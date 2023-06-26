Splashtop Named Hybrid Work Solution Provider of the Year

Splashtop wurde zum Anbieter des Jahres für Hybrid-Arbeitslösungen gekürt
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Im Rahmen des RemoteTech Breakthrough Award 2023 wurde Splashtop zum führenden Anbieter von Softwarelösungen für leistungsstarke hybride Arbeitsumgebungen gewählt.
CUPERTINO, Kalifornien, 27. Juni 2023 – Splashtop, ein führender Anbieter von Remote-Lösungen, der die Fernarbeit vereinfacht, gibt stolz seine kürzliche Auszeichnung mit dem RemoteTech Breakthrough Award 2023 bekannt, mit dem Splashtop zur Hybrid-Arbeitslösung des Jahres gekürt wurde. Die renommierte Auszeichnung würdigt die weltweit besten Technologieunternehmen, -produkte und -dienstleistungen, die Fernarbeit ermöglichen, und erhielt in diesem Jahr über 1.250 Nominierungen aus der ganzen Welt.
In hybriden und Remote-Arbeitsumgebungen ist Leistung entscheidend für Geschäftskontinuität und Rentabilität. Die Software von Splashtop nutzt fortschrittliche Komprimierungstechniken, die den Bandbreitenbedarf minimieren und reibungslose und stabile Verbindungen gewährleisten, die ein einwandfreies Benutzererlebnis bei 4K-Streaming und 60 Bildern pro Sekunde bieten. Dadurch können Remote-Mitarbeitende von jedem Gerät aus eine Verbindung zu hochleistungsfähigen Workstations und CPU-intensiven Anwendungen herstellen, ohne dass die Leistung darunter leidet. Die sichere Software von Splashtop gewährleistet einen zuverlässigen Fernzugriff mit allen Betriebssystemen und ermöglicht Benutzern ein nahtloses Arbeiten von überall und jedem Gerät aus. Dies erhöht die Flexibilität von Unternehmen und fördert ihre BYOD-Richtlinien (Bring Your Own Device).
„Die Auszeichnung „Hybrid Work Solution of the Year“ würdigt Splashtops Engagement für kundenorientierte Innovation und seine entscheidende Rolle bei der Förderung effizienter und produktiver hybrider Arbeitsumgebungen“, so Mark Lee, CEO von Splashtop. „Wir stellen uns eine Welt vor, in der Technologie die Remote-Arbeit vereinfacht und nahtlose, leistungsorientierte Lösungen bietet, die es Menschen ermöglichen, von überall aus effektiv zu arbeiten.“
Da Unternehmen hybrides Arbeiten standardisieren, stehen sie vor der Herausforderung, die richtigen Technologielösungen zu finden, die eine sichere und produktive Arbeitsumgebung von überall aus ermöglichen. Die diesjährigen Gewinner wurden von einer Expertenjury, die eine Mischung aus technischem, geschäftlichem, akademischem und analytischem Know-how der Technologiebranche repräsentiert, umfassend analysiert und bewertet. Die Beiträge wurden im Hinblick auf die Innovation bewertet, die sie für die Remote-Belegschaft darstellen.
Für weitere Informationen zu den preisgekrönten Lösungen für Fernzugriff und Fernsupport von Splashtop, besuchen Sie Splashtop.com.
Über Splashtop
Splashtop ist führender Anbieter von Lösungen, die die Arbeitswelt überall vereinfachen.Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis.Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com