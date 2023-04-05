Splashtop named a finalist in the EdTech Awards 2023

Splashtop wurde Finalist bei den EdTech Awards 2023
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Die Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung von Splashtop erhielten die Auszeichnung von EdTech Digest in der Kategorie „transformative Technologie und Innovation für die Bildung“
Cupertino, Kalifornien – 29. März 2023 – Splashtop, ein führender Anbieter von Remote-Lösungen, die die Arbeit-von-überall-Welt vereinfachen, freut sich bekannt zu geben, dass seine Remote-Lösungen für den Bildungsbereich als Finalist für die EdTech Awards 2023 ausgewählt wurden. Die EdTech Awards von EdTech Digest sind das weltweit größte Preisprogramm für EdTech und würdigen herausragende Beiträge zur Transformation der Bildung durch Technologie. Splashtop ist Finalist für den Cool Tool Award in der Kategorie Netzwerk-, Informationstechnologie- (IT), Konnektivitäts- oder Zugangslösungen.
Die preisgekrönten Lösungen für den Fernzugriff und die Fernunterstützung von Splashtop bieten eine Vielzahl von Vorteilen für Bildungseinrichtungen, die darauf abzielen,das Erlebnis der Lernenden zu verbessern, die Effizienz zu steigern und die Sicherheit zu verbessern. Durch die Nutzung der All-in-One-Plattform von Splashtop können Bildungseinrichtungen einen gerechteren Zugriff auf Ressourcen und Technologie bieten, sichere hybride Arbeitsrichtlinien für Lehrkräfte und Mitarbeiter ermöglichen und IT-Experten mit den Tools ausstatten, die sie zum Verwalten und Unterstützen ihrer Infrastrukturen benötigen. Darüber hinaus hilft Splashtop zukunftssicheren Institutionen, indem sichergestellt wird, dass sensible Daten vor unbefugtem Zugriff oder Cyber-Bedrohungen geschützt sind. Die robusten Support-Lösungen von Splashtop bieten auch eine breite Geräteunterstützung für Windows, Mac, iOS, Android, Linux und Chromebook.
„Wir fühlen uns geehrt, mit den renommierten EdTech-Awards ausgezeichnet zu werden“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Heutzutage brauchen Bildungseinrichtungen das gleiche Maß an Zugänglichkeit und Leistung für alle, unabhängig von Standort oder Gerät. Die Fernzugriffslösungen von Splashtop beseitigen digitale und physische Barrieren und bieten eine verbesserte Erfahrung für die Lernenden und einen gleichberechtigten Zugriff auf das Bildungsangebot.“
Die EdTech Awards wurden 2010 ins Leben gerufen, um die außergewöhnlichsten Innovatoren, Führungskräfte und Trendsetter in der Bildungstechnologie anzuerkennen und zu feiern. Die diesjährigen Finalisten und Gewinner wurden anhand verschiedener Kriterien beurteilt, darunter pädagogische Durchführbarkeit, Wirksamkeit und Ergebnisse, Unterstützung, Klarheit, Wert und Potenzial.
Um mehr über die preisgekrönten Lösungen für Fernzugriff und Fernunterstützung von Splashtop zu erfahren, besuchen Sie Splashtop.com/education.
Über Splashtop
Splashtop ist führender Anbieter von Lösungen, die die Arbeitswelt überall vereinfachen. Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis.Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 8K/60 fps und ein latenzfreies Erlebnis zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen und Compliance, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, profitieren weltweit von Splashtop-Produkten. Splashtop.com