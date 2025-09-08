Splashtop als starker Performer im Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer 2025 für Remote-Desktop-Software benannt
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Die Anerkennung spiegelt echte Kundenerfahrungen und Ergebnisse für IT-Teams wider, die Remote-Desktop-Software evaluieren.
CUPERTINO, Kalifornien, 09. Sep. 09, 2025 – Splashtop wurde im Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer-Bericht 2025 als starker Performer für Remote-Desktop-Software anerkannt. Die Platzierung im Quadranten "Starker Performer" bedeutet, dass Splashtop den Marktdurchschnitt für die Gesamtbewertung erreicht oder übertroffen hat, jedoch unter dem Marktdurchschnitt für Benutzerinteresse und -akzeptanz liegt.
Splashtop erhielt eine Gesamtbewertung von 4,7 von 5 Sternen und eine 97%ige Empfehlungsbereitschaft aus 46 berechtigten Bewertungen von Unternehmens- und Regierungsorganisationen, basierend auf Bewertungen bis zum 30. Juni 2025.
„Wir glauben, dass wir investieren, um hybrides Arbeiten sicher und verwaltbar für die IT zu machen, gepaart mit einer Benutzererfahrung, die Mitarbeiter lieben“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Man sieht es in der täglichen Arbeit, sei es bei Künstlern, die detaillierte CGI über reaktionsschnelle Remote-Verbindungen produzieren, Mitarbeiter, die schnelle Unterstützung erhalten, wenn sie sie benötigen, oder Endpunktmanagement, das Systeme ohne Unterbrechung des Geschäfts am Laufen hält.“
Kunden heben konsequent Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit, Sicherheit und reaktionsschnellen Support hervor:
"Bietet eine sichere, optimierte und schnelle Enterprise-Fernzugriffslösung, die die IT-Verwaltungskosten effektiv senkt und gleichzeitig die Benutzerzufriedenheit und Effizienz im Fernsupport erheblich steigert." IT-Mitarbeiter, Bankwesen, Unternehmensgröße: 50M – 250M USD.
„Die Zuverlässigkeit der Computerzuweisung und die Verwaltungskonsole sind die besten, die ich auf dem Markt gesehen habe.“ Leiter der IT, Reise- und Gastgewerbe, Unternehmensgröße: 50M - 250M USD.
„Einfach zu bedienen, die Benutzeroberfläche ist einfach und leicht zu verstehen, und die Funktionen erfüllen unsere Bedürfnisse.“ Manager, IT-Sicherheit und Risikomanagement, IT-Dienstleistungen, Unternehmensgröße: 500M - 1B USD
Der Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“ ist ein Dokument, das Gartner Peer Insights-Bewertungen in Erkenntnisse für Käufer von Technologie und Dienstleistungen zusammenfasst. Diese aggregierte Peer-Perspektive, zusammen mit den einzelnen detaillierten Bewertungen, ergänzt die Expertenforschung von Gartner und kann eine Schlüsselrolle in Ihrem Kaufprozess spielen. Peers sind verifizierte Rezensenten eines Technologieprodukts oder -dienstes, die nicht nur das Angebot bewerten, sondern auch wertvolles Feedback geben, das vor einer Kaufentscheidung berücksichtigt werden sollte. Während Organisationen sicheres hybrides Arbeiten skalieren, konzentriert sich Splashtop darauf, praktische Tools bereitzustellen, die die Produktivität verbessern, den IT-Aufwand reduzieren und die Sicherheit für schlanke Teams in den Bereichen Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktmanagement stärken.
Für weitere Informationen zu Splashtops preisgekrönten Lösungen für Fernzugriff, Support und Endpunktmanagement besuchen Sie bitte Splashtop.com.
Haftungsausschlüsse
Gartner, Voice of the Customer für Remote-Desktop-Software, Peer Contributors, 29. August 2025.
Gartner® und Peer Insights™ sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt von Gartner® Peer Insights™ besteht aus den Meinungen einzelner Endbenutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen basieren, und sollte nicht als Tatsachenaussagen ausgelegt werden, noch repräsentieren sie die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt oder keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt wird, und gibt keine Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf diesen Inhalt, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Fernarbeit, -support und -management, die Sicherheit und Leistung in der „Work-from-anywhere“-Welt vereinfachen. Mit dem Erfolg der Kunden als Priorität Nummer 1 ist die Technologie von Splashtop einfach bereitzustellen, zu nutzen und zu verwalten für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Großunternehmen. Sie bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, hohe Durchsatzrate, breite Geräteunterstützung und 24/5-Kundensupport. Die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählte zugängliche Lösung, Splashtop ist ein Partner, der Nutzern ermöglicht, auf ihren eigenen Bedingungen zu wachsen und zu skalieren mit hochflexiblen Plänen. Splashtop ist ein Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und stimmt sich mit Microsoft ab, um Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.