Splashtop geht Partnerschaft mit LANDESK ein, um hochleistungsfähigen Fernzugriff und Fernunterstützung von und auf Mobilgeräte und Chromebooks zu bieten
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
LANDESK One.Partnerschaft erweitert Werte auf die IT, um mobile Arbeitskräfte zu ermöglichen
San Jose, Kalifornien — 3. September 2015 — Heute gab Splashtop die Verfügbarkeit seiner preisgekrönten, leistungsstarken Splashtop-Remote-Desktop-Lösung für Kunden der LANDESK Management Suite im Rahmen des LANDESK One Partnerprogramms bekannt. Splashtop Remote-Desktop-Lösungen ergänzen den benutzerzentrierten IT-Ansatz der LANDESK Management Suite, indem sie das beste mobile Benutzererlebnis für Fernzugriff und Fernsteuerung bieten:
LANDESK-Kunden können diese sichere, hochleistungsfähige Fernzugriffslösung problemlos für ihre Mitarbeiter bereitstellen und ihren mobilen Mitarbeitern jederzeit und überall Zugriff auf wichtige Geschäftsanwendungen und -daten ermöglichen – von iPad, iPhone, Android-Geräten, Chromebooks und Computern aus.
LANDESK-Kunden können erweiterte Remote-Supportfunktionen von und zu beliebigen Mobilgeräten nutzen.
Splashtops hochleistungsfähige Remote-Desktop-Lösung wird heute von über acht Millionen Anwendern genutzt, die alle Arten von Geräten und Betriebssystemen verwenden – iOS, Android, Linux, Windows, MAC und Chromebook. Je nach Bedarf können LANDESK-Kunden zwischen der Cloud-basierten Splashtop Business oder der On-Premise-basierten Splashtop Enterprise-Lösung wählen. Um Splashtop Business-Kunden ein hohes Maß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung zu bieten, betreibt Splashtop eine skalierbare, globale Relay-Infrastruktur. Für Kunden, die Active-Directory-Integration, Multi-Faktor-Authentifizierung, MDM-/EMM-Integration und/oder VDI-Unterstützung benötigen, bietet die Splashtop Enterprise-Online-Lösung zusätzliche Flexibilität.
„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit LANDESK, um das neue mobile Zeitalter zu begrüßen, in dem Mitarbeiter mit ihren mobilen Geräten ständig unterwegs sind und Zugang zu Unternehmensanwendungen und -daten benötigen – gleichzeitig müssen diese mobilen Geräte unterstützt werden“, sagt Mark Lee, CEO & Mitgründer von Splashtop. „Die hochleistungsfähige, sichere und zuverlässige Lösung von Splashtop versetzt die IT-Abteilung in die Lage, einen besseren Kundenservice zu bieten und die Produktivität des Unternehmens zu steigern.“
„Die Arbeitsnehmer von heute wollen in der Lage sein, überall und mit jedem Gerät zu arbeiten“, so Steve Workman, Vice President of Strategy bei LANDESK. „Zusammen ermöglichen Splashtop und LANDESK der IT-Abteilung die Unterstützung von Mitarbeitern in der Ferne, egal, welches Gerät sie benutzen, und den Mitarbeitern den Fernzugriff auf Arbeitscomputer von überall und mit jedem Gerät.“
Kostenlose Testversionen von Splashtop Business (Cloud) und Splashtop Enterprise (vor Ort) sind verfügbar:
Splashtop Business: https://www.splashtop.com/business
Splashtop Business for Remote Support: https://www.splashtop.com/remote-support
Splashtop Enterprise: https://www.splashtop.com/enterprise
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Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet das branchenweit beste produktive, unterstützende und kollaborative Erlebnis seiner Klasse und verbindet Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher und Clouds. Splashtop Remote-Desktop-Dienste ermöglichen es Menschen, über ihre Mobilgeräte auf ihre Lieblings-Apps, Dateien und Daten zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Produkte für die Zusammenarbeit wie Splashtop Classroom und Mirroring360 ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung von einem zu vielen Geräten. Mehr als 18 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und Herstellungspartner wie HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel und andere haben Splashtop auf mehr als 100 Millionen Geräten ausgeliefert.
Diese leistungsstarke Remote-Desktop- und Anwendungszugriffslösung ist eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Möglichkeit, Probleme mit der mobilen VPN-Kompatibilität und RDP über WAN zu lösen. Splashtop hat die prestigeträchtigen Auszeichnungen „Most Innovative Product“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science sowie „Best of CES“ vom LAPTOP Magazine erhalten und ist Finalist von Red Herring 100 North America. Splashtop wird über MDM/MAM-Partner und zusätzliche Wiederverkäufer vertrieben. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit internationalen Niederlassungen in China, Japan und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter www.splashtop.com und www.mirroring360.com.
Über LANDESK Software
LANDESK, die globale Autorität für benutzerzentrierte IT, ermöglicht es Benutzern, am produktivsten zu sein, während die IT die Geschwindigkeit des Wandels annimmt. Durch die Integration und Automatisierung von IT-Systemmanagement, Endpunktsicherheitsmanagement, Servicemanagement, IT-Asset-Management und Mobile-Device-Management befähigt LANDESK die IT, die sich schnell entwickelnden Benutzeranforderungen mit der Notwendigkeit, kritische Assets und Daten zu sichern, in Einklang zu bringen. Mit Büros auf der ganzen Welt hat LANDESK seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah. Für weitere Informationen besuchen Sie www.landesk.com.
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