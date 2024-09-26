Splashtop wird zum Rising Star bei den CybersecAsia Readers' Choice Awards 2024 ernannt
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Auszeichnung für Innovation und Engagement für sicheren Fernzugriff und Support-Lösungen im asiatisch-pazifischen Raum
SINGAPUR, 26. Sep. 2024 - Splashtop, ein führender Anbieter von sicheren Fernzugriffs- und Support-Lösungen, wurde bei den prestigeträchtigen 5. CybersecAsia Readers' Choice Awards als Rising Star ausgezeichnet. Die Auszeichnungen werden von CISOs, Technologieführern und Cybersicherheitspraktikern vergeben und würdigen die führenden Unternehmen im Bereich Cybersicherheit des asiatisch-pazifischen Raums für ihre wichtige Rolle, Innovationen und Fortschritte in der Branche. Splashtop wurde von den Lesern von CybersecAsia für seine Innovation und sein Engagement für die Sicherheit ausgewählt, während es den Remote- und Hybrid-Arbeitskräften der Welt ermöglicht, produktiv zu sein.
Mit dem Rising Star Award werden neuere Anbieter ausgezeichnet, die einen bedeutenden Einfluss auf den Cybersicherheitsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum ausgeübt haben. Splashtop hat sich schnell als zuverlässiger Partner etabliert, der vereinfachte und dennoch sichere Fernzugriffs- und Supportlösungen anbietet, die den wachsenden Anforderungen von Hybriden Arbeitsumgebungen gerecht werden.
„Wir fühlen uns geehrt, von den CybersecAsia-Lesern in unserem ersten Jahr als Rising Star anerkannt zu werden“, sagte Leonard Wong, Vizepräsident für den Asien-Pazifik-Raum bei Splashtop. „Sicherer und gleichzeitig vereinfachter Fernzugriff und -support sind heute ein wichtiger Aspekt des Geschäftsbetriebs. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und IT-Anwendern innovative Lösungen an die Hand zu geben, die sich leicht in ihren Betrieb integrieren lassen. Diese Auszeichnung bestätigt unser Engagement, Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum dabei zu unterstützen, sich sicher an die sich entwickelnde Cyber-Bedrohungslandschaft anzupassen.“
Victor Ng, Editor-in-Chief von CybersecAsia, sagte über die Anerkennung von Splashtop: „In der post-pandemischen Umgebung des hybriden Arbeitens hat Splashtop Innovationen entwickelt, die Organisationen und Einzelpersonen helfen, sich an die neue Normalität anzupassen, mit Lösungen, die auf die Bedürfnisse des hybriden Arbeitens, des Fernzugriffs und des Fernsupports ausgerichtet sind.“
Splashtop-Lösungen bieten fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie Single Sign-On (SSO), Multi-Faktor-Authentifizierung, IP-Whitelisting und granulare Zugangskontrollen, die es IT-Teams ermöglichen, Benutzeridentitäten durch mehrere Authentifizierungsebenen zu verifizieren. End-to-End-Verschlüsselung und Wasserzeichen schützen den Inhalt von Remote-Sitzungen. Für das Compliance- und Regulierungsmanagement zeichnet die zentralisierte Sitzungsaufzeichnung automatisch Remote-Sitzungen in der Cloud auf, während die SIEM-Integration eine Echtzeitanalyse von Sicherheitswarnungen ermöglicht, die von Anwendungen und Netzwerkhardware erzeugt werden. Splashtop ist konform mit globalen Sicherheitsstandards wie ISO 27001, DSGVO und SOC-2 und sorgt dafür, dass sensible Daten sicher bleiben.
Die CybersecAsia Readers' Choice Awards 2024, die bereits zum fünften Mal vergeben werden, sind eines der renommiertesten Programme in der Region, mit dem herausragende Anbieter von Cybersicherheitslösungen ausgezeichnet werden. In diesem Jahr wurden 21 Unternehmen für ihre Innovationen geehrt. Über 1.100 qualifizierte Wähler aus dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum wählten die Gewinner aus.
Da die Cyberbedrohungen weiter zunehmen, ist die Nachfrage nach sicheren und zuverlässigen Fernzugriffslösungen entscheidend geworden. Für weitere Informationen über die preisgekrönten Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung von Splashtop besuchen Sie bitte Splashtop.com.
Über Splashtop
Splashtop ist ein führender Anbieter von Lösungen, die das Arbeiten an jedem Ort vereinfachen. Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis. Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K-HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com