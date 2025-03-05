Splashtop als GetApp Category Leader für MSP-Software 2025 ausgezeichnet
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Die Anerkennung unterstreicht das Engagement von Splashtop, MSPs dabei zu unterstützen, die Remote-IT-Verwaltung zu rationalisieren, die Sicherheit zu verbessern und die Betriebskosten zu senken.
CUPERTINO, Kalifornien, März 6, 2025 – Splashtop, ein führender Anbieter von Remote-Lösungen, die das Arbeiten an jedem Ort vereinfachen, wurde im GetApp Report 2025 für Managed Service Provider (MSP) Software als Category Leader ausgezeichnet. Diese Anerkennung basiert auf verifiziertem Benutzerfeedback und zeigt das Engagement von Splashtop, MSPs mit leistungsstarken und dennoch kostengünstigen Tools auszustatten. Die Lösungen des Unternehmens vereinfachen das Remote-IT-Management, erhöhen die Sicherheit und verbessern die Servicebereitstellung für 40.000 MSPs weltweit.
GetApp, eine vertrauenswürdige Plattform für den Vergleich und die Überprüfung von Software, bewertet und bewertet Software anhand von fünf Schlüsselkriterien für seine Category Leaders: Benutzerfreundlichkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Funktionalität, Kundensupport und Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit. Die Punktzahl von 90 von 100 Punkten von Splashtop dient als Beweis dafür, dass das Unternehmen in der Lage ist, die sich wandelnden Anforderungen von MSPs zu erfüllen.
Unterstützung von MSPs bei der Bewältigung von Herausforderungen im IT-Management
MSPs arbeiten in einer sich schnell verändernden IT-Landschaft, in der die Erwartungen der Kunden an einen schnellen, nahtlosen Support höher denn je sind. Die Verwaltung verschiedener IT-Umgebungen, die Gewährleistung der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und die Kontrolle der Kosten sind ständige Anliegen. Viele MSPs sind auf der Suche nach skalierbaren, kostengünstigen Lösungen, die es ihnen ermöglichen, schnell auf IT-Probleme zu reagieren und gleichzeitig hohe Sicherheits- und Service-Level zu gewährleisten.
Splashtop hilft MSPs , diese Herausforderungen zu meistern, indem es eine schnelle, zuverlässige Fernzugriffs- und Supportplattform bereitstellt, die es Technikern ermöglicht, IT-Probleme in Echtzeit zu lösen, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und das Vertrauen der Kunden zu stärken. Dank der umfassenden Geräteunterstützung, einschließlich Windows, Mac, Linux, iOS, Android und Chromebook, können MSPs ihre Kunden jederzeit und überall unterstützen, ohne kostspielige Infrastruktur-Upgrades durchführen zu müssen. Darüber hinaus geben starke Sicherheitsfunktionen – wie z. B. Multi-Faktor-Authentifizierung, Gerätevertrauen und Verschlüsselung – MSPs Vertrauen in den Schutz der IT-Umgebungen ihrer Kunden.
"MSPs arbeiten mit hauchdünnen Margen und einem zunehmenden Bedarf an Sicherheits-, Effizienz- und Kostensteigerungen, während sie gleichzeitig sicherstellen, dass die Systeme ihrer Kunden betriebsbereit und sicher bleiben", sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. "Wir sind uns dieser Herausforderungen bewusst und setzen uns dafür ein, erschwingliche Lösungen bereitzustellen, die das Remote-IT-Management vereinfachen und automatisieren, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Leistung einzugehen. Wir konzentrieren uns darauf, MSPs dabei zu helfen, intelligenter zu arbeiten, schneller zu reagieren und ihr Geschäft mit Zuversicht zu skalieren."
Kundenorientierte Anerkennung
Das Ranking von Splashtop im GetApp Category Leaders Report 2025 wird durch positives Feedback von IT-Experten unterstützt, die die Plattform täglich nutzen.
"Einfach zu implementieren, zugänglich und zu verwenden. Splashtop ist wirklich ein unverzichtbarer Remote-Agent für MSPs, unabhängig von ihrer Größe." – Andrew M., Informationstechnologie und Dienstleistungen, 1-10 Mitarbeiter
Splashtop ist für unsere Fernsupport-Lösungen von entscheidender Bedeutung und hat uns selbst in den anstrengendsten Situationen nie im Stich gelassen. Splashtop ist sehr reaktionsschnell und nie fehlerhaft oder abgehackt." – Kyle S., Informationstechnologie und Dienstleistungen, 51-200 Mitarbeiter
"Splashtop verwenden wir seit vielen Jahren und es ist wirklich einfach zu implementieren und wird häufig aktualisiert, alle Standardfunktionen plus ein paar Extras sind sofort im Lieferumfang enthalten." – Aaron F., Informationstechnologie und Dienstleistungen, 51-200 Mitarbeiter
IT- und MSP-Experten, die auf der Suche nach einer leistungsstarken und kostengünstigen Lösung für den Fernzugriff und -support sind, können unter www.splashtop.com mehr erfahren. Starten Sie noch heute ein Kostenlos testen oder fordern Sie eine personalisierte Demo an.
Über Splashtop
Splashtop ist ein führender Anbieter von Lösungen, die das Arbeiten an jedem Ort vereinfachen. Die Lösungen für Hybrides Arbeiten und IT / MSP Fernsupport bieten eine Erfahrung, die schnell, einfach und sicher ist. Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K-HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop verfügt über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, eine breite Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Nutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. www.splashtop.com