanagement-Software zu werden." - Michael M., Senior Manager of System Administration
Sicherheit & Compliance für europäische IT
Splashtops Dynamik in Europa steht im Einklang mit zunehmenden Compliance- und Sicherheitsanforderungen, darunter der Digital Operational Resilience Act (DORA), NIS2 (Network and Information Systems Directive 2), ENS (Entry Summary Declaration) und der Cyber Resilience Act (CRA). Splashtop kann IT-Teams dabei unterstützen, diese Anforderungen zu erfüllen, mit:
256-Bit AES-Verschlüsselung, TLS und Multi-Faktor-Authentifizierung
Automatisiertes Patchen und Schwachstellenscanning durch Splashtop Autonomous Endpoint Management
Detailliertes Logging und Geräteverifizierung für die Prüfbarkeit
ISO/IEC 27001:2022 und SOC 2-Zertifizierung, DSGVO-Konformität und souveräne europäische Cloud-Infrastruktur
„Splashtop gibt uns die Möglichkeit, alle unsere verschiedenen Maschinen auf eine Weise bereitzustellen und zu überwachen, die viel handhabbarer ist als selbst die teureren Optionen von Microsoft und anderen. Vom Skripteinsatz bis zur Sicherheitskonformität kann Splashtop bei allem helfen. Wenn Sie jemals auf ein Problem stoßen, ist deren Kundensupport zudem schnell zur Stelle und immer erreichbar.“ - Drew E., Systemadministrator
„Globale IT-Leiter entscheiden sich für Splashtop, weil wir Ergebnisse liefern, die zählen: schnellere Amortisation, vereinfachte Compliance und Lösungen, die ihre Teams in Tagen statt Monaten übernehmen können“, sagte Alexander Draaijer, General Manager & Vice President Sales, Americas & EMEA, Splashtop, mit Sitz in Amsterdam. „Diese Anerkennung von G2 spiegelt die Traktion wider, die wir in der gesamten Region sehen, da Organisationen aller Größen nach vertrauenswürdigen Partnern suchen, die ihnen helfen können, sowohl Effizienz als auch Resilienz zu erreichen.“
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.